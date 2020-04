Netflix cancela Sense8 tras dos temporadas y deja a miles intrigados

Noticias

(CNN Español) – Luego de dos días de especulaciones en redes sociales, Netflix confirma lo que los fanáticos de Sense8 no querían escuchar: la cancelación de la serie.

Desde el martes, Sensates a nivel mundial hicieron que la etiqueta #RenewSense8 fuese tendencia mundial llegando hasta la primera posición. Los rumores de cancelación comenzaron a circular luego que Netflix diera a conocer que no renovaría la serie ‘The Get Down’.

Brian J. Smith, quién interpreta a Will, el policía oriundo de Chicago, fue uno de los actores que el pasado martes pidió a los fanáticos seguir impulsando la petición para que Netflix renovara la serie producida por las hermanas Wachowski, las creadoras de la trilogía ‘The Matrix’.

This might be a good time to start making some noise. https://t.co/N08EgzD8E4

— Brian J. Smith (@BrianJacobSmith) May 30, 2017

Pero fueron esfuerzos en vano. Este jueves, la compañía de streaming dijo a través de un comunicado la serie no regresará para una tercera temporada.

“Luego de 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia de Sense8 llega a su final. Es todo lo que nosotros y sus fanáticos pueden haber soñado: audaz, emocional, impresionante, ‘kick ass’ y totalmente inolvidable. Nunca ha habido un programa verdaderamente global e igualmente diverso, con un elenco internacional, que sólo es reflejado por la comunidad de fanáticos profundamente apasionados alrededor del mundo. Agradecemos a Lana, Lilly, Joe y Grant por su visión, a todo el elenco y al equipo de producción por su trabajo y dedicación”, dijo Cindy Holland, vicepresidenta de contenido originales de Netflix.

Smith agradeció en Twitter a sus fanáticos “la pasión y el apoyo los últimos días”.

Sorry guys. Thanks for your passion and support these last few days, was very moving to see your love for the show. En Evant! https://t.co/77H3Ob7OGB

— Brian J. Smith (@BrianJacobSmith) June 1, 2017

La cuenta oficial de la serie también agradeció a sus seguidores por ser “parte de este viaje”.

Thank you for being a part of our journey. Sensates forever. pic.twitter.com/SClwiY3rwy

— Sense8 (@sense8) June 1, 2017

Fanáticos de la serie lamentaron la noticia y algunos eligieron momentos inolvidables de Sense8 para demostrar sus sentimientos, como este: en donde Lito –interpretado por Miguel Ángel Silvestre– “llora desconsolado” en una estación de tren durante la segunda temporada.

crying in 8 languages #sense8 pic.twitter.com/3uUw7vyN2f

— – (@masq_caralho) June 1, 2017

Otros llamaron la atención que Netflix decidió realizar el anuncio de la cancelación el 1 de junio.

A nivel global se celebra en junio el ‘Mes del Orgullo Gay’. Cuatro de sus personajes –Lito, Hernando, Nomi y Amanita– reflejan las realidades de la comunidad LGBTI en América Latina y Estados Unidos.

netflix: lol lets cancel #sense8 on the first day of pride month

me: pic.twitter.com/um1DmQPmz3

— emi 🌻 (@wildesghost) June 1, 2017

Mientras que otros fanáticos le sugieren a la cadena HBO que pueden hacer algo al respecto…

Hey, @HBO what’s going on? #Sense8 pic.twitter.com/5lbHQSp8V9

— Esther (@Esthernopolis) June 1, 2017

Sense8 contaba la historia de “ocho personas conectadas en todo el mundo que, tras tener una visión violenta, pueden ver, sentir, escuchar y hablar unas con otras como si estuvieran en el mismo lugar. No solo deberán de adaptarse a esta nueva capacidad y unas a otras, sino que tendrán que averiguar qué sucedió, por qué y qué significa para el futuro de la humanidad, mientras una organización intenta secuestrarlas, matarlas o experimentar con ellas”, según la ficha técnica de Netflix.

Se estrenó a nivel mundial el 5 de junio de 2015.