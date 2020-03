Camila Sodi revela que ella y su hija tienen coronavirus

Noticias

(CNN Español) — “Hola a todos “, así empezó una serie de videos compartidos en sus historias en Instagram la actriz y cantante mexicana Camila Sodi, quien confirmó a través de esa plataforma que tiene coronavirus.

“Empecé a tener todos los síntomas todos, todos, todos… y luego mi hija se sintió muy mal a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre, y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva”, dijo Sodi, quien agregó: “Por favor programas de chismes no nos interesa que famosos tienen coronavirus y cuales no, la única razón por la cual les estoy contando esto es porque entre nosotros nos tenemos que cuidar y dar tips”.

La actriz reveló que no todas las personas manifiestan los mismos síntomas. Dijo que nunca subió de los 37,5 grados de temperatura corporal pero que sí padeció de malestar estomacal y boca seca . Sodi pidió que si no presentan fiebre alta, ni les falta la respiración que por favor no se hagan la prueba, que tomen mucha agua y no vayan al hospital.

También recomendó tomar solo Tylenol en caso de dolor de cabeza. La actriz dijo que practicar ejercicio muy ligero, le ha ayudado, le da ánimo.

Sodi reflexionó sobre la situación actual al denominarla como “es una locura lo que estamos viviendo”. Reflexionó al decir que estamos todos juntos en esto: “Abramos la comunicación. Hagámonos sonreír, es un momento cuanto más ligera tenemos que tomarnos la vida y hacernos sonreír los unos con los otros”.

La artista dijo que ha visto muchas personas irresponsables salir por lo que pidió a la gente se guarde en sus casitas en lo que llamó su mensaje de amor. Sodi se ha unido a la campaña de lectura infantil Save the Children que promueve la organización sin fines de lucro Save the children México.