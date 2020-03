Pabllo Vittar lanza su álbum trilingüe 111

Noticias

(CNN Español) — Tras el lanzamiento del video Tímida junto a la cantante mexicana Thalía y que ya alcanza las más de 4 millones de reproducciones en YouTube, la artista brasileña Pabllo Vittar estrena su álbum 111.

De acuerdo a su disquera Sony Music, esta producción marca una nueva era en la carrera de la cantante quien es es reconocida como activista, drag queen y una especie de ícono cultural.

Según Sony, la producción contiene temas en tres idiomas: portugués, inglés y español y cuenta con las colaboraciones especiales de Charli XCX, Thalía, Ivete Sangalo, Psirico y Jerry Smith. Y el álbum se compone de nueve temas, de los cuales tres son inéditos.

View this post on Instagram

qual sua favorita do 111? LINK NA BIO 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 ph: @ernnacost edit: @acidangerous

A post shared by Pabllo Vittar (@pabllovittar) on Mar 25, 2020 at 9:39am PDT

En el comunicado de prensa, Pabllo Vittar afirma que “Este álbum es diferente a todo lo que he lanzado antes. Es un álbum con más experimentos artísticos, además de ser el primero con canciones en diferentes idiomas. Estoy muy contenta con el resultado y emocionada por la repercusión positiva que hemos tenido hasta ahora con los lanzamientos de algunos sencillos. Mi objetivo como artista es precisamente este, reinventarme todo el tiempo, experimentar y resignificar experiencias, sueños y ritmos por medio de la música. De hecho, la canción “Rajadão” es un buen ejemplo de esto”

En 2019, la revista especializada en música Billboard, calificó a Vittar como “la artista más reciente en ser parte de la serie “Growing up Latino” de Billboard”. Otros latinos que han formado parte de este serial son Rosalía, Karol G, Eugenio Derbez y Juan Luis Guerra, entre otros.

Tracklist de 111:

Parabéns feat. Psirico

Tímida con Thalía

Lovezinho feat. Ivete Sangalo

Amor de que

Salvaje

Flash Pose feat. Charli XCX

Clima Quente feat. Jerry Smith

Ponte Perra

Rajadão