Snapchat se disculpa por el filtro de Juneteenth que pedía a los usuarios sonreír para romper las cadenas

Noticias

(CNN Business) — Snapchat se disculpó por lanzar un filtro que buscaba celebrar Juneteenth este viernes 16 de junio y lo eliminó luego de las críticas. El filtro, colocado sobre el fondo de una bandera panafricana, pedía a los usuarios que sonrieran para romper las cadenas.

LEE: Lo que debes saber del día llamado Juneteenth y por qué se habla tanto de eso ahora

“Nos disculpamos profundamente con los miembros de la comunidad de Snapchat que encontraron ofensiva esta lente”, dijo un portavoz de Snapchat a CNN Business. “Un grupo diverso de integrantes del equipo de Snap estuvo involucrado en el desarrollo del concepto, pero una versión de la lente que se lanzó para los snapchatters esta mañana no había sido aprobada a través de nuestro proceso de revisión”, agregó.

El portavoz dijo que se está investigando por qué ocurrió este error para que pueda evitarse en el futuro.

Mark S. Luckie, defensor de la diversidad de voces y exgerente de Facebook, tuiteó sobre el filtro, calificándolo de “interesante” y diciendo: “¿Sonríe para romper las cadenas? Está bien, entonces”. Otras personas dijeron en las redes sociales que el filtro era “no tener oído”.

This SnapChat #Juneteenth filter is…um…interesting.

Smile to break the chains? Okay then. pic.twitter.com/Wyob3kT3ew

— Mark S. Luckie (@marksluckie) June 19, 2020

Juneteenth, el feriado del 19 de junio, conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Varias compañías dieron a sus empleados el día libre este año después de semanas de manifestaciones en todo el país por la muerte de George Floyd.

Snapchat ha enfrentado críticas en el pasado por otros filtros controvertidos, que superponen objetos digitales y efectos especiales en fotos y videos. En 2016, Snapchat lanzó la lente Bob Marley, que agregaba rastas y oscurecía el color de piel, lo que provocó acusaciones de blackface (una expresión que significa literalmente “cara negra” y se usa para hacer referencia a cuando alguien se pinta la cara de negro para parecer de otra raza, algo considerado ofensivo). Otra lente diferente del mismo año presentaba ojos entrecerrados y sonrientes y mejillas sonrojadas, y fue calificada por algunos usuarios como yellowface o “cara amarilla” (la práctica de maquillarse para parecer asiático).

LEE: ‘Blackface’, ‘Brownface’: ¿qué son y por qué son ofensivas estas prácticas?

La compañía matriz de Snapchat, Snap, es la compañía rara en el ámbito de la tecnología que no hace público un informe de diversidad. En una entrevista la semana pasada, el cofundador y director de tecnología de Snap, Bobby Murphy, le dijo a CNN Business que la compañía está trabajando en una forma de publicarlo. La gran mayoría de los integrantes del equipo directivo sénior y de la junta directiva de la compañía es blanca.

“Queremos tener cuidado de no normalizar los números de toda la industria de la tecnología, porque creo que, en algunos casos, con todo el mundo publicando sus números puede sentirse como una aceptación de la forma en que son las cosas”, dijo Murphy. “Esos números de diversidad se publican internamente, y los usamos como un marcador para hacer progresos para nosotros mismos, y nuestro equipo de hecho está trabajando en una forma de publicar esos números y representar el progreso que al menos esperamos estar haciendo para nuestra empresa”, agregó.