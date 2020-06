Pablo Alborán hace público que es homosexual: “Quiero sentirme igual de libre que mis canciones”

Noticias

(CNN Español) – El cantante español Pablo Alborán publicó este miércoles uno de sus videos más íntimos en IGTV en el que dio a conocer su orientación sexual.

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. Ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos y en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así”, dijo el cantante.

“Y por eso hoy sin miedo también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero sobre todo esto lo hago por mí”, agregó.

🙂

El video de poco más de 3 minutos y publicado en la mañana del miércoles supera las 1,3 millones de reproducciones y cuenta con más de 51.000 comentarios.

Alborán da a conocer a noticia durante el mes que celebra el Orgullo LGBT.

Personalidades y fanáticos del cantante oriundo de Málaga le enviaron mensajes de apoyo a través de Twitter.

Grande @pabloalboran 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/HFtrGKyx5O

— Itziar Castro (@ItziarCastro) June 17, 2020

Mi querido @pabloalboran, admiro tu sinceridad inspiradora cómo admiro tu arte y tu música que cómo tú, sois libres. Hoy no has confesado nada, porque amar no es pecado.Sigue regalándonos esa sensibilidad inigualable componiendo y haciendo nuestras vidas mejores con tu música. pic.twitter.com/mYTaEZNCjO

— Tony Aguilar (@TonyAguilarOfi) June 17, 2020

Gracias, Pablo Alborán, por estas palabras tan emotivas y valientes. Eres un referente artístico para millones de personas y tu mensaje es una oda a la libertad y a la igualdad.

Que nadie en nuestro país tenga que sentirse menos feliz por amar a quién quiera 🏳️‍🌈🇪🇸@pabloalboran pic.twitter.com/csQ73Zrw6q

— Sara Giménez 🖤🇪🇸 (@SaraGimnez) June 17, 2020

GRACIAS @pabloalboran

Lo que acabas de hacer va a ayudar a miles de jóvenes LGTBI que te tienen como referente.

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻pic.twitter.com/djqgoJ2KOS

— Guillem Clua (@guillemclua) June 17, 2020

qué bonito lo que le escribió vanesa martin a pablo alborán pic.twitter.com/YQmEayEtuw

— Mr. Dramas 🍷 (@Jejuu14x) June 17, 2020

En Instagram, diversos cantantes escribieron sus mensajes de apoyo.

David Bisbal dijo: Un abrazo enorme Pablo!!!! A muerte contigo!!!🤗 Se te quiere.

Pablo López comentó: “Creía que no te podía admirar y querer más , una vez más, me equivocaba”.

Manuel Carrasco dijo: “Abrazo fuerte amigo! TQ! ♥️😘”

Pastora Soler comentó: “Grande Pablo!!!!!! Te queremos y admiramos!!!! 🙌🏼🙌🏼🙌🏼❤️”

La cantante mexicana Joy Huerta dijo: “Por más amor libre 🙌 Te abrazo a la distancia Pablo, te quiero 💕”

David Escobar de Piso 21 comentó: “Hermano eres una persona increíble la vida siempre tiene bonitas para ti, eres muy valiente de poder expresar lo que tienes en corazón en este mundo, que supuestamente es abierto pero que en verdad es tan cerrado. Que tú voz sea la de muchos que aún sienten miedo o incertidumbre para seguir una vida más tranquila, feliz y honesta. Te quiero hermano ❤️”

La cantautora puertorriqueña Kany García también le dedicó unas palabras de apoyo: “Mi querido Pablo, que orgullo tan grande me genera cada palabra! Desde el alma , desde tu humanidad, con una honestidad desnuda!cuando desde ese lugar se habla es imposible no generar un huracan en todo aquel que las recibe. No sabes el bien que le haces a este camino! Te abrazo, te quiero y seguimos de la mano 🙏🏻”.

Melendi comentó: “Te quiero Pablo! 😘 Cuando te escucho me da pena no serlo yo 😜, poco importa a quien ames mientras ames, tú energía siempre ha sido maravillosa conmigo y con todos los compañeros por eso todos en la profesión te apreciamos tanto por eso y por que eres uno de los mejores artistas que ha dado nuestro país . Nos vemos pronto!!!”

Camilo, quien colaboró recientemente con Alborán, comentó: “Eres transparente hermano!! Te admiro cada vez más y más!! Te quiero!”

Lee el mensaje entero de Pablo Alborán:

¡Hola familia! Hola a todos. Como sabéis, el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores.

Y hoy, desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal.

Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso.

Estoy aquí para contaros que soy homosexual.

Que no pasa nada. Que la vida sigue igual.

Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual.

Ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos y en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así.

Y por eso hoy sin miedo también espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero sobre todo esto lo hago por mi.

Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí y sobre lo que sucede alrededor. Siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar el género, la edad o incluso el idioma, porque para mí la música es libre. Y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé desde las entrañas y con un respeto absoluto a la profesión y al público.

Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dáis. Estoy loco por que nos podamos ver pronto y enseñaros todo lo que estoy preparando. Viene un disco muy especial.

Os mando un abrazo muy fuerte y a vivir. A vivir que la vida se va.