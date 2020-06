Danny Masterson fue arrestado por cargos de violación en Los Ángeles

Noticias

(CNN) — El actor Danny Masterson, mejor conocido por su papel en “That ’70s Show”, fue acusado de tres cargos de violación, anunció el miércoles el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey.

Masterson fue arrestado a las 11:30 a.m. hora del Pacífico el miércoles y puesto en libertad poco antes de las 3 p.m. con una fianza de US$ 3,3 millones, según la información disponible en el sitio web del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles.

Masterson está acusado de violar con uso de la fuerza a tres mujeres en incidentes separados que ocurrieron entre 2001 y 2003, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Distrito.

Su lectura de cargos está programada para el 18 de septiembre.

En un comunicado a CNN, el abogado de Masterson Tom Mesereau dijo: “El señor Masterson es inocente y estamos seguros de que será exonerado cuando finalmente salgan a la luz todas las pruebas y los testigos tengan la oportunidad de declarar”.

“Obviamente, el Sr. Masterson y su esposa están totalmente conmocionados al considerar que estas acusaciones de hace casi 20 años de repente resultan en la presentación de cargos, pero ellos y su familia se sienten cómodos sabiendo que, en última instancia, la verdad saldrá a la luz. Las personas que conocen al Sr. Masterson conocen su carácter y saben que las acusaciones son falsas”, añade el comunicado.

Las autoridades dicen que Masterson, señalado bajo su nombre completo, Daniel Peter Masterson, está acusado de violar a una mujer de 23 años entre enero y diciembre de 2001. Además, presuntamente violó a una mujer de 28 años en abril de 2003 y a otra mujer de 23 años entre octubre y diciembre de ese año, según el comunicado de prensa.

Todos los presuntos delitos tuvieron lugar en la casa de Masterson en Hollywood Hills, dijeron las autoridades.

El fiscal de distrito adjunto Reinhold Mueller de la División de Delitos Sexuales está procesando el caso.

Si es declarado culpable, Masterson enfrenta una posible sentencia de hasta 45 años a cadena perpetua en una prisión estatal.

El comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal del Distrito dice que la oficina se negó a presentar cargos de agresión sexual contra Masterson en otros dos casos, “uno por evidencia insuficiente y el otro basado en el estatuto de limitaciones para el presunto delito”.

¿Quién es Danny Masterson?

Masterson es mejor conocido por su papel de Steven Hyde en la comedia juvenil “That ’70s Show”, que se emitió durante ocho temporadas en el canal Fox entre 1998 y 2006.

Su personaje era el sarcástico mejor amigo de Eric Forman, interpretado por Topher Grace.

El programa también era protagonizado por Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon y Wilmer Valderrama.

Masterson coprotagonizaría con Kutcher nuevamente en “The Ranch” de Netflix. También tuvo papeles en “Men at Work” de TBS y otros papeles poco después de su participación en “That ’70s Show”. (TBS, al igual que CNN, es propiedad de WarnerMedia.)

En 2017, Netflix y los productores de “The Ranch” eliminaron a Masterson del programa en medio de acusaciones de violación.

En ese momento, Masterson dijo, en un comunicado a CNN, que estaba “obviamente muy decepcionado” por la decisión.

“Desde el primer día, he rechazado estas acusaciones escandalosas en mi contra. La policía investigó estas alegaciones hace más de 15 años y determinó que no tenían mérito”, decía el comunicado de Masterson en 2017. “Nunca he sido acusado de un delito y mucho menos condenado por uno. En este país a uno se le presume inocente hasta que se prueba su culpabilidad. Sin embargo, en el clima actual, parece que a uno se le presume culpable en el momento en que se le acusa”.

CNN no ha hablado con ninguna de las acusadoras de Masterson.

Lisa Respers France y Cheri Mossburg contribuyeron a este informe.