Empleado de un restaurante de Miami renuncia porque dice que un propietario bromeó sobre las últimas palabras de George Floyd con un plato de alitas de pollo negras

(CNN) –– Un empleado de un restaurante en Miami aseguró que renunció a su trabajo porque dice que el propietario supuestamente renombró las alitas de pollo negras, uno de los platos del menú, a “No puedo respirar” en la orden de pedido de un cliente.

Brandon González, quien trabajó en Hole in the Wall desde enero, relató que estaba llevando las alitas de pollo a sus clientes en el restaurante, ubicado en el suroeste de Miami-Dade, el pasado 20 de junio cuando notó el cambio de nombre.

“Cuando vi lo que él escribió, me asombró que alguien intentara hacer de esto una broma”, le dijo González a CNN. “No podía imaginar al dueño de un establecimiento haciendo una broma de ese calibre. Incluso si después quieres llamarlo un chiste”, añadió.

Las últimas palabras de George Floyd, un hombre negro que murió después de que un policía blanco se arrodillara sobre su cuello en un arresto, fueron “No puedo respirar”. Su muerte provocó semanas enteras de protestas en ciudades de todo Estados Unidos, y los cantos de “No puedo respirar” a menudo resonaron entre la multitud.

González dijo que el dueño, identificado por el establecimiento como Sam Diedrick, bromeó acerca de que en vez de escribir “negras” para referirse al condimento de pollo que viene en plato de las alitas, debían referirse a él como “No puedo respirar”. González señaló que él y otros empleados que estaban presentes “se quedaron callados y miraron hacia otro lado”.

Según documentos del estado de Florida, Diedrick es copropietario del restaurante. Un empleado del establecimiento confirmó a CNN que Diedrick “posee una parte” del lugar.

Diedrick y el otro propietario del restaurante no respondieron de inmediato a la solicitud de CNN para hacer comentarios.

Según el diario The Miami Herald, Diedrick se disculpó a través de una publicación en sus redes sociales, las cuales desde entonces son privadas o se han desactivado.

“La administración de Hole in the Wall Pub está disgustada con lo que ocurrió”, dijo Hole in the Wall Pub Florida en un comunicado en su sitio web.

“Pedimos disculpas a nuestros clientes y empleados. Es reprochable y va completamente en contra de nuestros valores. Hemos tomado medidas inmediatas al suspender al Sr. Diedrick. Nos comprometeremos directamente con cada uno de nuestros empleados para escuchar sus inquietudes y explicarles los pasos que estamos tomando para asegurar que esto nunca vuelva a ocurrir”, añadió el establecimiento.

Yesterday I was at work and my boss, hole in the wall co-founder Sam, thought it’d be funny to change the “Blackened” wings to “I Can’t Breathe”. Attention miami locals do not support this disgusting establishment. I quit today. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/iqam1glm4V

— B (@teaslicker) June 21, 2020

“Ayer estaba en el trabajo y mi jefe, el cofundador de Hole in The Wall, Sam, pensó que sería divertido cambiar las alas negras a “No puedo respirar”. Atención, los locales de Miami no apoyan este asqueroso establecimiento. Renuncio hoy. #BlackLivesMatter”.

El hombre de 25 años dijo que recolectó sus propinas, terminó su turno y dejó el trabajo al día siguiente.

“Todo lo que sé es que no tengo hijos, no necesito este trabajo”, agregó González.

“El video en línea de George Floyd no fue solo un retuit. Este hombre perdió la vida debido a la brutalidad policial. No es algo para bromear. Este movimiento es real. Necesitamos un cambio y lo necesitamos ahora”.