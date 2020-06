Docenas de agentes del Servicio Secreto serán puestos en cuarentena tras mitin de Trump en Tulsa

Noticias

(CNN) — Docenas de agentes del Servicio Secreto serán puestos en cuarentena como medida de precaución luego del mitin del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Tulsa, Oklahoma, dijo el miércoles a CNN un funcionario policial.

La cuarentena ha llevado a la decisión de que los agentes del Servicio Secreto involucrados en viajes presidenciales deben someterse a pruebas de coronavirus durante las próximas dos semanas, según un correo electrónico enviado al personal de la agencia. El correo electrónico enviado el miércoles fue confirmado por el funcionario. Los agentes ahora deben ser evaluados entre 24 y 48 horas antes de un viaje presidencial, según el correo electrónico. El nuevo mandato de prueba estará vigente hasta el 4 de julio.

El funcionario dijo que el número de agentes en cuarentena está en las docenas. Un funcionario del Servicio Secreto dijo que la cuarentena no afectará las operaciones de la agencia. La noticia fue reportada por primera vez por The Washington Post.

Cuando se le preguntó sobre la decisión de evaluar a todos los agentes en viajes presidenciales por coronavirus, el funcionario del Servicio Secreto dijo que proteger al personal de la agencia es fundamental durante la pandemia de covid-19.

“Queremos asegurarnos de que tenemos una fuerza laboral saludable y que estamos protegiendo a nuestra gente”, dijo el funcionario. “Esto es buen sentido común”.

Una fuente del Servicio Secreto de EE.UU. que trabajó con anticipación para el mitin del sábado y ahora está en cuarentena le dijo a CNN que los agentes de Dallas y Houston también trabajaron en el evento, y que antes del viaje, desde esas oficinas locales les habían advertido que tendrían que poner en cuarentena cuando llegaran a sus casas.

Las medidas llegan después de que dos agentes del Servicio Secreto que asistieron al evento dieron positivo por coronavirus, le dijo a CNN previamente una persona familiarizada con el asunto.

“El Servicio Secreto de EE.UU. sigue preparado y con personal para cumplir con todos los deberes según sea necesario. Cualquier implicación de que la agencia no esté preparada o sea incapaz de ejecutar nuestra misión sería inexacta”, dijo a CNN la portavoz del Servicio Secreto, Catherine Milhoan, en un comunicado el miércoles por la noche.

“Para proteger la privacidad de la información de salud de nuestros empleados y para la seguridad operativa, el Servicio Secreto no dará a conocer cuántos de sus empleados han dado positivo por covid-19, ni cuántos de sus empleados estuvieron, o están actualmente en cuarentena”, añadió.

Sin embargo, la noticia de que personal del Servicio Secreto se encuentra en cuarentena intensificará el escrutinio sobre la concentración de Tulsa, que ya ha sido observada intensamente después de que la campaña de Trump anunciara que algunos miembros del personal que trabajaron en el evento dieron positivo por el virus.

Los asistentes al evento no estaban obligados a usar máscaras o practicar distanciamiento social, a pesar de que los principales funcionarios de salud pública de la administración subrayan la importancia de ambas medidas para prevenir la propagación del coronavirus.

Varios funcionarios de la administración en la manifestación no usaron máscaras, aunque el gerente de campaña Brad Parscale fue visto con uno.

Aquellos que asistieron a la manifestación tuvieron que aceptar no demandar a la campaña en caso de contagiarse de coronavirus, reconociendo que “existe un riesgo inherente de exposición al covid-19 en cualquier lugar público donde haya personas presentes”.

“Al asistir al evento, usted y cualquier invitado asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a covid-19 y acuerdan no hacer responsables a Donald J. Trump for President, Inc.; BOK Center; ASM Global; o cualquiera de sus afiliados, directores, funcionarios, empleados, agentes, contratistas o voluntarios responsables de cualquier enfermedad o lesión”, se lee en el descargo de responsabilidad que los asistentes aceptaron.

En última instancia, solo menos de 6.200 personas asistieron a la manifestación, según el Departamento de Bomberos de Tulsa. Los planes para un discurso en el exterior se cancelaron ya que menos de 25 personas se habían reunido en el área donde debía ocurrir. Trump había anticipado hasta 20.000 personas en el recinto y otras 40.000 afuera.

Kate Bennett, Ryan Nobles, Donald Judd y Kate Sullivan contribuyeron a este informe.