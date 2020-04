Un ciberataque tumba sitios populares de internet como Reddit, Twitter y Netflix

Noticias

(CNNMoney) — Varios sitios populares en internet como Twitter y Netflix estuvieron caídos para algunos usuarios este viernes en lo que parece ser un ciberataque masivo.

Dyn, que gestiona dominios de páginas y enruta tráfico de internet, experimentó dos ataques de denegación de servicio en sus servidores DNS, conocido como DDoS. Un ataque DDoS es un intento de inundar un sitio web con tanto tráfico que deteriora el servicio normal.

Los sitios afectados incluyen Twitter, Etsy, Github, Vox, Spotify, Airbnb, Netflix y Reddit.

“Si uno toma uno de estos proveedores de servicio DNS, puede interrumpir un gran número de servicios populares en línea, que es exactamente lo que estamos viendo hoy”, dijo Jeremiah Grossman, jefe de estrategia de seguridad del emprendimiento de ciberseguridad SentinelOne.

“Empezando a las [7:00 a.m. ET] del 21 de octubre… empezamos a monitorear y mitigar un ataque DDoS contra nuestra infraestructura Dyn Managed DNS”, dijo la compañía en un comunicado.

Para las 9:20 a.m., Dyn dijo “que los servicios han sido restaurados a la normalidad”.

Pero menos de tres horas después, Dyn dijo que empezó a monitorear de nuevo un ataque contra su servidor DNS.

Inicialmente, los ‘apagones’ impactaron sobre todo a quienes están en la Costa Este, pero para mediodía del viernes gente en Europa y América Latina los reportó también.

Nadie se ha adjudicado plena responsabilidad del ataque aún. Un funcionario del gobierno de EE.UU. dijo que “están mirando posibles escenarios incluyendo posible ciberactividad”.

En la tarde del viernes, WikiLeaks publicó un tuit en el que les pide a sus seguidores detener los ataques DDoS, aunque no es claro aún si de hecho están detrás del ataque.

Un alto funcionario del gobierno de EE.UU. le dijo a CNN que los ataques DDoS “principalmente resultaron solo en la ralentización del acceso a internet en varios sitios de la Costa Este”. El funcionario cree que esos ataques fueron intentos muy crudos.

“El señor Assange todavía está vivo y WikiLeaks sigue publicando- Les pedimos a los seguidores que dejen de tumbar el internet de EE.UU. Probaron su punto”.

Mr. Assange is still alive and WikiLeaks is still publishing. We ask supporters to stop taking down the US internet. You proved your point. pic.twitter.com/XVch196xyL

— WikiLeaks (@wikileaks) October 21, 2016

Aunque poca información se sabe sobre la causa o quién está detrás del ataque, las compañías acudieron a Twitter para decirles a sus clientes que sean pacientes.

Amazon Web Services, la red de servidores, almacenamiento y plataforma computacional de la compañía, también tuvo problemas de conectividad el viernes alrededor de la misma hora de los ataques a Dyn. AWS es usada por más de un millón de compañías, incluyendo, including GE, News Corp y Capital One.

“Uh oh, estamos teniendo problemas ahora y estamos investigando. ¡Los mantendremos informado!”, tuiteó Spotify.

“Un evento global está afectando nuestro servidor DNS. Los servicios GitHub podrían estar intermitentes en este momento”, tuiteó GitHub.

Con información de Jim Sciutto