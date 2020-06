Las 5 cosas que debes saber este 26 de junio: El coronavirus vs. la democracia

Noticias

El efecto de un segundo confinamiento generalizado en EE.UU. La campaña de Trump contra la inmigración legal pone a miles de vidas en el limbo. ¿Cómo evitar el acné bajo las mascarillas? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El coronavirus contra la democracia

El brote del covid-19 y la posterior pandemia han llevado a un aumento alarmante en el comportamiento autoritario de los gobiernos de todo el mundo, que están utilizando la crisis para silenciar a los críticos, según dicen en una carta abierta que firmaron más de 500 exlíderes y ganadores del premio Nobel.

El efecto de un segundo confinamiento generalizado en EE.UU.

Semanas después de levantar las órdenes de quedarse en casa, algunos estados están viendo un número récord de hospitalizaciones de covid-19. “Vamos a tener que enfrentarnos a la dura realidad en algunos estados de que, tal vez, necesitemos cerrar nuevamente”, dice un médico. Un segundo cierre podría ser peor que el primero, según varios expertos.

La campaña de Trump contra la inmigración legal pone a miles de vidas en el limbo

La medida que el Gobierno de Donald Trump adoptó esta semana, que redujo drásticamente la inmigración legal, pone a miles de personas y empresas en una lucha para comprender si sus planes ahora se descarrilan.

Militares implicados en abuso sexual de niña indígena aceptan cargos

La Fiscalía de Colombia legalizó la captura de 7 militares investigados por la presunta violación de una niña indígena de 13 años en el departamento de Risaralda. El fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que se les imputó el delito de acceso carnal abusivo agravado contra menor de 14 años. A 6 de ellos en calidad de autores y a otro como cómplice. La Fiscalía pidió además que sean enviados a prisión común y no a instalaciones militares.

Los acusadores de Jeffrey Epstein ahora pueden buscar compensación en un fondo

Las presuntas víctimas del fallecido magnate Jeffrey Epstein, muchas de las cuales eran menores de edad en ese momento, ahora pueden presentar reclamos para ser compensadas por soportar su abuso.

A la hora del café

El Mundial Femenino FIFA 2023 se celebrará en Australia y Nueva Zelandia

La propuesta conjunta competía con Colombia para organizar la próxima Copa del Mundo de fútbol femenina.

¿Por qué tu cara se llena de acné debajo de la mascarilla?

A medida que el mundo adopta el uso de máscaras faciales para ayudar a frenar la pandemia de covid-19, ha surgido un efecto secundario: los dermatólogos están viendo un aumento en los casos de brotes de acné, particularmente un tipo que afecta las áreas de la boca y la nariz.

¿Quieres dormir mejor? Acurrúcate con tu pareja

¿Quieres dormir mejor por la noche? Prepárate para acurrucarte con tu cónyuge, pareja o persona amada durante toda la noche: un estudio descubrió que las parejas que duermen juntas en la misma cama mejoran la etapa de descanso de sus sueños.

Hace tanto calor en el Gran Cañón que tus zapatos podrían derretirse

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos advirtió a los visitantes del Gran Cañón que el calor extremo podría representar un peligro inusual: zapatos derretidos.

Liverpool, campeón tras 30 años

Sin poder celebrarlo en la cancha, el Liverpool rompió este jueves un maleficio de 30 años sin poder ganar la liga inglesa. Por primera vez en su historia, el conjunto de Merseyside es el campeón de una Liga Premier, creada en 1992.

La cifra del día

Casi 4.000

Macy’s está eliminando aproximadamente 4.000 empleos mientras el covid-19 continúa perjudicando sus resultados.

La cita del día

“No he cometido ninguna de las faltas de las que se me acusa, no he cometido ninguno de esos crímenes, y no tengo otra opción para limpiar mi nombre que recurrir a las vías legales”

El director de cine colombiano Ciro Guerra rechazó las acusaciones presentadas en su contra en la revista Volcánicas, en las que siete mujeres lo señalan de acoso sexual y una más dice que fue abusada por él.

Y para terminar…

Los delfines están aprendiendo trucos de pesca de sus compañeros, no de las madres

Se han visto delfines en Australia atrapando peces en enormes caracolas. Los científicos han descubierto cómo estos delfines aprenden a atrapar a sus presas de esta manera extraordinaria: usando sus picos para llevar las conchas a la superficie y luego sacudirlas.