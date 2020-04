Neymar habría donado casi un millón de dólares para lucha contra el coronavirus

Noticias

(CNN Español)– Neymar ha sido el último de los deportistas de élite que se ha sumado a las campañas de ayuda para combatir el coronavirus.

El astro brasileño del París Saint Germain habría donado una suma cercana los US$ 950.000 dólares, según reconoció Luciano Huck, presentador de televisión brasileño y amigo de Neymar.

Junto a Huck y otras personalidades de Brasil, Neymar emprendió hace una semana una campaña para recolectar y distribuir alimentos entre las comunidades más necesitadas del país.

“La solidaridad debe ser más contagiosa que el virus”. Fue el mensaje del brasileño que compartió junto al grupo de benefactores.

Que as pessoas pensem mais no próximo, em especial, em um momento de tanta angústia, incertezas e sofrimento. Não estamos captando recursos, estamos doando recursos próprios, e mobilizando amigos e familiares. Se quiser e puder, façam o mesmo. Para quem também quiser doar e não sabe como e para quem, abaixo o link de duas Iniciativas sérias, comprometidas e transparentes, que estão captando recursos. A Solidariedade deve ser mais contagiosa que o virus. http://uniaosp.org/ https://benfeitoria.com/uniaorio #exemploarrasta #diretoriadobem #favelaépotencia

Sin embargo, el aporte del futbolista había permanecido anónimo y de momento ni el jugador o sus representantes han reconocido dicha cantidad.

Neymar ha sido un blanco de polémica en los últimos días, luego de publicar varias fotos con amigos en una de sus propiedades, donde pasa el aislamiento voluntario luego de marcharse de París.

“La casa donde el jugador cumple la cuarentena es completamente aislada, permite estar en paz y serenidad para seguir entrenando y cuidando de los suyos en este momento de dolor mundial y confinamiento”, afirmaron los asesores de la estrella de la selección brasileña en un comunicado.

Cansados porém felizes 👊🏽🤘🏽até o davizinho treinou hoje 😅😂🤣 📸 by: @gilcebola

