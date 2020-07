Bad Bunny hace historia en la nueva portada de Playboy

Noticias

(CNN) — La revista Playboy lanzó el martes su primera portada digital, que tiene al puertorriqueño Bad Bunny de protagonista. La estrella de 26 años está en dos versiones de la tapa y es el primer hombre en aparecer solo en la portada de la publicación, con la excepción del difunto fundador de Playboy, Hugh Hefner.

Las imágenes que acompañan el artículo “Bad Bunny is Not Playing God” (que podría traducirse como “Bad Bunny no está jugando a ser Dios”) fueron tomadas por el famoso fotógrafo Stillz en Miami, Florida, y muestran el estilo exuberante del artista. Se lo puede ver modelando todo: desde una toga Versace dorada, adornada con una corona de laureles y cadenas, hasta elaborados diseños de uñas. Sus labios en una toma de primer plano incluso están decorados con pequeñas conejitas de Playboy.

@badbunnypr for PLAYBOY 🐇 “He has powers because he thinks differently and has a vision of the future beyond what others see.” Introducing our first digital cover. Visit the link in bio for the full story by @er_pulgar ✨ Photography by @stillz

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, es famoso tanto por su música que traspasa límites como por sus elecciones de vestimenta, que incluyen trajes coloridos, uñas pintadas y shorts cortos, y que ofrecen expresiones alternativas de masculinidad e identidad latina.

En el artículo de Playboy, Bunny habla sobre el amor: “Creo que el sexo es un mundo gigante, y todos son libres de verlo como quieran y hacerlo con quien quieran, como quieran, con infinitas posibilidades”. También comparte el éxito de su segundo álbum, Yo hago lo que me da la gana, que alcanzó el número 2 en la lista Billboard de Estados Unidos, y se convirtió en el álbum en español de mayor éxito de todos los tiempos, con canciones que abordan de frente el tema del sexismo.

“La industria de la música y la sociedad en general (tratan a las mujeres) como si no fueran nada”, dijo. “Las mujeres son seres humanos y merecen respeto y el mismo trato que cualquier otra persona”, opinó.

“I think that sex is a giant world, and everyone is free to see it as they want and do it with whoever they want, however they want, with infinite possibilities.” ⭐️ @badbunnypr for PLAYBOY’s first digital cover. Visit the link in bio for the full story by @er_pulgar ✨ Photography by @stillz

La portada digital llegan en momentos de cambios significativos en Playboy. En marzo, la revista anunció que suspendería su edición impresa en Estados Unidos por el resto del año, citando la “interrupción” en la producción y las cadenas de suministro por la pandemia de coronavirus.