Las 5 cosas que debes saber este 1 de julio: Lo que sabemos de la nueva gripe porcina

Descubren una gripe porcina con “potencial pandémico” en China. Mira el collar que puede ayudarte a prevenir el coronavirus. ¿Estás planeando un viaje a Disney World? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Lo que sabemos del nuevo virus G4

La noticia de una enfermedad con potencial pandémico llegó también desde China, que fue donde surgió el coronavirus. Se trata de una nueva gripe porcina que fue descubierta por científicos chinos, quienes consignaron sus hallazgos en un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Según los investigadores, el G4 puede infectar a los humanos y puede replicarse rápidamente dentro de nuestras células.

Qué sabemos del nuevo virus G4 con potencial pandémico 0:42

El inquietante pronóstico del doctor Fauci

El principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU. advirtió en el Senado que los nuevos casos de coronavirus podrían llegar a 100.000 por día en ese país, si la tendencia al alza en algunos estados no cambia. Cuando le preguntaron cuántas muertes e infecciones por covid-19 podrían esperar en Estados Unidos antes de que termine la pandemia, el Dr. Anthony Fauci dijo que no podía hacer una “predicción precisa”, pero que será “muy inquietante”.

Además: ¿Quieres evitar otro cierre en EE.UU., salvar 33.000 vidas y protegerte? Usa una máscara facial, dicen los médicos.

¿Qué significan las nuevas normas fronterizas de la Unión Europea para los viajeros?

La Unión Europea acordó formalmente una serie de recomendaciones que permitirán a los viajeros fuera del bloque visitar países miembros, meses después de que se cerraran sus fronteras en respuesta a la pandemia. Como se esperaba ampliamente, la lista de 14 países no incluye a Estados Unidos, cuya tasa actual de infección por coronavirus no cumple los criterios establecidos por la Unión Europea para que se considere un “país seguro”.

Europa publica los países bienvenidos a cruzar sus fronteras 0:43

Las “abominaciones” de seguridad nacional de Trump

En cientos de llamadas telefónicas altamente clasificadas con jefes de Estado extranjeros, Trump estaba tan poco preparado para discutir asuntos serios —según fuentes— que funcionarios del Gobierno creen que representa un peligro. Un funcionario describió las llamadas como “abominaciones”.

Lo que debes saber para entender la ley aprobada por China que agita a Hong Kong

El gobierno de China votó una polémica ley de seguridad nacional que afecta a Hong Kong. Partidos políticos y organizaciones civiles critican la iniciativa de Beijing. Pero ¿qué dice la ley? y ¿qué consecuencias podría tener en la población de Hong Kong? José Levy nos explica la situación.

¿Por qué volvieron las protestas a Hong Kong? 3:29

A la hora del café

Un estudio sugiere que el algodón acolchado es mejor que el pañuelo para una mascarilla

Investigadores que experimentaron con diferentes opciones en material y diseño para determinar qué tan bien las máscaras faciales bloquean las gotas a medida que salen de la boca concluyeron que las máscaras no médicas más efectivas contra el covid-19 son las máscaras cosidas caseras.

Esta es la mascarilla más efectiva contra el covid-19 1:24

¿Estás planeando un viaje a Disney World? Cómo llegar a Orlando este verano boreal

Walt Disney World Resort ha programado una reapertura para el 11 de julio. CNN Travel te ayuda a examinar tus opciones de viaje para llegar a Orlando de manera segura en la era del coronavirus.

Los beneficios de ir a la escuela en persona superan los riesgos de contraer el virus

Las recomendaciones de regreso a la escuela que hacen los expertos muestran que los beneficios académicos, mentales y físicos del aprendizaje en persona superan los riesgos del coronavirus.

Estudio: Escuela presencial equivale a mejor aprendizaje 0:45

¿Es seguro ir a los gimnasios durante la pandemia por coronavirus?

En su podcast sobre coronavirus, el doctor Elmer Huerta analiza un estudio realizado en Oslo, Noruega, sobre si es seguro o no volver a los gimnasios durante la pandemia.

La cifra del día

700 goles

Lionel Messi logró conquistar la astronómica cifra de 700 goles como profesional con el Barcelona y la selección de Argentina.

Histórico: Messi anota el gol 700 en su carrera 1:58

La cita del día

Estados Unidos está “yendo en la dirección equivocada”

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que Estados Unidos está “yendo en la dirección equivocada” a medida que aumenta el número de casos de coronavirus en el país.

Y para terminar…

Este collar puede ayudarte a prevenir el coronavirus

Este collar ayuda a prevenir el covid-19 0:34

La NASA desarrolló el collar Pulse, que emite vibraciones mediante un sensor de proximidad cada vez que la persona que lo usa se lleva la mano cerca de su cara. De esta forma, el collar ayuda a cumplir una de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos de no tocarse el rostro, para prevenir las infecciones relacionadas con el nuevo coronavirus.