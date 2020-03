“In the Heights” y la secuela de ‘Wonder Woman’, pospuestas en medio del coronavirus

Noticias

(CNN) — Wonder Woman 1984” y “In the Heights“ son las últimas películas que cambiaron sus planes de estreno en medio de la pandemia que afecta al mundo.

La continuación de “Wonder Woman” estaba programada a estrenarse el 5 de junio de 2020. Ahora se estrenará el 14 de agosto.

“In the Heights” tenía previsto su estreno para el 26 de junio , pero aún no tiene una nueva fecha de lanzamiento.

“Hicimos ‘Wonder Woman 1984’ para la pantalla grande y creo en el poder del cine”, escribió la directora Patty Jenkins en Twitter, en un guiño sutil a los rumores aparentemente infundados de que “Wonder Woman 1984” debutaría en transmisión en directo.

“En estos tiempos terribles, cuando los propietarios de teatros están luchando como muchos, estamos entusiasmados de volver a poner nuestra película al 14 de agosto de 2020 en un teatro cerca de ustedes, y rezar de que vengan mejores tiempos para todos”.

La protagonista Gal Gadot agregó: “En estos tiempos oscuros y aterradores, espero un futuro más brillante por delante. Donde podamos compartir el poder del cine de nuevo juntos… Espero que todos estén seguros. Les envío mi amor a todos ustedes”.

Alright, mama, okay… pic.twitter.com/1uxOuUxe53

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) March 24, 2020

La productora de ambas películas es Warner Bros. Pictures que, al igual que CNN, es propiedad de Warner Media.

No se ofreció ninguna explicación sobre por qué la película dirigida por Jon M. Chu “In the Heights” no tiene una nueva fecha de estreno.

Pero en Twitter, la estrella Lin Manuel Miranda, quien también hizo la música y letra del show de Broadway en el que se basa la cinta, compartió un mensaje esperanzador.

“Tuvimos el mejor verano de nuestras vidas el año pasado filmando #InTheHeightsMovie. Nos reunimos en Washington Heights y contamos esta historia, en el lugar de este vecindario, con nuestros vecinos de esa comunidad. No podíamos esperar para compartirlo con ustedes. Pero vamos a tener que esperar un poco más “, escribió. Con la incertidumbre que vivimos en el mundo, en este momento, el estreno de “In The Heights” se pospone. Cuando podamos reunirnos con seguridad nuevamente, con las banderas en la mano, estaremos allí, disfrutando de esta película en los cines.Tendremos el estreno en Uptown. El mejor verano de nuestras vidas, juntos. Paciencia y fe. Paciencia y Fe”.

La película de terror de James Wan “Malignant” y la película animada “Scoob!” también se pospusieron, sin anunciar nuevas fechas de estreno.