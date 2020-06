La dexametasona, un esteroide común, reduce el riesgo de morir de pacientes de coronavirus más graves, según resultados de Oxford

Noticias

(CNN) — La dexametasona, un medicamento de esteroides ampliamente disponible, puede ser clave para ayudar a tratar a los pacientes más enfermos de covid-19 en el hospital que requieren ventilación u oxígeno, según investigadores en el Reino Unido. Sus hallazgos son preliminares, aún se están compilando y no se han publicado en una revista revisada por pares, pero un experto externo calificó esto como un “avance”.

Los dos investigadores principales del Recovery Trial, un gran ensayo clínico en el Reino Unido que investiga posibles tratamientos contra el covid-19, anunciaron a periodistas en una conferencia de prensa virtual el martes que se encontró que un régimen de dosis bajas de dexametasona durante 10 días reduce el riesgo de muerte en un tercio entre los pacientes hospitalizados del ensayo que requerían ventilación.

“Ese es un resultado que estadísticamente es muy significativo”, dijo el martes Martin Landray, investigador jefe adjunto del juicio y profesor de la Universidad de Oxford.

“Este es un resultado completamente convincente. Si uno mira a los pacientes que no necesitaban ventiladores pero que recibían oxígeno, también hubo una reducción significativa del riesgo de aproximadamente un quinto”, dijo Landray. “Sin embargo, no vimos ningún beneficio en aquellos pacientes que estaban en el hospital, tenían covid, pero cuyos pulmones funcionaban lo suficientemente bien, no tomaban oxígeno ni respiradores”.

Landray agregó que “hay preguntas pendientes” y que las personas que tratan el covid-19 en casa no deberían tomar dexametasona como resultado de estos hallazgos.

“No hemos estudiado pacientes en la comunidad”, dijo Landray. “No mostramos ningún efecto en los pacientes que no requieren oxígeno y no estudiamos a los pacientes que no están en el hospital”.

El brazo de dexametasona del Ensayo de recuperación, que se cerró la semana pasada para que los investigadores recopilen los datos, incluyó a aproximadamente 2.100 pacientes hospitalizados de covid-19 que fueron asignados al azar para recibir dexametasona, y alrededor de 4.300 pacientes hospitalizados de covid-19 que fueron asignados al azar para recibir el nivel habitual de atención en sus hospitales.

En el ensayo, se proporcionó dexametasona en una dosis de 6 mg una vez al día durante un máximo de 10 días, administrada como inyección o por vía oral.

Los investigadores no informaron eventos adversos graves entre los pacientes que tomaban dexametasona, pero los resultados son preliminares.

“En esta etapa, no encontramos efectos adversos claros al hacer esto. Reconozcamos que hay una especie de dos mensajes aquí. En las personas que necesitaban oxígeno o ventilación, claramente funciona, y los beneficios son mayores para quienes usan ventiladores. Para las personas en el hospital con covid que no requieren oxígeno, por lo que sus pulmones funcionan moderadamente bien, en realidad no hay ningún beneficio”, dijo Landray el martes.

“En el ensayo, nuestro enfoque estaba en la mortalidad, que obviamente un fármaco puede afectar en cualquier dirección, pero los resultados generales en los pacientes con oxígeno y ventilación fueron un beneficio claro”, dijo Landray. “Hemos observado, por ejemplo, si hubo muertes debido a otras formas de infección, que a veces se consideran un riesgo. Y la respuesta es no, no hubo exceso de ninguna otra causa de muerte en particular”.

La dexametasona se usa generalmente para tratar ciertas formas de artritis, alergias severas y asma, entre otras afecciones, incluidos ciertos tipos de cáncer. Los efectos secundarios pueden incluir malestar estomacal, dolor de cabeza, mareos, insomnio y depresión. GoodRx estima que el medicamento puede costar cerca de de US$ 8.

La dexametasona ha sido un fármaco controvertido en lo que respecta al tratamiento de infecciones virales respiratorias, dijo el martes Peter Horby, investigador jefe del Ensayo de recuperación y profesor de la Universidad de Oxford.

“Esto se incluyó en el Ensayo de recuperación porque es un medicamento fácilmente disponible, barato y bien conocido, y porque en el pasado ha habido informes de beneficios en infecciones respiratorias virales, pero ha sido un área de gran controversia”, dijo Horby.

“Incluso en el momento del SARS1 en 2003, se usaron esteroides, pero a dosis muy diferentes. Algunos de los estudios mostraron un daño por los esteroides en el SARS, algunos dijeron que hay posibles beneficios. Un metanálisis en 29 estudios diferentes en el SARS no fue concluyente. También hubo resultados no concluyentes sobre el coronavirus MERS y la influenza”, dijo Horby. “Así que realmente ha sido un gran debate en curso sobre si se debe usar esteroides en pacientes con enfermedades respiratorias virales”.

Los investigadores dijeron el martes que creen que esto ahora debería convertirse en un estándar de atención en el Reino Unido para pacientes con covid-19 que requieren oxígeno o ventilación, pero mientras tanto, el Ensayo de recuperación continúa investigando otros enfoques de tratamiento.

Nick Cammack, el líder de Covid-19 Therapeutics Accelerator en Wellcome Trust en el Reino Unido, dijo en una declaración escrita el martes que los hallazgos sobre la dexametasona son un “gran avance”.

“Este es un gran avance: la dexametasona es el primer y único fármaco que ha marcado una diferencia significativa en la mortalidad de los pacientes con covid-19. Sería notable prevenir potencialmente 1 muerte en cada 8 pacientes con ventiladores”, dijo Cammack en el comunicado.

“Encontrar tratamientos efectivos como este transformará el impacto de la pandemia de covid-19 en vidas y economías en todo el mundo. Si bien este estudio sugiere que la dexametasona solo beneficia casos severos, innumerables vidas se salvarán a nivel mundial”, dijo Cammack. “La dexametasona ahora debe ser implementada y ser accesible a miles de pacientes críticos en todo el mundo. Es muy asequible, fácil de fabricar, puede ampliarse rápidamente y solo necesita una pequeña dosis”.

Ahora los investigadores y médicos de todo el mundo están pidiendo al equipo que publique sus datos sobre la dexametasona como un posible tratamiento para la covid-19 grave.

“Los importantes resultados del grupo Oxford, basados ​​en un ensayo científico en más de 6.000 pacientes del NHS, muestran que la dexametasona, un medicamento común, ampliamente utilizado y económico, puede salvar vidas en pacientes gravemente enfermos con covid-19”, dijo Robin Ferner, honorario profesor de farmacología clínica en la Universidad de Birmingham y médico consultor honorario en el City Hospital Birmingham en Inglaterra, en un comunicado publicado el martes por el Science Media Center con sede en el Reino Unido.

“No es un tratamiento para la enfermedad leve”, dijo. “Esperamos que los datos en los que se basan estos resultados se publiquen lo antes posible para que los médicos puedan poner en práctica el tratamiento con confianza”.