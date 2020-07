¿Planeas viajar a Disney World? Te explicamos cómo llegar a Orlando

Noticias

(CNN) — Los planes de Disney World para comenzar una reapertura gradual a partir del 11 de julio incluyen una extensa lista de cambios, reglas y protocolos de la era del covid-19 para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los visitantes como del personal.

Lo que el plan de reapertura del parque no contiene es información sobre las mejores formas de llegar allí.

Pero, en caso de que la reapertura del parque de la Florida siga según lo planeado —Disneyland en California fijó una fecha de reapertura y la pospuso después de que se registrara un pico de casos, lo que sugiere que un aplazamiento en Disney World no está fuera de discusión— hemos compilado alguna información básica sobre cómo llegar allí.

No hay una forma de llegar a Orlando que sirva a todos, ya que para algunos significa un viaje de apenas algunas horas en automóvil y para otros implica un vuelo en varias etapas o tomar un autobús.

Aunque el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) opera cuatro terminales que contienen 129 puertas, la ciudad central de Florida recibe a más visitantes que llegan en automóvil y no por avión. Y esto ya sucedía antes del covid-19.

“Más del 91% de nuestra base de visitantes proviene de Estados Unidos y, de esos, más del 70% de nuestros visitantes manejan en lugar de volar. Sabemos que a medida que los viajes comienzan a reanudarse, las personas se sentirán más cómodas aventurándose cerca de casa, y estamos bien preparados para esa tendencia”, explica George Aguel, presidente y director ejecutivo de Visit Orlando.

Aunque Aguel dice que la mayor parte de quienes visitan Orlando en auto provienen del estado, señala: “Además del Sureste, te sorprenderá saber que algunos de nuestros principales mercados de visitantes que llegan en automóvil incluyen el Noreste y el Atlántico Medio”.

Si bien el director ejecutivo de Visit Orlando no puede proporcionar números de visitas de los parques o arrojar luz sobre qué porcentaje de personas que visitan Orlando lo hacen únicamente para visitar los parques de Disney, dice que “experimentar” los parques “de fama mundial es una prioridad para muchos visitantes”.

Orlando es, después de todo, la “Capital Mundial de los Parques Temáticos”®.

Trenes, autobuses y aviones

Llegar en automóvil es la opción más popular según Aguel, pero no todo está perdido si no tienes un automóvil y no estás interesado en alquilar uno.

Tomar un tren de Washington DC a Orlando es una opción para llegar a los parques.

Sanford, a unos 45 km de Orlando, tiene una estación de Amtrak.

El sitio web de Amtrak actualmente anuncia el Auto Train: el viaje de 17 horas y 29 minutos va desde Lorton, Virginia, en las afueras de Washington, hasta Sanford, cerca de Orlando. Pero este no es un tren de pasajeros ordinario, como lo indica su nombre.

El Auto Train transporta pasajeros y a sus vehículos (ya sea un automóvil, camioneta, motocicleta, SUV, bote pequeño o Jet Ski) sin escalas desde Virginia a la Florida. Se anuncia como “la mejor manera de conducir la (ruta interestatal) I-95 sin siquiera conducir”.

El billete para el Auto Train tiene un costo base de 89 dólares por persona y tarifas para vehículos disponibles a pedido (es decir, si puedes lograr comunicarte con el asistente de viaje virtual de Amtrak).

Hay otras opciones de Amtrak disponibles en función de la ubicación en la que te encuentres en Estados Unidos (y hay estaciones en Orlando y Kissimmee), pero consulta el sitio web para conocer las últimas rutas operativas ya que el coronavirus ha afectado el servicio.

Varias líneas de autobuses operan hacia y desde Orlando. Desde Atlanta es un viaje de nueve horas a través de Megabus que se puede comprar por tan solo 49,99 dólares por trayecto, si no te importa viajar en un servicio nocturno.

Desde Chicago hasta la soleada Florida es un viaje en autobús más largo, pero Greyhound te lleva allí por 125 dólares por trayecto. El viaje implica dos transferencias y toma más de un día.

Aguel dice que solo una pequeña porción de los visitantes de Orlando, alrededor del 3%, llega en tren o autobús.

Otra alternativa es llegar a través del aeropuerto internacional de Orlando.

Si bien la advertencia por el coronavirus del MCO incluye una nota sobre los vuelos internacionales que se ven afectados por las restricciones de viaje, los viajeros de aerolíneas nacionales probablemente tengan más facilidad para llegar a Orlando por aire.

Desde la ciudad de Nueva York, por ejemplo, Delta ofrece varios vuelos diarios sin escalas y más con conexiones. American Airlines también tiene vuelos sin escalas y de conexión disponibles desde el área de Nueva York.

United Airlines tiene vuelos sin escalas desde Denver. Spirit y Southwest son otras dos aerolíneas que están operando vuelos al área de Orlando.

Por supuesto que viajar a través de cualquier otro medio que no sea tu propio vehículo viene con un conjunto de riesgos relacionados con el covid-19.

Si conduces estarás en un entorno autónomo que controlas tú, excepto cuando pares para cargar gasolina, comer y utilizar el baño.

Incluso haciendo paradas para comer e ir al baño, “puedes controlar tu entorno con respecto a la interacción con otras personas en mayor medida de lo que puedes hacerlo viajando en un avión. Y, por supuesto, cualquier tiempo que pases en el avión te encuentras en un entorno muy cerrado con otras personas, todas las cuales podrían no estar llevando mascarillas”, explica el Dr. William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas en el Vanderbilt Medical Center en Nashville, Tennessee.

Volar significa estar expuesto a otras personas en un ambiente confinado durante el tiempo que dure el vuelo. Lo mismo ocurre con el tren o el autobús.

Se recomienda usar una máscara y practicar el distanciamiento social tanto como sea posible.

Cómo llegar a los parques

Una vez que hayas llegado a Orlando, si no estás en tu propio vehículo hay otras consideraciones logísticas a tomar en cuenta.

Puede que tengas que tomar un Uber o un taxi desde el aeropuerto, la estación de Amtrak o la de autobuses.

Disney World anunció su reapertura gradual a partir de julio.

Aquí nuevamente los viajeros deberán sopesar los riesgos externos, una pieza clave en el proceso de toma de decisiones vinculadas a los viajes en este momento, según Schaffner, quien afirma que “al virus le gusta transmitirse a través del contacto personal cercano en espacios cerrados”.

Conducir tu propio vehículo y estacionarlo lo más cerca posible de los parques que planeas visitar te asegura el entorno más controlado.

Alojarte en un resort desde el que puedas ir a pie al parque es otra opción que elimina el tiempo en monorrieles y transbordadores llenos de gente, donde es probable que el distanciamiento social sea un desafío.