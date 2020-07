El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, da positivo por covid-19

Noticias

(CNN) — El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo por covid-19, anunció el propio mandatario, hablando en canales de televisión brasileños el martes.

“Todos sabían que llegaría a una parte considerable de la población tarde o temprano. Fue positivo para mí”, dijo Bolsonaro, refiriéndose a las pruebas de covid-19 que realizó el lunes.

Después de los resultados de la prueba, Bolsonaro dijo: “Comenzó con dolor muscular e indisposición. El equipo médico decidió administrar hidroxicloroquina, azitromicina. Todo ese compuesto se administró anoche, y confieso que después de la medianoche pude sentir algo de mejoría. A las 5 am. tomé la segunda dosis y confieso que estoy bien”, dijo Bolsonaro en vivo a la filial de CNN, CNN Brasil.

(Photo by Andre Borges/NurPhoto via Getty Images)

El Ministerio de Comunicaciones de Brasil dijo en un comunicado: El resultado de la prueba covid-19 realizada al presidente Jair Bolsonaro este lunes por la noche, y puesta a disposición esta mañana mostró un diagnóstico positivo. El presidente mantiene un buen estado de salud y se encuentra, en ese momento, en el Palácio da Alvorada.

El presidente de Brasil, Bolsonaro, se sometió a una prueba de covid-19 y a un examen pulmonar en un hospital de Brasilia el lunes por la noche. Le dijo a sus partidarios reunidos fuera del Palacio Presidencial en Brasilia después de regresar del hospital que se había sometido a pruebas y se había realizado una prueba de pulmón que volvió “limpia”.

MIRA: Bolsonaro está siendo tratado con hidroxicloroquina

Mientras esperaba los resultados de su última prueba de covid-19, Bolsonaro estaba siendo tratado con hidroxicloroquina y azitromicina, dijo la oficina de prensa del presidente a la filial de CNN, CNN Brasil.

El equipo de comunicaciones de la Presidencia brasileña dijo este lunes por la noche que Bolsonaro estaba “en buena salud y en su residencia”.

CNN Brasil informó el lunes que Bolsonaro mostraba síntomas consistentes con covid-19, incluida una fiebre de 38 grados centígrados. La oficina del presidente confirmó a CNN Brasil el martes que su temperatura era normal.

Boslonaro, hablando en vivo en varios canales de televisión, continuó dando detalles sobre su salud: “El domingo no me sentía muy bien. El lunes, empeoró cuando comencé a sentirme cansado y algo de dolor muscular. También tuve fiebre de 38 grados centígrados. Dados esos síntomas, el médico presidencial dijo que había sospechas de covid-19”, dijo Bolsonaro. “Fui al Hospital de las Fuerzas Armadas y obtuve algunos escáneres y mis pulmones volvieron limpios”.

“Confieso que pensé que ya lo había contraído. Soy el presidente y estoy en primera línea. Pensé que me había infectado y no tenía síntomas. Te confieso que si hubiera tomado cloroquina como preventivo, estaría trabajando normalmente ahora”.

“Me siento muy bien. Creo que la forma en que administraron la hidroxicloroquina, el efecto fue inmediato. Refuerzo aquí lo que han dicho varios médicos, que tomar hidroxicloroquina en la fase inicial, su éxito alcanza alrededor del 100%”.

Bolsonaro ha ignorado las pautas científicas y las evaluaciones de la gravedad de covid-19 desde que surgió la pandemia, calificándola de “pequeña gripe”.

Tras el resultado positivo de su prueba, dijo: “Conocemos la fatalidad del virus para las personas de cierta edad, como yo, mayores de 65 años, así como para las personas con comorbilidades, enfermedades y otros problemas. En esos casos, el virus podría ser decisivo y conducir a la muerte, todos lo sabían”.

¿Qué sigue ahora?

Para empezar habría que ver si la gravedad de la enfermedad le impedirá realizar normalmente su trabajo.

CNN en Español consultó en mayo a Michael Mohallen, profesor de Derecho Público de la Fundação Getulio Vargas, quien explica: “La Constitución brasileña no define criterios objetivos para una retirada temporal del presidente. Solo explica que asumiría el puesto el vicepresidente mientras dure la incapacidad del primer mandatario. El criterio que se ha utilizado en Brasil es que el propio presidente define este momento, claro, el límite de la conciencia”.

Esto sucedió ya en enero y septiembre del año pasado cuando Bolsonaro se sometió a varias cirugías por problemas derivados del atentado que sufrió durante la campaña electoral, en septiembre de 2018. El vicepresidente de Brasil, el general retirado Hamilton Mourão, ejerció por tiempo limitado la Presidencia del país.

Varios colaboradores de Jair Bolsonaro han pasado por el covid-19. A principios de marzo, el jefe de Estado y una comitiva de ministros y colaboradores viajaron en visita oficial a Estados Unidos. A la vuelta se supo que varios de ellos habían contraído la enfermedad.

Todos los que formaban parte de la comitiva se sometieron a los exámenes pertinentes, entre ellos el propio presidente de Brasil, que confirmó el resultado negativo de la prueba, aunque se negó varias veces a entregar el documento original hasta que la justicia lo obligó a hacerlo dos meses después. Requerido por un periodista, contestó en tono de broma al acabar la rueda de prensa: “Después de la puñalada, no va a venir una gripecita a derribarme”. Se refería al atentado que sufrió en septiembre de 2018 y que, según su hijo, comprometió tres órganos, entre ellos un pulmón.

En un pronunciamiento en la televisión nacional, realizado en marzo, Bolsonaro afirmó que el 90 % de la población no manifestaría el virus en caso de contraerlo. “En mi caso particular, por mi historial de atleta, en caso de contaminarme por el virus, no tendría de qué preocuparme, no sentiría nada o como mucho una gripecita, un pequeño resfriado”.

El doctor Elmer Huerta, especialista en Salud Pública y colaborador de CNN en Español, explicó las posibilidades que enfrenta Bolsonaro.

“El trauma en su pulmón no necesariamente sería un agravante si contrae coronavirus. Lo que se sabe, hasta el momento, es que son las condiciones crónicas pulmonares las que complicarían los síntomas”. Huerta resalta que la edad del presidente sí lo pone en el grupo de riesgo.

Bolsonaro, como cualquier paciente, tiene tres opciones si se infecta de covid-19, explica el doctor Huerta. a) Que caiga en el 80% de asintomáticos u oligosintomáticos (que presentan algunos síntomas) b) que sea del 15% que presenta síntomas más intensos o c) Que sea del 5% de pacientes que se complican.

“Es una ruleta rusa”, añade.

Contagiarse de coronavirus, entonces, no necesariamente significa que el presidente de Brasil, o cualquier otro líder, tuviera que dejar de cumplir sus funciones, dependería de la intensidad de los síntomas.

Y ¿jugaría a su favor, como afirma, el pasado de atleta de Bolsonaro? “Falso. Sabemos de mucha gente que fue atleta o es atleta y que va a presentar muchos síntomas”, dice Huerta y menciona el caso del actor de Broadway Nick Cordero “en forma, con un buen peso, un persona atlética”, a quien le amputaron la pierna derecha tras complicaciones con el coronavirus y posteriormente murió.

MIRA: El actor de Broadway Nick Cordero muere después de luchar contra el covid-19 durante meses, confirma su esposa

Otros líderes contagiados

A mediados de junio, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa anunciaron en cadena nacional que dieron positivo en la prueba de covid-19. La Presidencia de Honduras dijo que el mandatario presentó síntomas leves, mientras que su esposa era asintomática. Ambos comenzaron un tratamiento sugerido por médicos hondureños, denominado MAIZ, que incluye microdacyn, azitromicina, ivermectina y zinc, según el mensaje oficial.

El pasado 2 de julio, Hernández fue dado de alta del hospital después de 16 días hospitalizado, agradeciendo al equipo médico que lo atendió. En un mensaje en Twitter: “Mi compromiso con Honduras es más fuerte que nunca. ¡A trabajar! ¿Quién dijo miedo?”. El mandatario siguió trabajando durante el tiempo que permaneció en el hospital.

Mi compromiso con Honduras es más fuerte que nunca. ¡A trabajar! ¿Quién dijo miedo? pic.twitter.com/gVRhZ5yo8i

— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) July 2, 2020

El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, pasó una semana en el hospital, incluyendo tres noches en la unidad de cuidados intensivos, tras dar positivo por coronavirus, en marzo de este año.

“Las cosas podrían haber salido de cualquier manera”, dijo Johnson cuando agradeció a quienes salvaron su vida en el hospital.

1 de 22

| El 7 de julio de 2020, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio a conocer que dio positivo para covid-19, hablando en la televisión pública. Bolsonaro durante mucho tiempo había desestimado el coronavirus como una “pequeña gripe”. “Todos sabían que llegaría a una parte considerable de la población tarde o temprano. Fue positivo para mí“, dijo el mandatario.

2 de 22

| El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa dieron positivo por covid-19, según informó el mandatario este 16 de junio en cadena de radio y televisión. Mira en esta galería otros políticos y gobernantes que se han infectado de coronavirus. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP) (Photo by ORLANDO SIERRA/AFP via Getty Images)

3 de 22

| María Eugenia Vidal – La exgobernadora Buenos Aires confirmó a través de Twiter este 16 de junio que dio positivo para coronavirus, aunque está asintomática. (JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

4 de 22

| Boris Johnson. El primer ministro de Reino Unido pasó una semana en el hospital, incluyendo tres noches en la unidad de cuidados intensivos, tras dar positivo por coronavirus, en marzo de este año. El mandatario salió del hospital en abril, recuperado. (Foto: No 10 Downing Street via Getty Images)

5 de 22

| Davi Alcolumbre. El presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, Davi Alcolumbre, resultó positivo para coronavirus en marzo. Se recuperó en su hogar, pues no necesitó hospitalización. (SERGIO LIMA/AFP via Getty Images)

6 de 22

| Quim Torra. El presidente de la Generalitat de Cataluña dio positivo en la prueba de coronavirus, según anunció el 16 de marzo. Torra continuó con sus labores en confinamiento y regresó a su oficina el 1 de abril tras dar finalmente negativo en los exámenes. (PAU BARRENA/AFP/Getty Images)

7 de 22

| Davi Alcolumbre. El presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, Davi Alcolumbre (C), resultó positivo para coronavirus en marzo. Se recuperó en su hogar, pues no necesitó hospitalización. (SERGIO LIMA/AFP via Getty Images)

8 de 22

| Nadine Dorries – La ministra de Salud de Reino Unido contrajo coronavirus en marzo. Fue la primera parlamentaria británica en dar positivo. Boris Johnson y su prometida Carrie Symonds estuvieron en una recepción con Dorries antes de que el primer ministro diera positivo. Dorries estuvo en aislamiento en su hogar y se recuperó. (Ken McKay/ITV/Shutterstock)

9 de 22

| Carmen Calvo. La vicepresidenta del Gobierno español se infectó de coronavirus según informó el 25 de marzo el Gobierno de España. Tuvo que ser hospitalizada por una afección respiratoria y se reincorporó al trabajo el 14 de abril. (MARISCAL/POOL/AFP via Getty Images)

10 de 22

| Irene Montero. La ministra de Igualdad de España dio positivo por coronavirus, lo que llevó a que su esposo, el vicepresidente Pablo Iglesias. La ministra superó los síntomas y se reintegró a su trabajo el 21 de abril. Iglesias no se contagió. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images)

11 de 22

| Rand Paul. El senador republicano de Kentucky fue el primero de ese país en contagiarse de coronavirus, según reveló él mismo el 22 de marzo en un comunicado en Twitter. El 7 de abril anunció en la misma plataforma que se había recuperado.

12 de 22

| Alex Campbell – El diputado bonaerense dio positivo por coronavirus, según informó el 16 de junio. El legislador está aislado en su casa. (Foto de Telam)

13 de 22

| Omar Fayad – El gobernador de Hidalgo, México, dijo el 28 de marzo que había dado positivo por coronavirus. El 23 de abril tuiteó que había vencido la enfermedad. (Foto: @omarfayad)

14 de 22

| Adán Augusto López – El gobernador de Tabasco, México, dijo el 29 de marzo a través de Twitter que se había contagiado de la enfermedad. El 4 de mayo le dieron de alta, según comunicó él mismo en sus redes sociales.

15 de 22

| Francisco Domínguez Servién – El gobernador de Querétaro se sumó a la lista de políticos mexicanos con covid-19 el 28 de marzo. El 13 de abril fue dado de alta.

16 de 22

| Juan Carlos López Castrillón. El alcalde de Popayán, ciudad del suroccidente de Colombia, estuvo en el centro de una polémica pues el 20 de marzo informó que tenía coronavirus, cinco días después de haber participado en una reunión con el presidente Iván Duque, quien a su vez se sometió a una prueba que salió negativa. La Fiscalía de Colombia imputó cargos a López Castrillón el 23 de abril, pues no informó de su estado de salud antes de reunirse con el presidente y lo señaló como “presunto responsable del delito de falsedad ideológica en documento público”. El 20 de marzo -por medio de un video– López Castrillón aseguró que no evadió protocolos sanitarios, ya que según él, cuando regresó de Marruecos el primero de marzo (habiendo pasado por España) no había cuarentena aún en Colombia y él no tenía síntomas. El 27 de abril la Fiscalía le retiró la medida de aseguramiento.

17 de 22

| Michel Barnier – El 19 de marzo, Barnier, jefe negociador de la Unión Europea, anunció que dio positivo para covid-19. Estuvo aislado en casa y regresó a trabajar el 14 de abril. (JOHN THYS/AFP via Getty Images)

18 de 22

| Franck Riester. El ministro de Cultura de Francia fue diagnosticado el 8 de marzo y estuvo confinado en casa hasta que se recuperó.

19 de 22

| Yaakov Litzman – El ministro de Salud de Israel, de 71 años, contrajo coronavirus en abril y permaneció en casa y realizando su trabajo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estuvo en contacto con Litzman y como manera preventiva se puso en autocuarentena en ese entonces. Netanyahu no ha dado positivo para la enfermedad. (JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

20 de 22

| Príncipe Carlos – El hijo de la Reina Isabel y primero en la línea de sucesión al trono británico, dio positivo por coronavirus y estuvo en autoaislamiento en Escocia. El 1 de abril dijo en un video en Twitter que había superado la enfermedad.

21 de 22

| Príncipe Alberto – El monarca de 62 años dio positivo en marzo. Permaneció aislado en su residencia sin síntomas graves. (Kevin Winter/Getty Images)

22 de 22

| Mikhail Mishustin – El primer ministro de Rusia se infectó con covid-19 en abril y estuvo aislado.

end div.modal

El primer ministro, de 55 años, inicialmente dijo que tenía “síntomas leves” e iba a continuar liderando el país en aislamiento. Diez días después fue hospitalizado.

MIRA: Brasil sobrepasa el máximo registro de fallecidos por coronavirus en un periodo de 24 horas

Antes de entrar a cuidados intensivos, cuando empeoraron sus síntomas, le pidió a su secretario de Relaciones Exteriores y primer secretario de Estado, Dominic Raab, que lo sustituyera “donde fuera necesario”. Al igual que en Brasil, en el ordenamiento jurídico británico y en el Manual del Gabinete no hay algo que claramente establezca las reglas para dirigir el Gobierno, o quién debería asumir el control si Johnson no puede liderar el país, dijeron expertos a Reuters en ese entonces.

En España, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, dio positivo en la prueba de coronavirus, según anunció el 16 de marzo. Torra continuó con sus labores en confinamiento y regresó a su oficina el 1 de abril tras dar finalmente negativo en los exámenes.

#President @QuimTorraiPla: “M’he fet el test del #COVID19 que ha donat positiu de la malaltia. Els parlo des de la Casa dels Canonges on ahir em vaig instal·lar preventivament”

— Govern. Generalitat (@govern) March 16, 2020

Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, que se infectó de coronavirus, según informó el 25 de marzo el Gobierno de España, tuvo que ser hospitalizada por una afección respiratoria y se reincorporó al trabajo el 14 de abril.

“¿Qué quieren que haga?”

“Y qué, lo lamento, pero ¿qué quieren que haga?”, respondió el presidente de Brasil a los periodistas al ser cuestionado, a finales de abril, por el aumento del número de muertos por covid-19 en el país. “Soy Mesías, pero no hago milagros”, añadió haciendo referencia a su segundo nombre (se llama Jair Mesías Bolsonaro).

Fue en Sao Paulo donde se registró el primer caso de coronavirus en Brasil, el 26 de febrero. Actualmente Brasil es el tercer país del mundo con más casos.

En todo momento, Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la enfermedad, haciendo hincapié en los problemas económicos que trae la aplicación de medidas de aislamiento social y cuarentena aplicadas por los gobernadores y alcaldes de muchos estados y municipios del país.

MIRA: Brasil registra su peor número de muertes diarias por coronavirus y ya es el tercer país con más casos en el mundo

El presidente de Brasil admite que morirán personas por causa del covid-19, pero afirma que su función es dictar medidas contra el desempleo, y la principal entre ellas es que el país vuelva a la normalidad económica cuanto antes. “El pueblo debe volver a trabajar” ha afirmado en todo momento.

Opina que la enfermedad debe dejar de ser vista con la que -afirma- es histeria que han creado los medios de comunicación y que las medidas económicas de libre mercado propuestas por su gobierno deben ser ejecutadas cuanto antes.

Con información de Luke McGee de CNN y Marcos Moreno y Paula Bravo de CNN en Español.