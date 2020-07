Video parece mostrar a un policía con la rodilla en el cuello de un hombre

Noticias

(CNN) — La policía en Allentown, Pennsylvania, dijo que inició una investigación tras la aparición de un video que muestra a un agente arrodillado sobre el cuello de un hombre, mientras que un segundo agente y otra persona sostienen las manos del sujeto detrás de su espalda.

Una investigación sobre el incidente, que tuvo lugar el sábado, está en curso, dijo a CNN el jefe asistente de servicios de apoyo de la policía de Allentown, Bill Lake.

Un comunicado del jefe de policía indica que el hombre se estaba comportando de manera errática y no cooperaba con las autoridades cuando los agentes intentaron contenerlo.

En video: policía pone su rodilla sobre un hombre 1:14

Los agentes estaban en la sala de emergencias de un hospital el sábado cuando vieron a un hombre vomitar y tambalearse en la calle antes de detenerse en la entrada de la sala de emergencias, según un comunicado del jefe Glenn Granitz. Después de que los agentes y el personal del hospital se le acercaron, supuestamente el hombre les gritó y les escupió, dijo el jefe en el comunicado.

“Cuando los agentes intentaron contener al individuo, todos los involucrados cayeron al suelo”, dijo Granitz en el comunicado. “El individuo siguió sin cooperar, lo que requirió que los agentes restringieran al individuo y el hospital aplicó un escudo de saliva”.

El hombre fue atendido y dado de alta del hospital, según el comunicado. No ha sido identificado y no está claro si sufrió alguna lesión por parte del policía que lo sometió.

Granitz agregó que la investigación sobre el incidente avanza rápidamente.

Lake dijo que el jefe de policía de Allentown, el alcalde y otros funcionarios de la ciudad se reunieron con miembros de la comunidad el sábado por la noche y el domingo por la mañana temprano en la estación de policía.

El fiscal de distrito del condado de Lehigh Jim Martin dijo en una declaración que emitirá un comunicado al concluir la investigación.

De acuerdo con la política de uso de fuerza del Departamento de Policía de Allentown emitida el 29 de enero, “el uso de restricciones de cuello o similares técnicas de control sin armas (estrangulaciones) está prohibido. Prevenir la muerte inminente o lesiones corporales graves a un miembro o ciudadano es la única excepción posible a la prohibición”.

Video muestra la rodilla de un agente sobre el cuello del hombre durante unos 8 segundos

El video, publicado en Black Lives Matter to Lehigh Valley por una persona que le pidió a CNN que permanezca en el anonimato, comienza con alguien conduciendo en la escena, que parece ser afuera de un hospital.

Se ve a una persona en bata de hospital observando el incidente y parece que otra persona en bata de hospital está ayudando a mantener a la persona en el suelo.

Cuando el hombre está en el suelo con las manos detrás de la espalda, un agente coloca el codo y luego la rodilla en el cuello del sujeto.

No está claro qué llevó a la grabación del video y qué sucedió después de este. Primero parece que el codo del agente y luego su rodilla estuvieron en el cuello del hombre durante aproximadamente ocho segundos cada uno.

La revelación de nuevo video de muerte de George Floyd 2:48

Tampoco está claro en qué condición médica se encontraba el hombre en el momento del incidente

Una persona que se creía que estaba en el automóvil a una distancia considerable durante la filmación, se puede escuchar en la grabación diciendo: “Pensé que importábamos” y “No importamos, hermano”.

Otro se puede escuchar diciendo “en su cuello, hermano”, comentando lo que puede ver.

Una persona con bata del hospital se acerca al camarógrafo, quien dice “no puedes tocar mi teléfono”, justo antes de que termine el video.

“Black Lives Matter to Lehigh Valley (BLMLV) se enorgullece de nuestra comunidad contra el último caso de brutalidad policial aquí en casa. Pasaron menos de dos semanas después de que el Departamento de Policía de Allentown (APD) lanzó su política de uso de la fuerza, para recordarnos que no significa nada”, dijo Black Lives Matter to Lehigh Valley a CNN. “APD, la administración del alcalde y St. Luke’s no han podido ofrecer la transparencia y la acción inmediata que buscamos”.

La oficina del alcalde de Allentown Ray O’Connell le dijo a CNN que no tenían comentarios.

CNN se ha comunicado con la asociación de policías de Allentown y el Hospital Saint Luke’s para hacer comentarios.

Madeline Holcombe y Rebekah Riess de CNN contribuyeron a este informe.