La leyenda deportiva Alex Zanardi está en coma inducido después de un horrible accidente de bicicleta de mano en Italia

Noticias

(CNN) — El expiloto de Fórmula Uno y cuatro veces medallista de oro paralímpico Alex Zanardi está en coma inducido después de sufrir graves lesiones en la cabeza en un horrible accidente en una carrera de ciclismo.

Zanardi, de 53 años, a quien le amputaron ambas piernas después de un accidente automovilístico hace casi 20 años, perdió el control de su bicicleta de mano mientras competía en la carrera de relevos ‘Obiettivo tricolore’ en Toscana, Italia, el viernes.

MIRA: Zanardi celebró oro paralímpico el mismo día en que casi muere hace 15 años

Según múltiples informes, cruzó la línea blanca hacia el camino de un camión que se aproximaba, y no pudo evitarlo.

Después del accidente, el italiano fue trasladado en avión al hospital Santa Maria alle Scott en Siena, donde se sometió a tres horas de cirugía neurológica de emergencia por lesiones en la cabeza y el rostro.

Una declaración emitida por el hospital dijo que Zanardi se encuentra en una condición “estable” en cuidados intensivos después de su operación.

“Él está con ventilación artificial mientras el cuadro neurológico sigue siendo grave”, se lee en el boletín médico.

La difícil situación de Zanardi fue capturada en los titulares de todos los principales periódicos deportivos italianos a medida que se difundía la gravedad de su accidente.

“¡No Alex, no!” dijo el periódico Corrierre dello Sport, mientras que el primer ministro de Italia, Giusseppe Conte, escribió en Twitter: “Vamos Alex #Zanardi, no te rindas. Toda Italia está luchando contigo”.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

Zanardi corrió para Jordan, Minardi y Lotus en la F1 antes de un exitoso cambio a CART racing en EE. UU., donde fue campeón de la serie en 1997 y 1998.

Regresó a la F1 con Williams durante una temporada en 1999 antes de regresar a la serie CART.

Fue en esa fórmula que sufrió su infame accidente de 320 km/h en Lausitzring en Alemania en septiembre de 2001, escapando con su vida, pero perdiendo ambas piernas.

En una increíble demostración de determinación y espíritu, Zanardi se adaptó a sus prótesis de piernas y volvió a competir en el Campeonato Europeo de Turismos en 2003, conduciendo para BMW.

Pero fue por sus hazañas en una bicicleta de mano que el hombre de Bolonia se hizo más conocido por una audiencia mundial, ganando múltiples medallas en los campeonatos paralímpicos y mundiales de 2012 y 2016.

MIRA: El expiloto de la F1, Alex Zanardi gana oro en ciclismo de los Paralímpicos

Estaba entrenando para los Juegos Paralímpicos de Tokio de este año, con la esperanza de aumentar su impresionante cuenta de medallas de oro, hasta que las olimpiadas fueron pospuestas por la pandemia.

Zanardi también ha competido en agotadoras carreras de triatlón Ironman, estableciendo un nuevo récord para un atleta paralímpico en una carrera en Italia en septiembre pasado, y también continúa compitiendo con BMW especialmente adaptados en varios eventos de deportes de motor de resistencia.

Han llegado mensajes de apoyo en todo el mundo deportivo. El excampeón mundial de F1 y leyenda de la Indy Car Mario Andretti escribió: “Estoy tan ansioso y asustado por Alex Zanardi que estoy conteniendo la respiración. Soy su fan. Soy su amigo.

“Por favor haz lo que estoy haciendo y reza, reza por este hombre maravilloso”, tuiteó.

“Alex es una de las personas verdaderamente inspiradoras de la vida y, como todos sabemos, un luchador de principio a fin. Mantente fuerte y Forza Alex”, publicó su exequipo de Williams en Twitter.

The thoughts of our whole team are with former driver Alex Zanardi after he was injured in a hand bike accident earlier today.

Alex is one of life’s truly inspiration people and as we all know, a fighter through and through 👊

Stay strong and Forza Alex ❤️ pic.twitter.com/QOQynYiXQp

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) June 19, 2020

“Lucha como sabes cómo hacerlo, Alex. Eres un gran hombre, valor”, tuiteó la estrella de Ferrari Charles Leclerc en italiano.