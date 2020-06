Expolicía que le disparó a Rayshard Brooks estuvo involucrado en un tiroteo de 2015 todavía bajo revisión

Noticias

(CNN) — El exagente de policía de Atlanta acusado de disparar fatalmente a Rayshard Brooks estuvo involucrado en un incidente de 2015 donde presumiblemente un hombre negro fue baleado por agentes durante una persecución y arresto, según registros judiciales e informes de incidentes policiales obtenidos por CNN.

Garrett Rolfe, quien actualmente enfrenta un delito grave de homicidio y otros cargos por disparar y matar a Brooks frente a un restaurante de comida rápida de Atlanta hace casi dos semanas, fue uno de los tres agentes que en agosto de 2015 dispararon sus armas contra un sospechoso que intentaba huir en un camión robado, indican los registros de la corte. Los agentes hicieron cinco disparos y el sospechoso, Jackie Jermaine Harris, fue impactado en la espalda, según el testimonio de la corte obtenido por CNN.

Sin embargo, solo uno de los tres informes policiales proporcionados por el Departamento de Policía de Atlanta (APD) a CNN menciona que Harris sufrió una posible herida de bala, y ninguno de los informes especifica que fue baleado por la policía.

Garrett Rolfe

En un informe presentado el mismo día del incidente, el agente que hace el reporte notifica que Rolfe, junto con otros dos agentes, intentaron detener a Harris en un camión robado. Harris golpeó un medidor de gas, luego embistió una patrulla de la policía después de poner el vehículo en reversa, según el informe del incidente. El único uso de fuerza especificado en este informe se refiere a un agente que usó un bastón para romper la ventana del lado del conductor del vehículo para detener al sospechoso. Harris fue arrestado y transportado al Hospital Grady para tratar lesiones no especificadas que sufrió durante el incidente, según el informe del incidente.

En otro informe de incidente muy breve, también presentado el 21 de agosto de 2015, se observa que los tres agentes, incluido Rolfe, descargaron sus armas y que Harris “recibió una lesión consistente con una herida de bala en la parte superior de su torso”. El informe cita el delito como “9PIWD: la policía descarga armas de fuego”. En ninguna parte menciona que los oficiales dispararon o impactaron a Harris, solo que los tres descargaron sus armas “durante el curso de una investigación sobre un vehículo robado de un delito mayor ocupado que involucraba un arma de fuego”.

Un tercer informe policial, un reporte de incidente de accidente de tráfico, con el mismo número de informe de incidente que el primero, describe el accidente que involucra al vehículo de la policía de Atlanta y los vehículos remolcados. La violación indicada es “Robo por toma, auto”. El informe se archivó tres días después del incidente y concluye con: “No se reportaron heridos, y no hay nada más que informar en este momento”.

Los agentes también emitieron varias citaciones de arresto, y ninguno de ellos mencionó un posible tiroteo, de acuerdo con los documentos proporcionados a CNN por el juez Doris Downs, quien presidió la audiencia de Davis en 2016.

El juez amonesta a los agentes por su informe

En enero de 2016 , el acusado envió una carta al juez Downs desde la cárcel mientras esperaba el juicio. “Me dispararon en numerosas ocasiones, y un agente de policía de Atlanta me impactó una vez en la espalda. No portaba arma y no intenté causar ningún daño al agente”, escribe Harris. “Este agente de policía de Atlanta usó una fuerza letal injustificable contra mí. También siento que el Departamento de Policía de Atlanta está tratando de encubrir su fechoría. En ninguna parte del informe policial dice algo sobre mi disparo o la fuerza letal que se usó contra mí”.

De acuerdo con las transcripciones de la audiencia de mayo de 2016, la defensora pública, Serena Nunn, y el fiscal de distrito asistente, Han Chung, dijeron que vieron el video del incidente, y ambos parecen estar de acuerdo en que le dispararon a Harris. Nunn dice que Rolfe le disparó tres veces, con un disparo de cada uno de los otros dos agentes.

Durante esa misma audiencia, Downs advirtió a los agentes por no incluir el tiroteo en el informe del incidente.

“Ninguno de los policías presentó el informe de que le dispararon al hombre, ninguno de ellos”, dijo Downs, según una transcripción de la audiencia. “Y lo enviaron a Grady con los pulmones colapsados y todo, y el informe no lo menciona. Éticamente se me exigirá que los entregue a todos”, agregó Downs. “Creo que es el caso más salvaje que he visto en mis 34 años aquí”.

“Simplemente no quiero que [los agentes] se salgan con la suya”, declaró Harris en la corte. El juez sentenció a Harris de acuerdo con una declaración negociada, y se declaró culpable de cargos que incluyen robo, arresto fugaz, daños a la propiedad y daños a un vehículo policial, y recibió libertad condicional, según los registros judiciales.

El juez Downs siguió adelante con su intención de pedir una revisión de la conducta de los tres agentes, y le dijo a CNN en un correo electrónico la semana pasada que refirió el incidente a múltiples agentes de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI) tanto por correo electrónico como por teléfono en breve después de la audiencia.

“Estaba relacionado con el Tribunal que el acusado fue de hecho baleado por la policía en algún momento antes o después de su arresto”, escribió la juez Downs en su correo electrónico de 2016 a los investigadores de GBI. “Los informes policiales adjuntos no relacionan el hecho de que el acusado recibió un disparo”.

La directora de asuntos públicos de GBI, Nelly Miles, confirmó a CNN en un correo electrónico que sí recibió la queja del juez, pero que comenzaron a “trabajar constantemente en los casos de APD OIS [tiroteo involucrado por el oficial] en 2016”, el año siguiente al arresto de Harris. “Por lo tanto, el APD no solicitó al GBI que investigara el incidente”, dijo Miles a CNN.

GBI en cambio envió la queja de Downs a APD, según Miles. Cuando se le preguntó sobre el tiroteo la semana pasada, la policía de Atlanta dijo a CNN que el asunto aún no se había resuelto.

“Hay una investigación sobre este incidente con la Oficina de Normas Profesionales de APD”, dijo la portavoz de Asuntos Públicos de APD, Marla Jean Rooker, a CNN en un correo electrónico. “Como se menciona en el historial disciplinario del agente Rolfe publicado anteriormente, este caso aún está abierto”.

El fiscal decidió no presentar cargos, según la carta

El fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, anunció en febrero de este año que su oficina no presentaría cargos penales contra Rolfe y los otros dos agentes, según una carta proporcionada a CNN por el abogado de Rolfe.

“Hemos determinado que no hubo conducta criminal relacionada con las acciones de los agentes antes mencionados”, dice la carta de Howard a la entonces jefa de policía de Atlanta, Erica Shields. Howard también informó a Shields que su oficina no presentaba cargos penales contra ninguno de los tres agentes. “Paul Howard eximió a mi cliente de cualquier acto incorrecto”, dijo el abogado de Rolfe, Noah Pines, a CNN en un correo electrónico.

Harris condenó al agente no identificado que él cree que le disparó en su carta de 2016 al juez.

“No solo he sido maltratado y sufrido injustos daños corporales por un ‘Agente de Paz’, sino que la falta de documentación por parte del Departamento de Policía de Atlanta solo puede concebirse como un ‘encubrimiento’. No solo me han ofendido sino también a la sociedad al permitir que este oficial continúe patrullando las calles de Metro Atlanta”.