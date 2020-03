6 respuestas clave sobre el plan de estímulo del Congreso para enfrentar la crisis de coronavirus

Noticias

(CNN) — El Congreso de Estados Unidos se prepara para votar sobre el mayor paquete de ayuda de emergencia en la historia del país, con el que se busca responder al brote de coronavirus y sus consecuencias económicas. Pero el proyecto de ley ha planteado múltiples preguntas a medida que los legisladores se apresuran por definir un lenguaje específico. Aquí hay algunas respuestas con base en los reportes de CNN al respecto:

¿Cómo y cuándo recibiré mi cheque?

El presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro Steve Mnuchin han apuntado a que la fecha sea el próximo 6 de abril. Sin embargo, los expertos en impuestos (y aquellos legisladores que trabajan en esta área) son muy escépticos sobre ese plazo. No hay duda de que ellos quieren –y necesitan– lograr esto lo antes posible. También hay diferentes maneras de hacerlo: a través de depósitos directos –que sería el mecanismo de entrega más rápido–, con el envío de cheques en papel o incluso –según algunas personas involucradas en las discusiones– enviando de tarjetas débito ya cargadas. Pero la realidad es que todavía no hay una respuesta firme. En otras palabras, el Tesoro tiene mucho trabajo por delante.

¿Está incluida alguna ayuda para pequeñas empresas en el paquete de estímulo del Senado?

Hay mucho enfoque en los cheques individuales, pero estoy firmemente convencido de que los préstamos para pequeñas empresas son de lejos el punto más importante debido a lo que está sucediendo en este momento.

El proyecto de ley destina 350.000 millones de dólares para préstamos a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro con menos de 500 empleados. La financiación estaría garantizada por la Administración de Pequeños Negocios, pero realmente los prestamistas serían los bancos e instituciones financieras aprobadas que deberían entregar el dinero más rápido. Las empresas podrían recibir hasta 10 millones de dólares en préstamos para cubrir los sueldos de sus empleados, gastos de nómina, hipotecas y otros pagos de deudas. Si los fondos son utilizados para esos fines, entonces los préstamos serían condonados en el futuro. Es un gran negocio si funciona correctamente.

En el plan hay otras disposiciones relacionadas con las pequeñas empresas que pueden resultar útiles y/o valiosas para aquellos que son elegibles. Asegúrate de revisarlos para ver si puedes calificar: un componente clave de este paquete es extender la elegibilidad para los programas del gobierno (ver: expansión del seguro de desempleo/ mejora).

¿Se basa el cheque en mi declaración de impuestos de 2018 o de 2019?

Según el plan, las personas con ingresos netos ajustados de 75.000 dólares o menos obtendrían pagos directos de 1.200 dólares cada una. Pero, ¿en qué declaración de impuestos se basa eso?

Si ya presentaste tu declaración de 2019, esa será la base. Si no lo has hecho, entonces se tomaría la declaración de 2018 como referencia.

¿Incluye el plan algo sobre los préstamos estudiantiles?

Aquellas personas con préstamos estudiantiles federales obtendrían un aplazamiento de los pagos hasta octubre y se anularía cualquier interés que se hubiera acumulado durante ese período.

El acuerdo también permite a los estudiantes conservar cualquier dinero no gastado de las Becas Pell o de préstamos estudiantiles, además de evitar que quienes deben abandonar la escuela por la pandemia pierdan la elegibilidad para futuras Becas Pell.

También debo destacar que el proyecto de ley permite explícitamente que los colegios y universidades paguen a los estudiantes por los programas de trabajo-estudio, incluso si no pueden trabajar.

¿Calificarán los estudiantes universitarios de tiempo completo para los cheques de estímulo?

Depende. No estoy tratando de esquivar la pregunta aquí, pero las circunstancias de cada persona son diferentes, así que no quiero generalizar. Digamos que un estudiante es registrado como dependiente por sus padres, entonces sería un no automático. También digamos que vives solo, no eres registrado como dependiente y tienes un trabajo de verano, entonces sería un sí.

¿También recibirán cheques de estímulo las personas mayores jubiladas?

Siempre que no aparezcan como dependientes de otra persona (y, como jubilados, se encuentren dentro de los límites de ingresos), sí, deberían recibir un cheque.