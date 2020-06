Muere Ian Holm, estrella de ‘El señor de los anillos’, a los 88 años

Noticias

Londres (CNN) — El actor británico Ian Holm murió a los 88 años, informó la agencia de noticias PA Media, citando un comunicado de su agente.

Holm tuvo una larga y variada carrera como actor, en la que interpretó una serie de personajes, incluidos Bilbo Baggins en la trilogía de la película “El señor de los anillos”; Ash en “Alien” de Ridley Scott, y el entrenador de atletismo Sam Mussabini, en la película de 1981 “Chariots of Fire”, una actuación por la que fue nominado a un Oscar.

Nacido en Essex, en el sureste de Inglaterra, en 1931, Holm asistió a la escuela de teatro RADA en Londres.

Sigourney Weaver e Ian Holm in “Alien” (1979).

Después de forjar una exitosa carrera en el escenario, Holm pasó a la televisión y luego a actuar en películas.

Holm también interpretó al padre Vito Cornelius en “El quinto elemento” (1997) y al profesor Fitz en “El aviador” (2004).

En 1989 fue nombrado Comandante del Imperio Británico (CBE) y en 1998 fue nombrado caballero por sus servicios al drama.

Holm murió pacíficamente en el hospital después de una enfermedad relacionada con el Parkinson, con su familia y cuidador al lado de su cama, dijo su agente, según PA.

Milla Jovovich e Ian Holm en “El Quinto Elemento” (1997).

“Su interpretación de Bilbo Baggins en las trilogías de El Hobbit y El Señor de los Anillos aseguró que la magia de su oficio pudiera ser compartida por todas las generaciones”, dijo su agente en el comunicado citado por la agencia PA.

“Era un genio del escenario y la pantalla, ganó múltiples premios y fue amado por los directores, el público y sus colegas por igual. Su ingenio brillante siempre acompañó un brillo travieso en sus ojos.

“Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente”.

La muerte de Holm provocó una ola de homenajes en línea.

La Academia Británica de Artes de Cine y Televisión (BAFTA) tuiteó sus respetos.

“Lamentamos mucho la muerte de Ian Holm”, dice el tuit.

Y el escritor y director Edgar Wright agradeció a Holm por sus excelentes actuaciones.

“Descansa en Paz Ian Holm, un actor genio que aportó una considerable presencia a partes divertidas, desgarradoras y aterradoras”, escribió Wright en Twitter.