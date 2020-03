Karl-Anthony Towns, afligido por su madre que quedó en coma luego de contraer covid-19

Noticias

(CNN Español)– La estrella de la NBA Karl-Anthony Towns insta a las personas a tomar el coronavirus en serio.

El jugador de los Timberwolves de Minnesota Karl-Anthony Towns compartió un emotivo video en Instagram sobre la lucha de su madre por sobrevivir, luego de contraer el coronavirus covid-19. Towns tiene la esperanza de alentar a otros a tomar precauciones para detener su propagación.

Su madre está en coma inducido médicamente y conectada a un respirador, según informó el jugador de ascendencia dominicana.

“Esta enfermedad no debe tomarse a la ligera. Protejan a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos, a ustedes mismos. Practiquen el distanciamiento social. Por favor, no estén en lugares con mucha gente, solo aumentan sus posibilidades de contraer esta enfermedad, y esta enfermedad… es mortal”.

Además, el jugador de los Timberwolves, aseguró que hace una semana se enteró de que sus padres no se sentían bien y los instó a buscar atención médica de inmediato. Después de días sin mejoría acudieron al hospital.

Su padre fue puesto en cuarentena en su casa, pero su madre fue empeorando. El personal del hospital hizo todo lo posible para controlar su condición.

El jugador del Jazz de Utah, Donovan Mitchell, quien fue diagnosticado con coronavirus hace dos semanas, tuiteó su apoyo. “Mantente fuerte @KarlTowns Dios está contigo”.

Stay strong @KarlTowns God has got you ❤️🙏🏾 https://t.co/krEvbzRXnI

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) March 25, 2020

Antes que sus padres se enfermaran, Towns anunció que donaría US$100.000 a la Clínica Mayo para ayudar en el esfuerzo de la detección del coronavirus.

“Espero que podamos combatir este virus de manera más rápida y eficiente aumentando las capacidades de prueba y la disponibilidad y la respuesta COVID-19 general de la Clínica Mayo. Es por eso que donaré $ 100K para apoyar estos esfuerzos. Gracias a los trabajadores de la Clínica Mayo y a todos los trabajadores de la salud que están las 24 horas para atendernos. Ustedes son nuestros héroes. Estamos todos juntos en esto, vamos a protegernos a nosotros mismos y a la comunidad que nos rodea”, escribió.

This is why I will be donating $100K to support these efforts. Thank you to the Mayo Clinic workers and all healthcare workers who are working around the clock to treat us. You are our heroes. We’re all in this together, let’s protect ourselves and the community around us.

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) March 16, 2020