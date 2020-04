El distanciamiento social salvó decenas de miles de vidas en 11 países europeos, según un estudio

Noticias

(CNN) — Un estudio a gran escala descubrió que las medidas de atención temprana, como el distanciamiento social y las restricciones severas al movimiento de las personas, han sido críticas para frenar la propagación del coronavirus y ya han salvado decenas de miles de vidas en toda Europa.

Científicos del Imperial College London estudiaron medidas en once países europeos y concluyeron que “juntos tuvieron un impacto sustancial en la transmisión”. Estiman “que las prevenciones en los 11 países habrán evitado 59.000 muertes hasta el 31 de marzo”.

Los investigadores del Imperial College estiman que en Italia se han evitado 38.000 muertes (al 31 de marzo, es casi cuatro veces la cantidad de muertes registradas); y en España 16.000, en comparación con una situación en la que no se habían implementado restricciones.

En el caso de Italia, dicen que “a pesar de la creciente presión sobre los sistemas de salud, las intervenciones han evitado una catástrofe de atención médica”.

Los investigadores lanzaron advertencias contra las restricciones laxas y distendidas, diciendo que “se evitarán muchas más muertes asegurando que las restricciones sean severas hasta que la transmisión caiga a niveles bajos”.

El grupo del Imperial College también cree que la cantidad de casos de coronavirus identificados positivamente es probablemente mucho menor que la tasa general de infección. “Estimamos que ha habido muchas más infecciones de las que se informan actualmente”, dicen, “debido al enfoque en las pruebas en entornos hospitalarios en lugar de en la comunidad”.

En Italia, sus resultados sugieren que 5,9 millones de personas habían sido infectadas al 28 de marzo, o el 9,8% de la población. En España, creen que el 15% de la población ha sido infectada.

El estudio advierte que “muchas intervenciones solo se han producido recientemente, y sus efectos aún no se han observado completamente debido al retraso entre la infección y la muerte”. Alemania, por ejemplo, se estima que tiene una de las “tasas de ataque” más bajas en 0,7%, con 600.000 personas contagiadas. Pero está en una etapa más temprana en la propagación del coronavirus que España o Italia.

En los once países estudiados, los investigadores estiman una tasa promedio de “ataque” o infección del 4,9%, lo que según ellos implica “que las poblaciones en Europa no están cerca de la inmunidad colectiva”.

Pero llegan a una nota de esperanza en sus conclusiones, diciendo: “No podemos decir con certeza que las medidas actuales han controlado la epidemia en Europa; sin embargo, si las tendencias actuales continúan, hay motivos para el optimismo”.