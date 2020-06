Cartoon Network presenta “Como te sientas, ¡está bien!”

Noticias

(CNN Español) — ¿Cómo te sientes en esta cuarentena? Esa es una pregunta que muchos alrededor del mundo se hacen todos los días. En línea con sus esfuerzos para acompañar a los niños y sus familias mientras permanecen en sus casas, Cartoon Network Latinoamérica -canal que es parte de WarnerMedia, al igual que CNN en Español- invita a los fanáticos a compartir su estado de ánimo con la campaña “CN Acá estamos”, sin importar si están tristes, alegres, aburridos o cansados. “Lo importante es que sepan que cualquier emoción que sientan en este contexto ¡está bien!”.

“’CN Acá estamos’ es un destino digital que reúne todos los esfuerzos y propuestas de Cartoon Network para acompañar a niños y niñas en esta situación tan particular y de alcance global. Como marca nuestra misión, siempre es entretenerlos y acompañarlos, y en este contexto en el que su vida cambió tanto de un momento para otro, nos vimos en la necesidad de sumar otras variables, tales como mantenerse seguros, invitarlos a mover el cuerpo y a potenciar la creatividad para transitar el tiempo en casa de una manera positiva”, asegura Milagros Frugoni, directora regional sénior de Marketing para Cartoon Network, Boomerang y Tooncast Latinoamérica.

Las emociones pueden cambiar día a día… (o minuto a minuto) ¡PERO VAMOS, ARRIBA, A PONERLE ONDA! 🤗💚 #EstamosAcá #QuédateEnCasa #CartoonNetwork

Dentro de la campaña “CN Acá estamos” se agrupan 5 pilares, explica Milagros Frugoni:

“Mantente seguro”: Promueve algunas pautas para el correcto lavado de manos a través de los personajes de la señal.

“Mantente activo”: Invita a ponerse en movimiento, a fin de canalizar esa gran energía que tienen los niños y la necesidad de expresarse a través del cuerpo.

“Mantente creativo”: Reúne tutoriales de dibujo, desafíos de Fan Art, con algunos de los talentos enseñando sus dibujos.

“Mantente conectado”: Se enfoca en cuidar los vínculos en la distancia y en las nuevas formas (principalmente virtuales) que toman esos vínculos;.

“Mantente entretenido”: Tiene que ver con el ADN de la marca: celebrar al niño o niña por como es, hablar su mismo lenguaje y acompañarlos en el juego y el tiempo libre.

¿En dónde, cómo y cuándo se verán los resultados de la interacción con los fans?

Milagros Frugoni

“Como primer paso, iniciamos la conversación con una pieza de comunicación. De inmediato, abrimos el juego e invitamos a los fans a compartir cómo se sienten a través de nuestras redes sociales, donde recibimos una cantidad increíble de respuestas y de lo más elocuentes, sinceras y divertidas. Esas respuestas inspiraron una nueva pieza de comunicación en la que nuestros personajes “interpretan” esas emociones. También hubo influencers que sumaron sus voces a esta propuesta y nos contaron cómo se sienten. Y además trabajamos una pieza con “niños reales” que nos muestran estos “sentimientos reales”. En algunos días podremos ver el resultado de estas interacciones al aire y en nuestras plataformas digitales. El resultado es tan satisfactorio y auténtico que creemos que vale la pena seguir trabajando y haciendo foco en esta campaña”.

Conoce todo lo que esta iniciativa tiene para ti, sin importar en que país de la región te encuentres. Solo da clic en la página de internet de Cartoon Network Latinoamérica y listo. Y como dicen en Cartoon Network: “¿Estás cansado? ¡Está bien! ¿Estás frustrado? ¡Está bien! ¿Estás distraído? ¡Está bien! ¿Estás aburrido? ¡Está bien!. Como te sientas, ¡está bien!