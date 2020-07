Se presume la muerte de Naya Rivera, actriz de Glee, tras desaparecer en un lago en California, dicen autoridades

Noticias

(CNN) –– Naya Rivera, actriz de Glee, se presume muerta después de que desapareciera en un lago en el sur de California, según la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

“Estamos asumiendo que un accidente ocurrió y estamos presumiendo que ella se ahogó en el lago”, informó Chris Dyer, funcionario de la Oficina del Sheriff de Ventura, durante una conferencia de prensa este jueves.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate para la actriz cambiaron ahora a una operación de recuperación, detalló Dyer.

“El objetivo continúa siendo traer a la señorita Rivera a casa con su familia”, añadió.

Rivera, de 33 años, desapareció del lago Piru en la noche de este miércoles. Ella llegó al lago en la tarde de ese día y alquiló un bote con su hijo de 4 años, de acuerdo a las autoridades.

Dyer dijo este jueves que el bote estaba retrasado en su hora de llegada alrededor de las 4 p.m., hora local. Un empleado del alquiler encontró la embarcación en el extremo norte del lago Piru.

El funcionario añadió que el hijo de Rivera se encontraba en el bote, pero ella no estaba por ningún lado. Los esfuerzos de búsqueda comenzaron de inmediato y se extendieron hasta las 10 p.m. del miércoles.

Otro portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, capitán Eric Bushow, dijo previamente que el niño y su madre fueron a nadar y que ella no regresó al bote. Bushow añadió que el menor llevaba un chaleco salvavidas y que otro chaleco salvavidas para adultos fue encontrado en el bote.

El niño se encuentra sano y con familia, informó Dyer en la mañana de este jueves. CNN se ha comunicado con los representantes de Rivera para obtener más detalles.

Las autoridades reanudaron la búsqueda en la mañana de este jueves, y el lago ha permanecido cerrado durante la operación, que involucra a más de 80 personas, informó la Oficina del Sheriff en Twitter.

Rivera interpretó a Santana López en el programa de Fox durante seis años desde 2009, y apareció en casi todos los episodios del musical-comedia-drama. También estuvo en la comedia de CBS “The Royal Family” y en la película “The Master of Disguise”.

Varias celebridades, incluido su coprotagonista de “Glee” Harry Shum Jr., compartieron su preocupación por la situación en redes sociales.

La actriz Jackée Harry tuiteó una escena que compartió con Rivera en la comedia “The Royal Family”, que fue el primer trabajo de actuación de Rivera a la edad de 4 años.

Prayers up for the lovely Naya Rivera. 🙏🙏

We starred alongside one another in her first very television series, The Royal Family, and I’ve watched her career blossom ever since. Please God, don’t cut this life short. pic.twitter.com/8fRDuuh3oK

— Jackée Harry (@JackeeHarry) July 9, 2020

Praying.

— Harry Shum Jr (@HarryShumJr) July 9, 2020

The story about @NayaRivera is the most horrifying thing I have read about in a while. My heart goes out to her family. What a terrible trauma….

— Bethenny Frankel (@Bethenny) July 9, 2020

“Oraciones por la encantadora Naya Rivera”, escribió Harry en Twitter. “Protagonizamos uno al lado del otro en su primera serie de televisión, The Royal Family, y he visto florecer su carrera desde entonces. Por favor, Dios, no cortes esta vida”, añadió.

Zack Teperman, quien se describió a sí mismo como el expublicista de Rivera, dijo que estaba sorprendido por la noticia de su desaparición.

“Todavía no puedo creer lo que escucho y espero que no sea cierto”, publicó en las redes sociales. “Estoy triste. Naya Rivera fue una de las primeras personas con las que tuve el honor de trabajar en 2009 cuando entré en las relaciones públicas y me mudé a Hollywood. Una de las primeras personas en permitirme darle consejos y guiarla a través de esos días locos de Glee”, escribió.

Rivera estuvo casada con el actor Ryan Dorsey.