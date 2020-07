Muere el artista venezolano Daniel Alvarado, según su hija

Noticias

(CNN Español) — El actor y cantante venezolano Daniel Alvarado falleció a los 70 años, según dio a conocer este miércoles su hija, Daniela Alvarado, a través de su cuenta de Instagram.

“Hasta el último momento se mantuvo activo y feliz en compañía de sus más cercanos afectos. Daniel nos deja un legado de amor a su familia, a su carrera y a su país”, escribió la hija del artista.

Se desconoce la causa de muerte de Daniel Alvarado, quien era oriundo del estado Zulia.

“Su amplia y exitosa carrera actoral en el cine, teatro y televisión fueron el reflejo de la pasión y el entusiasmo que lo caracterizó. Así queremos recordarlo”, escribió su hija.

“Hoy el cielo se llena de gaita, de arte y sentir zuliano…por la llegada del Negrito Fullero”, cierra el mensaje de Daniela Alvarado.