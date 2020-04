Expertos pronostican cuatro grandes huracanes en el Atlántico durante la temporada 2020

Noticias

(CNN) — Dieciséis tormentas con nombre propio, incluidos ocho huracanes, es lo que se espera para la temporada de huracanes del Atlántico en 2020, según las primeras predicciones publicadas el jueves por expertos de la Universidad Estatal de Colorado.

Cuatro de los huracanes se convertirán en grandes tormentas de categoría 3 a 5, con vientos sostenidos de al menos 178 km/h, indican las proyecciones de la temporada que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

¿Cómo se forman los huracanes y por qué son tan peligrosos?

La posibilidad de que al menos un huracán mayor aterrizaje en 2020 a lo largo de la costa de Estados Unidos es del 69%, en comparación con un promedio del 52% en el último siglo, dijeron los investigadores. Hay una probabilidad del 95% —el promedio es del 84%— de que al menos un huracán este año toque tierra en Estados Unidos.

“La última temporada con cuatro o más huracanes importantes fue el año récord de 2017 que causó daños y vio los huracanes Harvey, Irma y María”, dijo el meteorólogo de CNN Brandon Miller. “Todos causaron daños significativos en Estados Unidos y en el Caribe”.

Seis grandes huracanes se formaron ese año en la cuenca del Atlántico. El promedio estacional es de 12 tormentas con nombre, incluidos seis huracanes.

Los pronósticos no predicen con precisión dónde podrían ocurrir las tormentas, y la probabilidad de tocar tierra en cualquier lugar es baja.

“Se recuerda a los residentes de la costa que solo se necesita que un huracán toque tierra para que sea una temporada activa para ellos”, escribieron los investigadores Philip Klotzbach, Michael M. Bell y Jhordanne Jones en el informe.

Confiado en su pronóstico

La actividad superior a lo normal se predijo consistentemente en todos los tipos de pronósticos, dijo Klotzbach.

“Este año, utilizamos cuatro técnicas diferentes para desarrollar nuestros pronósticos”, le dijo Klotzbach a CNN Weather. “Y todos apuntan hacia una temporada activa”.

El estado de Colorado en sus predicciones de abril no ha pronosticado cuatro huracanes importantes para una temporada desde 2013, un año que no tuvo el rendimiento esperado.

“Yo diría que este año tenemos bastante confianza”, dijo Klotzbach, citando la falta de condiciones del fenómeno de El Niño que pueden interferir con las expectativas.

Cuando El Niño está presente, reduce la actividad de huracanes en el Atlántico debido al aumento de la cizalladura vertical del viento: cambios en la velocidad y dirección del viento con la altura que evitan que se formen huracanes.

Las condiciones promedio crean un ambiente más favorable para el desarrollo de tormentas tropicales.

The latest #ElNino model prediction plume has the majority of models predicting ENSO-neutral conditions for peak Atlantic #hurricane season (August-October). Very few models call for #ElNino. El Nino typically reduces Atlantic hurricane activity via increased wind shear. pic.twitter.com/DMORw4ZXqq

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) March 19, 2020

“Además, el Atlántico tropical es bastante más cálido que en los últimos años en este momento”, dijo Klotzbach.

La temperatura de la superficie del mar es uno de los ingredientes necesarios para alimentar los huracanes. Cuanto más cálido es el océano, más combustible disponible para las tormentas.

Aunque se pronostican cuatro huracanes importantes para esta temporada, no significa que necesariamente alguno vaya a afectar la costa de Estados Unidos.

“Dos de los últimos tres años han tenido importantes huracanes en Estados Unidos (2017 y 2018)”, dijo Miller. “Antes de eso, hubo una sequía de 12 años sin un solo huracán importante en cualquier parte del país (desde el huracán Wilma en 2005 hasta el huracán Harvey en 2017)”.

“El último gran huracán que golpeó a Estados Unidos fue el huracán Michael en 2018”, dijo.

Pronosticar con tanta anticipación puede ser exacto

Los modelos se basan en 40 años de datos y condiciones, incluidas las temperaturas de la superficie del mar, las presiones del nivel del mar, los niveles de cizalladura vertical del viento y el fenómeno de El Niño.

Abril es cuando los expertos pueden obtener por primera vez una buena indicación de cómo serán las condiciones durante la temporada de huracanes.

“Descubrimos que existe demasiada incertidumbre con respecto al estado futuro de ambos (El Niño) y el Atlántico antes de ese momento”, dice Klotzbach.

Aun así, estos modelos estadísticos y dinámicos fallan en algunos años, aclararon los investigadores.

“El año pasado, pronosticamos una temporada de huracanes casi promedio y terminamos un poco más activos de lo que pensábamos”, dijo Klotzbach.

Su pronóstico de abril de 2019 predijo cinco huracanes para ese año; se observaron seis. Pronosticaron que dos de ellos serían huracanes importantes; se observaron tres.

Su pronóstico de abril varió significativamente del número total de tormentas con nombre en 2019: se predijeron 13, mientras que 18 se formaron, aunque muchos fueron de corta duración y débiles.

Esto marca el año número 37 en que el equipo de la universidad ha emitido un pronóstico de huracán estacional en el Atlántico. El pronóstico oficial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica se publicará en mayo.

El equipo de investigación de huracanes del estado de Colorado también publicará pronósticos actualizados el 4 de junio, 7 de julio y 6 de agosto.