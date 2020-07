Desaparición de Naya Rivera: lo que sabemos

Noticias

(CNN) — La búsqueda del cuerpo de la actriz de “Glee” Naya Rivera se reanuda este viernes después de que desapareció de un lago en el sur de California.

Las autoridades han dicho que presumen que Rivera, de 33 años, murió después de un paseo en bote que tomó el miércoles con su hijo de cuatro años, Josey Hollis Dorsey.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

La excursión

Según la Oficina del Sheriff del condado de Ventura, Rivera llegó al lago Piru en el condado de Ventura, California, al norte de Los Ángeles, alrededor de la 1 p.m. PST el miércoles.

Alquiló un bote, y ella y su hijo fueron vistos saliendo juntos al lago, dijo el capitán del sheriff Eric Buschow en una conferencia de prensa.

Unas tres horas después de que salieron del muelle, otro navegante en el lago descubrió un bote a la deriva con el niño dormido a bordo.

El bote fue encontrado en el área llamada “The Narrows” en el extremo norte del lago.

Las autoridades fueron notificadas y comenzaron los esfuerzos de búsqueda y rescate desde el aire y con un equipo de buceo.

Buschow dijo que era difícil obtener información del niño, quien les dijo que iban a nadar, pero que su madre no volvió al bote cuando lo hizo.

El niño tenía un chaleco salvavidas y se encontró un chaleco salvavidas adulto en el bote, según Buschow.

Una extensa búsqueda

La misión de búsqueda y rescate fue suspendida el miércoles por la noche y reanudó la primera luz el jueves.

Las autoridades dijeron que más de 80 personas estuvieron involucradas en la búsqueda de Rivera, mejor conocida por interpretar a Santana López en la exitosa serie de Fox “Glee”, que se desarrolló entre 2009 y 2015.

El lago fue cerrado para la búsqueda.

“Múltiples equipos profesionales de búsqueda y rescate están buscando activamente pistas sobre la ubicación de Naya Rivera en el lago Piru. Con más de 80 personas involucradas en la búsqueda en este momento, estamos utilizando helicópteros, barcos, vehículos todo terreno y personal de tierra para intentar localizarla “, tuiteó la oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

Las autoridades anunciaron el jueves que la operación había pasado de una búsqueda y rescate a una misión de búsqueda y recuperación.

“Presumimos que ocurrió un accidente y asumimos que se ahogó en el lago”, dijo el diputado Chris Dyer en una conferencia de prensa el jueves. “Esperamos lo mejor, nos preparamos para lo peor”.

Dijo que no es raro que los visitantes vayan al lago a mitad de semana, ya que es probable que haya menos personas y menos tráfico.

El bote que Rivera alquiló era un pontón con una cubierta y el operador de alquiler no notó nada fuera de lo común, dijo Dyer.

El bote fue encontrado en el extremo norte del lago donde el viento a menudo es un factor en las condiciones de navegación.

Dyer dijo que la profundidad del lago puede ser de 2 a 40 metros y que el fondo del lago tiene muchos escombros.

También dijo que el hijo de Rivera estaba sano y con su familia.

Video de seguridad

El jueves, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura tuiteó un enlace a un video de seguridad publicado en YouTube.

Míralo aquí:

El video muestra a Rivera caminando por el estacionamiento del lago, con su hijo detrás de ella, mientras los dos se dirigen al muelle, hacia el bote que había alquilado.

Luego salen del muelle y viajan hacia el norte en el bote en el lago, muestra el video.

Las autoridades también tuitearon la llamada al 911 en la que un empleado de la compañía de alquiler de botes informa sobre la desaparición de Rivera y el descubrimiento de su hijo.

Esperanza y desesperación

Las celebridades y los fanáticos han estado hablando de Rivera en las redes sociales desde la noticia de su desaparición.

Hubo tristeza por la posibilidad de que haya muerto y la esperanza de que la encontraran a salvo.

“Estoy esperando contra la esperanza… todo esto fue una gran broma y ella aparecerá de algún lado riéndose a carcajadas”, tuiteó Iqbal Theba, quien interpretó al director Figgins en el programa.

La cantante y actriz Demi Lovato, quien interpretó a una de las novias de Santana, Dani, en “Glee”, también trató de mantenerse positiva en Twitter el jueves.

“No tuiteo a menudo, pero a veces mis tuits se hacen realidad, así que ¡¡juntos digamos en Twitter que Naya será sana y salva !!”, tuiteó Lovato. “¡Vamos! ¡Pongamos esta energía ahí fuera: la encontrarán sana y viva!”.