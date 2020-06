“Trackers”: Ciudad del Cabo está por vivir un atentado de Al Qaeda

Noticias

(CNN Español) — ¿Qué tienen en común los rinocerontes, los “diamantes de sangre”, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Al Qaeda y un partido de fútbol amistoso entre las selecciones de Estados Unidos y Sudáfrica? Todos son elementos centrales de la serie “Trackers”, de HBO.

Esta es una adaptación de la novela de crimen del autor Deon Meyer. Fue filmada en su totalidad en Sudáfrica y entrelaza tres historias llenas de drama, suspenso y acción en donde Ciudad del Cabo vivirá una conspiración violenta en la que se envuelven el crimen organizado, el contrabando de diamantes, la seguridad del estado, los rinocerontes negros, la CIA y un complot terrorista internacional.

“Cuando recibí los guiones y estaba en mi casa en Los Ángeles, me emocioné mucho. Leí el libro en el que está basada la serie y les dije: necesito leer el siguiente guión y el siguiente. Estaba muy emocionado al leerlo, pero más lo estuve cuando se estaba grabando con el equipo de actores a quienes ya conocía de tiempo atrás. Hubo mucha emoción desde el día número uno, hasta el final del rodaje”, asegura a Zona Pop el actor James Gracie, vía videollamada desde su casa en Sudáfrica y quien da vida a Lemmer, el protagonista de la serie.

Lemmer es un exagente del PBI (Presidential Bureau of Investigation) del gobierno sudafricano, quien renuncia debido a un suceso en el pasado, y en el presente se ve involucrado en un caso de contrabando de “diamantes de sangre”: “Esencialmente lo que pasó es que hubo un caso en el que trabajó junto a Janina (Sandi Schultz) y la misión salió terriblemente mal y decidió dejar el organismo. No sabe que Flea (Trix Vivier) se une a la misión y lo interesante de su relación con Flea, es lo bien que ella juega con él. Él realmente está dolido por lo que le hace, pero al mismo tiempo siente una gran admiración hacia ella. Ella sabe exactamente lo que está haciendo”, afirma el actor de cine y televisión.

Lemmer (James Alexander) y Flea (Trix Vivier) lucharán por salvar su nombre y por vender una gran cantidad de diamantes de sangre. (Foto cortesía HBO)

¿De qué trata?

Todo comienza cuando Lemmer (James Gracie) se embarca en una operación de contrabando yendo a la frontera de Zimbabwe por dos rinocerontes. Mientras tanto, el PBI o la Oficina Presidencial de Inteligencia de Ciudad del Cabo comienza una investigación de alto riesgo sobre un complot terrorista de Al Qaeda. En el camino en búsqueda de los rinocerontes, Lemmer conoce a Flea (Trix Vivier), una supuesta veterinaria que se hará cargo del traslado de los rinocerontes.

En el camino, se topan con el líder criminal Julius Shabangu (Sisanda Henna), quien busca un cargamento de “diamantes de sangre”, que van escondidos en un cuerno falso en uno de los rinocerontes, y al no encontrarlos, se desata una balacera. El objetivo principal es intercambiar estos diamantes por equipo explosivo para ser detonado en un partido de fútbol entre las selecciones de Estados Unidos y Sudáfrica.

“Lemmer acepta el trabajo de ir por los rinocerontes para hacer dinero y poder arreglar su casa. Nunca espera que suceda todo esto. Y ahora está envuelto en un asesinato cometido con su pistola y lo que menos quiere es pasar el resto de sus días encarcelado. En un momento, esa arma se convierte en un elemento muy importante en su relación. Cuando mata a Julius, se da cuenta que no hay vuelta atrás. En la escena del club se da cuenta que busca resolver las cosas de manera pacífica, pero sabe que eso no sucederá. Él sabe que desde el momento de esa balacera en el primer episodio, es cuando se da cuenta que no hay redención, porque tiene un fuerte sentido de la justicia, aunque tiene que hacer su propia justicia”, asevera el actor.

Zona Pop: ¿Cómo preparaste al personaje de Lemmer?

James Gracie: Afortunadamente, Deon Meyer había ya escrito algunos libros con el personaje de Lemmer y hay uno que se llama “Blood Safari”, que es uno de mis favoritos y habla mucho de su pasado y te da muchos detalles de su vida. Así que eso me ayudó mucho, porque al trabajar con Meyer, te da muchos detalles de cada personaje y eso fue de mucha ayuda. Para mí, fue buscar las cosas que lo impulsaban y las similitudes con mi vida y usar esas conexiones para imaginar lo que él sentía”.

No te pierdas la serie “Trackers” todos los viernes a las 10 PM hora de Miami por HBO Xtreme, canal que es parte de WarnerMedia, al igual que CNN en Español, disponible en toda Latinoamérica.

**Confirma el horario de transmisión en tu país y con tu operador de TV de paga.