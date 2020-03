5 cosas que debes saber este 24 de marzo: La súplica de los médicos sobre el coronavirus

Noticias

Aunque tengas los síntomas, podrían negarte la prueba del coronavirus. Los datos para entender el increíble sacrificio que está haciendo el personal médico. ¿Preocupado por tus facturas en medio de la pandemia? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero, la verdad.

1

Trump evaluará “abrir el país” tras 15 días

“Al final del período de 15 días, tomaremos una decisión sobre el camino que queremos seguir”, dijo el presidente Donald Trump, quien espera reevaluar sus instrucciones de distanciamiento social en medio del brote de coronavirus en Estados Unidos. Trump señaló que espera que se puedan reanudar los negocios lo antes posible, y agregó: “No podemos permitir que la cura sea peor que el problema en sí. No vamos a dejar que la cura sea peor que el problema”.

Lo que dijo Trump sobre economía y posibles medicamentos 16:16

2

Aunque quisieras hacerte una prueba de coronavirus, no te resultará tan fácil

En todo Estados Unidos los médicos están enviando el mismo mensaje: no todos los que desean una prueba, la recibirán. Éste es un momento en el que no hay suficientes pruebas para satisfacer la demanda, por lo que se deben administrar a los pacientes cuando el resultado podría marcar una diferencia en su atención. En otras palabras, no basta que tengas los síntomas. Este es el panorama.

3

Lo que sabemos del coronavirus hoy

El doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública, nos ayuda a entender este nuevo virus en el podcast “Coronavirus: realidad vs. ficción“. En este episodio contesta las preguntas básicas que muchos se plantean: ¿qué es el coronavirus?, ¿cuál es su origen?, ¿cómo se contagia?, ¿cómo se puede prevenir? Escúchalo.

4

La súplica de los médicos: “Quédate en casa”

Al menos 23 médicos italianos han muerto luchando contra la pandemia y unos 4.824 han resultado infectados, según datos de la Federación de Médicos de Italia. Los médicos, enfermeras y personal hospitalario son las personas en la primera línea de esta lucha contra la pandemia y diariamente ponen su vida en riesgo para intentar frenar el avance de la enfermedad. Muchas veces trabajan jornadas extendidas y en condiciones que no son las ideales y que los exponen al contagio. Estos son 6 datos para entender el increíble sacrificio que está haciendo el personal médico que lucha contra la pandemia de coronavirus.

5

¿Preocupado por tus facturas en medio del coronavirus?

En Estados Unidos, el día de pagar impuestos se retrasó hasta el 15 de julio. Algunos propietarios pueden diferir los pagos de su hipoteca. Los pagos de préstamos federales para estudiantes se han retrasado sin intereses durante dos meses. También se han suspendido algunas ejecuciones hipotecarias y desalojos. Los cortes de servicios públicos en algunos municipios se han suspendido. Y el gobierno está planteando la idea de enviar un cheque a todos los estadounidenses. Pero estas medidas no detendrán todo el dolor. ¿Qué puedes hacer si sabes que no podrás pagar todas tus facturas?

————–

A la hora del café

El coronavirus desata una peligrosa plaga de predicciones del fin del mundo

Innumerables advertencias del día del juicio final se están extendiendo en línea, combinando los temores del coronavirus con ideas de todo tipo.

La pérdida del sentido del olfato podría ser un síntoma del covid-19

La Academia Estadounidense de Otorrinolaringología dijo que los síntomas de anosmia o falta de sentido del olfato y disgeusia o falta de gusto pueden usarse para identificar posibles infecciones por covid-19.

¿Son seguros los envíos de comida a domicilio durante la pandemia de coronavirus?

Se nos ha dicho que hagamos pedidos a domicilio, que compremos comida para llevar o que compremos con cuidado en el supermercado, lo que ha dejado a muchas personas preguntándose: ¿cuán seguro es?

¿Está bien ir a la playa?

La recomendación es mantenerte al menos casi dos metros de distancia de cualquier persona con la que no estás viviendo. Los parques o playas repletos de gente no funcionarán, pero…

Intentan detener el acaparamiento de posibles tratamientos de coronavirus

Varios estados se apresuraron a establecer límites estrictos de prescripción para evitar la escasez de medicamentos para aquellos que realmente los necesitan.

————–

La cifra del día

Más de 100

Los funcionarios de salud estatales informaron más de 100 muertes relacionadas con el coronavirus en un solo día por primera vez desde el inicio del brote de la enfermedad, según el conteo de CNN Health.

————–

La cita del día

“Sin un gran esfuerzo nacional para detener el crecimiento de este virus, llegará un momento en que ningún servicio de salud en el mundo podrá hacerle frente”.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ordenó el cierre del país para contener la propagación del coronavirus.

————–

Y para terminar…

Este anciano con alzhéimer toca la armónica en medio del confinamiento (y cree que los aplausos son para él).

Hermann Schreiber y su esposa sufren alzhéimer. Cada noche, cuando sus vecinos aplauden al personal sanitario, este hombre de más de 80 años da un pequeño concierto con su armónica. Él cree que sus vecinos son su público.