La “cura” de un gobernador mexicano contra el covid-19

(CNN Español) — Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, señaló que le habían dicho que uno de los platillos más conocidos de la gastronomía poblana, era una “vacuna” contra el coronavirus: “Yo vengo a vacunarme a Ajalpan, en contra de este organismo. Me dijeron que la vacuna que ya se descubrió en contra del coronavirus es un plato de mole de Guajolote. Vamos nosotros a echarnos un plato de vacuna contra ese virus que atenta contra el mundo”.

Las declaraciones las hizo en un evento de rehabilitación de la Unidad Deportiva de Ajalpan celebrado el pasado 14 de marzo.

Algunos de los asistentes sonrieron ante la broma y otros aplaudieron.

Sin embargo, en las redes sociales la recepción no fue la misma. Algunos de los usuarios han retomado el discurso días después señalando que, ante la gravedad de la pandemia, más que ocurrencias lo que se requería de las autoridades era que se tomaran con seriedad el asunto.

Esta no ha sido la única declaración del mandatario estatal que ha generado controversia.

El 25 de marzo, en conferencia de prensa sugirió que los casos registrados en su estado por coronavirus no estaban afectando a los más pobres y que por eso se sentía seguro: “¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno seguramente ahorita hay mucha gente de las 40 personas, algunos son padres de familia, si, la mayoría son gente acomodada … Si Ustedes son ricos tienen el riesgo, si ustedes son pobres no. Los pobres estamos inmunes, ¿sale?”.

Ante la nueva polémica desatada, Barbosa fue cuestionado por periodistas de Puebla. Sin embargo, declinó hacer comentarios.

Hasta ahora ningún estudio científico ha establecido que el contagio por coronavirus se registre con mayor frecuencia en algún estrato social determinado. Lo que sí han señalado es que personas mayores de edad, con problemas de diabetes, renales, insuficiencias inmunológicas, entre otras, deben observar un mayor cuidado.

Tampoco está demostrado que algún tipo de comida, planta o medicina sean eficaces contra el virus.

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, “Aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La OMS no recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o curar la covid-19. Hay varios ensayos clínicos en curso con medicamentos occidentales y tradicionales. La OMS facilitará información actualizada tan pronto como los resultados de los ensayos clínicos estén disponibles”.

Miguel Barbosa, es gobernador del estado de Puebla desde el 1 de agosto de 2019, por un periodo de 6 años. Fue postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por el gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y Encuentro Social.

Este viernes, en su más reciente conferencia de prensa, señaló que su gobierno está abocado principalmente a atender la emergencia provocada por el covid-19.

“Es un asunto que estamos tratando con mucha mucha responsabilidad y en absoluto estado de sobriedad”.