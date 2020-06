Un tribunal desestima la petición del hermano de Trump para bloquear la biografía no autorizada escrita por su sobrina

Noticias

(CNN Business) — Un juez desestimó el jueves el intento del hermano menor de Donald Trump de bloquear la publicación de una biografía no autorizada poco halagüeña del presidente escrita por Mary L. Trump, su sobrina.

El juez Peter J. Kelly, del Tribunal Testamentario del Condado de Queens en Nueva York, donde Robert S. Trump presentó el martes la moción para obtener una orden de restricción temporal, desestimó el caso alegando falta de jurisdicción.

Ted Boutrous, el reconocido abogado de asuntos vinculados a la Primera Enmienda que representó a Mary Trump y que también ha representado a CNN en el pasado, elogió la decisión del tribunal en un comunicado.

“El tribunal sostuvo de manera rápida y correcta que carece de jurisdicción para conceder la petición infundada de la familia Trump para suprimir un libro de suma importancia pública”, dijo Boutrous. “Esperamos que esta decisión ponga fin al asunto”, agregó.

“La democracia prospera en el libre intercambio de ideas”, agregó Boutrous, “y ni este tribunal ni ningún otro tienen autoridad para violar la Constitución imponiendo una restricción previa a un discurso político fundamental”.

Charles Harder, el abogado que representa a Robert Trump y que también representa al presidente, dijo que su cliente continuará con acciones legales.

“Robert Trump, Mary Trump y los otros miembros de la familia que llegaron a un acuerdo en 2001 pactaron que la jurisdicción de futuras disputas sería el Tribunal Testamentario del Condado de Queens en Nueva York”, dijo Harder en un comunicado. “Por lo tanto este asunto fue presentado en ese tribunal”, explicó.

“Hoy el Tribunal Testamentario dictaminó que no tiene jurisdicción sobre la disputa”, continuó Harder. “Por lo tanto, Robert Trump procederá con la presentación de una nueva demanda en la Corte Suprema del estado de Nueva York”.

En respuesta, Boutrous dijo: “¡Estamos listos!”.

La moción presentada el martes en el Tribunal Testamentario del Condado de Queens en Nueva York argumentaba que el libro de Mary Trump para la editorial Simon & Schuster, que también figuraba como acusada, rompió un acuerdo de confidencialidad.

La presentación decía que después de la muerte de Fred Trump se produjo un litigio sobre su testamento. Como parte de un acuerdo, según el documento, todas las partes pactaron una disposición de confidencialidad, incluida Mary Trump.

Un representante de Simon & Schuster dijo en un comunicado que la compañía estaba “encantada” con la decisión de la corte del jueves.

“Estamos deseando publicar TOO MUCH and NEVER ENOUGH de Mary Trump” y “confiamos en que prevaleceremos si hay más esfuerzos para sofocar esta publicación”, agregó.

El Gobierno de Trump recientemente tomó medidas legales en un intento de bloquear el libro de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional.

Sin embargo, un juez federal negó la moción del Departamento de Justicia, escribiendo en su decisión que el libro de Bolton ya había sido ampliamente distribuido y que el tribunal “no ordenaría la incautación y destrucción a nivel nacional de una memoria política”.

Harder, el abogado que representa a Robert Trump, tiene un historial de presentar demandas contra organizaciones de noticias en nombre del presidente Trump. Los pleitos han sido desestimados por expertos legales como acrobacias de relaciones públicas con pocas posibilidades de éxito en la corte.