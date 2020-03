El terrible y creciente número de muertes por coronavirus en EE.UU. hace que Trump acepte la realidad

Noticias

(CNN) – Incluso el presidente Donald Trump, un tejedor en serie de sus propias realidades políticas, aceptó la terrible verdad de la ciencia y se deshizo de su objetivo de Pascua para abrir la economía de Estados Unidos con la pandemia de coronavirus lista para dar un giro salvaje.

La extensión de Trump de las pautas de distanciamiento social hasta el 30 de abril es una jugada muy importante que significa que la vida estadounidense permanecerá suspendida durante al menos un mes, y probablemente más.

A pesar de los impactos humanitarios y políticos en cascada de esa decisión, la devastadora cifra del virus dejó a Trump pocas opciones, a pesar de que algunos partidarios conservadores lo han estado instando a que alivie los bloqueos.

A un presidente que hace un mes estaba prediciendo un milagro que simplemente haría que el virus desapareciera, se le presentaron cifras catastróficas de que 2,2 millones de estadounidenses podrían morir si se permitía comenzar a reabrir la economía la próxima semana.

“Nada sería peor que declarar la victoria antes de que se gane la victoria”, dijo Trump el domingo, quien la semana pasada sugirió repetidamente que la victoria estaba cerca, extendiendo las restricciones que vencen el lunes por al menos otro mes.

La decisión de Trump de escuchar a sus asesores aliviará a los funcionarios de salud pública y a los médicos de emergencias en todo el país y demuestra que, en situaciones extremas, está dispuesto a escuchar a la ciencia, de una manera que sería un hecho para la mayoría de los presidentes, pero no lo ha sido por mucho tiempo para el comandante en jefe que tantas veces ha desdibujado la verdad.

El presidente apareció en una conferencia de prensa el domingo por la noche en la que recitó múltiples declaraciones falsas, llamó a los directores ejecutivos corporativos al micrófono para elogiar su liderazgo y atacó falsa y personalmente a los periodistas que le hicieron preguntas difíciles.

También parecía acusar extrañamente a los trabajadores de la salud de robar máscaras quirúrgicas en medio de la gran escasez provocada por las terribles condiciones en los hospitales y acusó a los estados ​​de “acaparamiento” de ventiladores. Trump también se jactó de sus propios ratings de televisión.

Sus travesuras parecían especialmente cuestionables dada la aparente realidad aleccionadora de que decenas de miles de estadounidenses morirán en las próximas semanas a medida que la pandemia tome un control terrible.

En un momento desesperado en la historia moderna de Estados Unidos, Trump parece seguir centrándose intensamente en su propia imagen política, reclamando crédito personal y siendo muy sensible a cualquier forma de crítica.

La reversión de Trump pareció ser la última ocasión en que sus funcionarios trajeron halagos y el poder de los argumentos para cambiar de opinión sobre las decisiones de liderazgo que aparentemente se basaban en corazonadas y razonamientos limitados.

El sábado, por ejemplo, planteó la idea de poner en cuarentena a Nueva York, sin consultar a los funcionarios locales, solo para que sus subordinados lo convencieran de que la idea no era posible.

Trump reconoce que la cifra de muertos podría ser de 100.000 o más

Trump predijo que la tasa de mortalidad en EE.UU., que se duplicó de jueves a domingo, podría alcanzar su punto máximo en dos semanas, pero la nación podría llegar “al pie de la colina” antes del 1 de junio.

Incluso esa cifra parece característicamente optimista. “Deberíamos tener mucha suerte”, dijo a CNN la médica de emergencias de Rhode Island, Megan Ranney, señalando que solo si se adoptara el distanciamiento social en todo el país ahora, dos semanas probablemente no serían suficientes para que surgieran todos los casos más críticos.

Había estado desesperado por comenzar una apertura de la economía condado por condado en los días venideros. Pero la decisión del presidente, potencialmente un punto de inflexión en la lucha de la nación contra la pandemia, parece haber seguido el cabildeo concertado de dos altos funcionarios de salud pública, el Dr. Anthony Fauci y la Dra. Deborah Birx.

“Le mostramos los datos. Miró los datos y los entendió de inmediato”, indicó Fauci a John Berman de CNN el lunes. “Era una imagen bastante clara. La Dra. Debbie Birx y yo entramos juntos en la Oficina Oval y nos inclinamos sobre el escritorio y dijimos: ‘Aquí están los datos. Eche un vistazo’. Los miró, los entendió y solo sacudió la cabeza y dijo: ‘Creo que tenemos que hacerlo’”.

Trump predijo que su decisión salvaría cientos de miles de vidas, en un aparente movimiento de las metas políticas para dar cuenta del rápido empeoramiento de la pandemia estadounidense.

“2,2 millones de personas habrían muerto si no hubiéramos hecho lo que estamos haciendo”, aseguró el presidente.

“Si podemos mantener ese número bajo … a 100.000, es un número horrible, tal vez incluso menos … todos, todos juntos, habremos hecho un muy buen trabajo”, agregó Trump.

La nueva fecha del 30 de abril marca otro cambio de posición en la pandemia por parte del presidente, quien la semana pasada dejó en claro que no eligió la fecha de Pascua, el 12 de abril, en función de los datos, sino porque era una “hermosa línea de tiempo”. Trump se encogió de hombros y alegó el domingo que la Pascua solo había sido una “fecha de aspiración”.

Casi nadie que siguió de cerca la ciencia, el modelado y los datos, incluidos los gobernadores, expertos en salud y comentaristas, pensó que la línea de tiempo original de Trump era inteligente.

Fauci explicó el domingo que el número de muertos en Estados Unidos, basado en modelos, podría alcanzar 100.000 muertes o más, un comentario hecho por primera vez en CNN.

“Creo que es totalmente concebible que si no atenuamos en la medida en que estamos tratando de hacer es que podría alcanzar ese número”, dijo Fauci en la conferencia de prensa de la Casa Blanca.

Describió la decisión de Trump como sabia y prudente.

Más temprano el domingo, la justificación de Trump para una reapertura de la economía condado por condado fue debilitada por los comentarios de su alto funcionario.

“No estoy en contra de liberar las restricciones. De hecho, estoy a favor en un lugar apropiado. Pero no lo recomiendo a menos que tengamos las herramientas en tiempo real”, señaló Fauci.

Birx también minó la justificación del plan de Trump de establecer nuevas recomendaciones para el distanciamiento social después de que se le presentaran opciones durante el fin de semana.

“Todos estamos profundamente preocupados y por qué hemos estado alertando en todas las áreas metropolitanas y en todos los estados”, dijo Birx el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC.

“Ningún estado, ningún área metropolitana se salvará”, comentó Birx. “En este momento, estamos pidiendo a cada gobernador y cada alcalde que se preparen como Nueva York se está preparando ahora”.

Birx también aseguró el lunes por la mañana que las comunidades rurales en Estados Unidos deberían prepararse para la propagación de covid-19, “a pesar de que piensan que no está allí”.

“Creemos que este virus puede propagarse con muchos casos asintomáticos y leves. No es hasta que ingrese a los grupos vulnerables que comienzas a ver las hospitalizaciones”, dijo Birx a NBC. “Si esperas eso, si las metrópolis y las áreas rurales no se preocupan ahora, para cuando lo veas, ha penetrado en tu comunidad de manera bastante significativa. Y eso es lo que nos preocupa. Y es por eso que tienes que prepárate, aunque creas que no está allí”.

Pelosi afirma que Trump “juega” mientras la gente muere

El estado de ánimo sombrío sobre la pandemia no convenció a Trump para moderar su retórica política extrema.

El domingo, dos periodistas, Yamiche Alcindor de PBS NewsHour y Jeremy Diamond de CNN, le leyeron al presidente sus controvertidos comentarios, que negó en tiempo real en la televisión.

“Estamos corriendo la voz. Estamos difundiendo la palabra precisa”, dijo Trump a los periodistas.

En otro ejemplo, en el que corrigen al presidente, él dijo la semana pasada en Fox News que simplemente no creía que se necesitaran 30.000 nuevos ventiladores, aparentemente refiriéndose a las advertencias de escasez de equipos para salvar vidas del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo. Fauci corrigió efectivamente a Trump el domingo.

“Tiendo a creerle al gobernador Cuomo”, dijo Fauci a CNN.

“De una forma u otra, necesita los ventiladores que necesita. Y, con suerte, le conseguiremos los ventiladores que necesita”.

El desafío generacional de la pandemia de coronavirus habría puesto a prueba a cualquier administración. Y cualquier presidente habría acumulado fracasos bajo una presión tan intensa.

Pero las posiciones incesantemente confusas de Trump, las afirmaciones de un gran éxito personal y la voluntad de politizar están aumentando el escrutinio del desempeño de su propia administración.

Su letanía de declaraciones falsas y estadísticas engañosas, por ejemplo, su afirmación de que EE.UU. había evaluado a muchas más personas que Corea del Sur, a pesar de que per cápita la cifra de EE.UU. es mucho más baja, también enfoca las críticas en su manejo de la situación.

El presidente nuevamente celebrando lo que dice es la baja tasa de mortalidad en Estados Unidos parece de mal gusto cuando el número de muertes en Estados Unidos está aumentando.

Trump no es el único líder político de alto rango dispuesto a inyectar un lenguaje político explosivo en el debate.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, destacó el domingo el manejo inicial de la epidemia por parte de Trump en su propia entrevista con CNN, que contenía un lenguaje extremadamente fuerte.

“El presidente, su negación al principio, fue mortal. Su demora en llevar el equipo a donde está continúa, su demora en llevar el equipo a donde se necesita es mortal”, señaló Pelosi a Jake Tapper en el “Estado de la Unión de CNN”.

“Mientras el presidente juega, la gente está muriendo y tenemos que, solo tenemos que tomar todas las precauciones”, dijo Pelosi.