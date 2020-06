“Por ahora, será Netflix, leer y dormir”: Malala Yousafzai termina sus estudios en la Universidad de Oxford

Noticias

Londres (CNN) — Malala Yousafzai, la joven ganadora del Premio Nobel de la Paz que sobrevivió a los disparos de los talibanes, completó su licenciatura en la Universidad de Oxford.

Yousafzai, que tiene 22 años, tuiteó temprano el viernes por la mañana para decir que había terminado sus estudios.

“Es difícil expresar mi alegría y gratitud en este momento cuando completé mi licenciatura en Filosofía, Política y Economía en Oxford”, escribió. “No sé lo que está por venir. Por ahora, será Netflix, leer y dormir”.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf

— Malala (@Malala) June 19, 2020

También compartió dos fotografías: una de ella cortando un pastel en celebración con la familia y otra de ella cubierta de pastel y confeti.

Yousafzai, que nació en Pakistán y es activista de educación y derechos humanos, fue atacada por los talibanes después de convertirse en una crítica de los intentos del grupo terrorista para impedir que las niñas asistieran a la escuela.

Con solo 15 años, fue víctima de un atentado de hombres armados talibanes en un intento de asesinato mientras viajaba en autobús a su casa desde la escuela. Fue trasladada en avión a Gran Bretaña, donde fue atendida en el Hospital Queen Elizabeth de Birmingham.

Al completar una licenciatura en filosofía, política y economía de la Universidad de Oxford, Yousafzai se une a algunos de los principales líderes mundiales que han terminado esta licenciatura, incluido el exprimer ministro paquistaní Benazir Bhutto, el actual primer ministro paquistaní Imran Khan y el exprimer ministro británico David Cameron.