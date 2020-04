Muere Bill Withers, cantante de ‘Lean On Me’ y ‘Lovely Day’, a los 81 años

Noticias

(CNN) — Bill Withers, el cantante y compositor cuyos éxitos conmovedores como “Lean On Me”, “Ain’t No Sunshine” y “Lovely Day” se convirtieron en parte de la banda sonora durante una generación, murió.

Tenía 81 años.

Withers murió el lunes en Los Ángeles de complicaciones cardíacas, según su familia.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón impulsado a conectarse con el mundo en general, con su poesía y música, habló honestamente con las personas y las conectó entre sí”, dijo su familia en un comunicado obtenido por CNN. “Aunque tuvo una vida privada cerca de familiares y amigos íntimos, su música siempre pertenecerá al mundo. En este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca consuelo y entretenimiento mientras los fanáticos se aferran a sus seres queridos”.

Sus canciones han sido consideradas intemporales y “Lean On Me” ha experimentado un resurgimiento durante la pandemia de coronavirus debido a su mensaje de comunidad.

“Bill Withers es lo más parecido que la gente negra tiene a Bruce Springsteen”, dijo el músico Quest Love a Rolling Stone en 2015.

Artistas de varios géneros y estilos musicales lamentaron el fallecimiento de Withers en Twitter.

Rest in power Bill Withers. Your voice, songs, and total expression gave us love, hope, and strength. My soul always has & always will be full of your music. Your humility displayed & depth of your power as you carried us all to a better place. You’re still & always will be Bill. pic.twitter.com/mkpcSBfuZv

— Lenny Kravitz (@LennyKravitz) April 3, 2020

I’m very sad to hear about Bill Withers passing. Bill was a “songwriter’s songwriter” and wrote so many great songs like “Ain’t No Sunshine” and “Lean On Me.” A real loss. Love & Mercy to Bill’s family. – Brian pic.twitter.com/dUGAre6Bjt

— Brian Wilson (@BrianWilsonLive) April 3, 2020

Rest In Peace, maestro Bill Withers. What a legacy.https://t.co/GBImqLRdPh

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) April 3, 2020

“Descansa en el poder Bill Withers. Tu voz, canciones y expresión total nos dieron amor, esperanza y fuerza”, tuiteó el rockero Lenny Kravitz. “Mi alma siempre ha estado y siempre estará llena de tu música. Tu humildad se muestra y la profundidad de tu poder mientras nos llevas a un lugar mejor. Todavía eres y siempre serás Bill”.

Nacido en Slab Fork, West Virginia, Withers superó un tartamudeo cuando era niño y se unió a la Marina cuando era adolescente.

Después de un período de nueve años en el Ejército, Withers se mudó a Los Ángeles en 1967 para seguir una carrera en la música, tomando un trabajo en la compañía de aviones Boeing donde hacía asientos de inodoro durante el día.

Por la noche, Withers grababa demos y finalmente conoció al jefe de Sussex Records, el ahora famoso empresario musical Clarence Avant.

El primer álbum de Wither, “Just As I Am”, fue lanzado en 1971 e incluía los singles “Ain’t No Sunshine” y “Grandma’s Hands”.

“Ain’t No Sunshine” fue un éxito y en 1972 Withers se llevó a casa un Grammy por el sencillo.

Ese mismo año, “Lean On Me”, una canción que escribió Withers después de inspirarse en su infancia en Virginia Occidental, pasó al número 1 en la lista de R&B.

El éxito ha sido cubierto por varios otros artistas, incluido el Club Nouveau. Su versión hizo que Withers ganara un Grammy en 1987 como compositor.

La canción también es el tema de la película de 1989 Morgan Freeman del mismo nombre y fue interpretada en las tomas de posesión tanto para el presidente Bill Clinton como para el presidente Barack Obama.

Su álbum de 1972, “Still Bill”, lanzó otro éxito con “Use Me”.

Una batalla legal con Sussex lo llevó a firmar con Columbia Records, donde grabó “Lovely Day” como parte del álbum de 1977, “Menagerie”. Withers co-escribió el éxito de 1980 “Just The Two of Us”, que grabó con el saxofonista Grover Washington, Jr. La canción le valió su segunda mejor canción de R&B Grammy en 1981.

Withers fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015.

Su habilidad para escribir canciones fue tan aclamada como su canto.

“Perdimos un gigante de la composición de canciones hoy”, dijo Paul Williams, presidente de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores en un comunicado. “Las canciones de Bill Withers se encuentran entre las más preciadas y profundas del cancionero estadounidense: son universales en la forma en que tocan a las personas de todo el mundo, trascendiendo el género y la generación”.

“Era un hombre hermoso con un sorprendente sentido del humor y un regalo para la verdad”, agregó Williams. “Lo extrañaré personalmente al igual que toda la familia ASCAP. Te amamos, Bill. Nuestros corazones están con su familia”.

En 1973, Withers apareció en los titulares cuando se casó con la actriz de “Room 222” Denise Nicholas, pero la pareja se divorció un año después.

Se casó con Marcia Johnson en 1976 y con ella tuvo dos hijos: Todd y Kori.