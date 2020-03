La guía del extrovertido para el distanciamiento social

Noticias

(CNN) — Si eres extrovertido y la idea de semanas o meses de distanciamiento social te hace saltar de tu piel, quédate tranquilo: tus sentimientos son normales. Y estamos aquí para ayudarte.

“Somos seres sociales”, le dijo a CNN Jaime Blandino, psicóloga clínica en Decatur, Georgia. “Mis pacientes más extrovertidos están teniendo más dificultades”.

Un extrovertido es alguien que obtiene su energía de otras personas. Cuando no pueden pasar tiempo con los demás, “tal vez no sepan qué hacer con ellos mismos”, dijo.

Las consultas de Blandino se han cerrado debido a la respuesta a la pandemia de coronavirus, y ella y sus colegas se han movido para atender a todos sus pacientes a través de la telesalud.

Su mensaje a sus pacientes es simple: “Es normal sentirse anormal en una situación que no es normal”.

“No conocía a nadie que no sintiera una oleada de ansiedad cuando se introdujeron estas nuevas reglas”, dijo Blandino.

Mientras el gobierno de Estados Unidos se prepara para una posible lucha de meses contra el covid-19, los extrovertidos deberán aprender a crear sus propios planes sobre cómo manejar su propia psiquis a medida que el distanciamiento social, las cuarentenas y las órdenes de refugio se vuelven más comunes en varios países.

Y si eres introvertido, silenciosamente entusiasmado con la posibilidad de pasar más tiempo a solas, tenemos una guía separada sobre cómo puedes aprovechar al máximo el distanciamiento social.

Usa la tecnología para conectarte con amigos

Tus “hábitos habituales van a ser interrumpidos”, dijo Gretchen Rubin, autora de “Outer Order, Inner Calm” y presentadora del podcast “Happier”. Una estrategia importante es “volver a imaginar lo que quieres e ir tras ello”.

En términos de conexión social, “nada puede vencer a la vida real”, dijo, pero la segunda mejor forma de interactuar puede ser a través de imágenes. Hay muchas aplicaciones que ofrecen funciones de video chat o transmisión en vivo, desde Skype hasta House Party. Podrías usar una de estas para conectarte con un amigo que no has visto en mucho tiempo.

Rubin recomendó “muchos contacto”, virtualmente hablando, por supuesto, incluyendo escribir tarjetas físicas a sus amigos, organizar una reunión familiar virtual e incluso trucos básicos de estilo de vida, como enviar más notas de voz en lugar de mensajes de texto.

“Las personas tienen más tiempo y quieren escuchar tu voz”, dijo.

O puedes crear más cadenas de mensajes de texto grupales con amigos y familiares, sabiendo que en cualquier momento dado, alguien en la cadena podría estar libre y ser capaz de responder.

En Italia, donde todo el país ha estado encerrado durante más de una semana, muchos se unieron en una multitud que cantaba el himno nacional del país desde los balcones de sus apartamentos.

Sin juzgar, si deseas reunir a tus vecinos, por medios virtuales por favor, puedes intentar hacer lo mismo.

“Podríamos salir de esto juntos”, dijo Rubin. “Todos estamos pasando por algo grande”.

Socialmente, estamos viviendo en un tiempo al revés

Blandino, la terapeuta, dijo que los profesionales de la salud mental han abogado tradicionalmente por las experiencias sociales en persona como antídotos para la ansiedad y la depresión, valorando las conexiones reales sobre las virtuales. Eso ahora está cambiando.

“Algunas de las cosas que recomendaremos ahora van en contra de lo que solíamos aconsejar”, dijo. “Estamos en un momento al revés”.

Y aunque sus clientes introvertidos pueden sentirse menos estresados, y a veces incluso envalentonados por el distanciamiento social, Blandino dijo que tanto los extrovertidos como los introvertidos pueden aprovechar la tecnología para capear la tormenta.

Otra opción para sentirse conectado es organizar fiestas de observación y noches de películas virtuales, viendo la misma película desde diferentes lugares usando Netflix.

Incluso dijo que podrías considerar mantener la televisión en segundo plano con una película o programa familiar de tu infancia.

“Escuchar voces humanas es relajante”, dijo.

Es el momento de brillar para cualquier tecnología que ofrezca una manera de conectarse con otros.

La aplicación de citas Bumble está viendo un aumento en cómo las personas usan la aplicación para cumplir con las citas, dijo un portavoz de la compañía. Ese aumento incluye un aumento del 21% en el uso de videollamadas, junto con un aumento del 21% por separado en lo que la compañía llama “chats de calidad”, en el que dos personas tienen un intercambio más sustancial.

Practica el distanciamiento físico, no el distanciamiento social

Incluso con el distanciamiento social, aún es importante salir a caminar, dar un paseo en bicicleta o pasar el rato cerca de sus vecinos, dijo el doctor Don Dizon, profesor de medicina en la Universidad de Brown.

Incluso si te encuentras en un área en la que ahora debas refugiarte y permanecer en casa, todavía está bien salir a caminar y sentir el sol en tu piel siempre que te mantengas a una distancia adecuada de los demás.

“No hay cierre nacional”, dice sobre Estados Unidos. “No dice que no puedas salir”. Al menos no todavía.

Y aconseja separar el concepto de distanciamiento social para que sea menos aterrador.

Como dijo el médico e investigador, el doctor William Dale, las políticas para contener covid-19 son en realidad “distanciamiento físico”. Todavía hay mucho espacio para practicar la conexión emocional y social, a pesar de estar físicamente separado.

Dizon dijo que estaba encontrando tiempo para jugar por línea. Y ha estado usando Twitter, Instagram y TikTok para mantenerse al día con colegas médicos de todo el mundo, compartiendo videos divertidos y datos científicos sustantivos.

Encuentra tiempo para leer

Para ayudar a que te relajes, ahora podría ser un buen momento para iniciar un club de lectura en Facebook, agregó Dizon.

De Platón a Thoreau, generaciones de filósofos, poetas y profetas han celebrado la soledad, la quietud y el tiempo para conocerse a sí mismos.

“Los extrovertidos están muy conectados”, dijo Blandino. “Este es un momento para practicar la desaceleración e introducir nuevas rutinas”.

No hay escasez de literatura sobre ese tema, y tomarse un momento para sentarse en silencio con un libro que siempre ha querido leer puede ser una de las mejores maneras para que los extrovertidos busquen tranquilidad.

“Todas las miserias de los hombres se derivan de no poder sentarse en una habitación tranquila solo”, escribió el filósofo francés Blaise Pascal en el siglo XVII.

“Que haya espacios en su unión”, aconsejó el escritor filosófico Kahlil Gibran en su libro “El Profeta”.

Al alentar a otros a distanciarse socialmente, Dizon compartió el popular adagio de Gibran con sus seguidores en las redes sociales. Durante mucho tiempo ha sido una lectura popular en las bodas, una meditación sobre cómo forjar la soledad productiva dentro de los matrimonios.

Ahora, los extrovertidos podrían considerar el texto más completo de Gibran en su búsqueda para mantener la cordura en la era del coronavirus:

“Llenen la copa del otro pero no beban de una taza. Dense el pan uno al otro, pero no coman del mismo pan. Canten y bailen juntos y sean alegres, pero que cada uno de ustedes esté solo, incluso las cuerdas de un laúd están solas aunque tiemblan con la misma música.

“Entreguen sus corazones, pero no en la custodia del otro. Porque solo la mano de la Vida puede contener sus corazones. Y párense juntos, pero no demasiado cerca: porque los pilares del templo se apartan, y el roble y el ciprés no crecen en la sombra del otro”.