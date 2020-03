Panamá sobrepasa los 1.000 casos de coronavirus y aumenta medidas para prevenir el contagio

Noticias

(CNN Español) – El Ministerio de Salud de Panamá informó este lunes que los casos confirmados de coronavirus suman 1.075 en el país. Hay 27 personas muertas.

Por su parte, el Gobierno anunció que a partir del miércoles 1 de abril, a las 5:00 a.m., el país pasará a cuarentena absoluta. La población ya no podrá salir durante dos horas al día, como hace una semana. Únicamente tendrá permitido hacerlo un día de por medio en ese mismo tiempo. Las mujeres saldrán los lunes, miércoles y viernes; y los hombres los martes, jueves y sábados. Los domingos nadie podrá salir a no ser que cuente con un salvoconducto.

Las horas de salida para abastecerse se mantienen según el último número del documento de identidad personal, o del pasaporte en el caso de los extranjeros, informó el ministro de Seguridad, Juan Pino.