Multitudes llenaron las playas de California a pesar de la orden de cuarentena

(CNN) — Multitudes llenaron las playas, rutas de senderismo y parques de California durante el fin de semana en abierto desafío a la orden estatal de confinarse y evitar el contacto cercano con otros.

El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden de cuarentena dictando a los casi 40 millones de residentes del estado quedarse en casa a partir del 20 de marzo para ayudar a detener la propagación del coronavirus.

Gente en la playa el 21 de marzo de 2020 en Huntington Beach, California.

En cambio, muchos espacios públicos estaban llenos, lo que llevó a los funcionarios de algunas ciudades a ordenar el cierre de parques, áreas recreativas y playas.

‘Gente colmando las playas’

Los videos y las fotos en las redes sociales mostraron a grupos de personas en contacto cercano en las populares rutas de senderismo y playas en Los Ángeles durante el fin de semana. Los funcionarios de salud instan a las personas a mantener una distancia de 2 metros entre sí para evitar la transmisión del virus altamente contagioso.

En respuesta a las multitudes, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció en Twitter el domingo por la noche que cerraría los deportes y la recreación en todos los parques de la ciudad. También tuiteó que el estacionamiento en las playas de la ciudad estaba cerrado.

“Este fin de semana vimos a demasiadas personas colmando playas, senderos y parques”, tuiteó el alcalde. Dijo que la gente debería prestar atención a la cuarentena y quedarse en casa. “Eso no significa reunirse en otro lugar. Esto es serio. Quédense en casa y salven vidas”.

This weekend we saw too many people packing beaches, trails and parks. So we are closing sports and recreation at @LACityParks and closing parking at city beaches. That doesn’t mean gather elsewhere. This is serious. Stay home and save lives.

— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) March 23, 2020

Garcetti le dijo a KTLA, afiliada de CNN, que estaba trabajando con funcionarios en ciudades vecinas y el condado para dirigirse a las grandes multitudes en las playas.

Mientras tanto, la ciudad de Santa Mónica cerró su estacionamiento en la playa el domingo para disuadir a las personas de acudir en masa a la playa.

Cerca de allí, la ciudad de Malibú emitió una guía adicional instando a los residentes a mantener una distancia segura si iban afuera para una caminata o para ir a la playa. Los parques y senderos propiedad de la ciudad también estaban cerrados al público.

Más al sur, la ciudad de Long Beach cerró muchas de sus instalaciones recreativas. El domingo por la noche, el alcalde de Long Beach, Robert García, dijo en un tuit que la ciudad había cerrado parques de patinaje, parques para perros, parques infantiles, áreas de picnic y canchas de voleibol, tenis y baloncesto.

La ciudad está tratando de disuadir a las personas de practicar deportes de equipo y alentarlos a mantener una distancia social de 2 metros cuando utilicen las instalaciones de la ciudad.

García tuiteó que la ciudad también está buscando establecer una guía adicional para el uso de sus playas.

Dijo que la responsabilidad recae en los residentes de cumplir con las reglas ya que los equipos de seguridad pública no pueden hacer cumplir las órdenes.

To be clear, the Governor and City’s order does allow people to go for a walk or visit a park or beach. However, you must still use social distancing. You can’t play team sports, and you must stay 6 feet apart from anyone else.

— Mayor Robert Garcia (@LongBeachMayor) March 22, 2020

“Cada vez hay más letreros en las playas y las canchas, y buscaremos hacer cumplir más, pero nuestros equipos de seguridad pública están increíblemente ocupados”, tuiteó García. “Necesitamos que la gente se responsabilice y recuerde que nuestros médicos, enfermeras y personal médico cuentan con nosotros”.

California no fue el único lugar donde las personas ignoraron las órdenes de quedarse en casa y mantener la distancia social.

Las playas cerraron y se prohibió la navegación en Florida

Este fin de semana, varios videos mostraron a grandes grupos de personas festejando en botes y atando sus embarcaciones acuáticas en la Bahía Biscayne de Miami y en las afueras de Boca Ratón.

While Lake Boca Raton has always served as a social gathering spot for many boaters, and will again, now is not the time for parties and tie ups on the water. Please be patient, and do your part, so we can all get through this together.1/4 pic.twitter.com/ubvgDn4UTl

— City of Boca Raton (@CityBocaRaton) March 22, 2020

La ciudad de Boca Ratón tuiteó imágenes de fiestas en botes llenos de gente y desanimó a los residentes a reunirse en el agua.

El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, cerró los puertos deportivos y las rampas para botes en el condado el domingo para evitar que la gente salga al mar para pasar el rato.

Tougher restrictions on boat ramps and marinas are now in place in addition to the other steps Miami-Dade is taking to combat new cases of COVID-19. As of this writing 177 cases had been confirmed in Miami-Dade County. Here is today’s update: https://t.co/n1giPmYfaR

— Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) March 22, 2020

“Estoy decepcionado de ver fotos y videos en las redes sociales de botes juntos y grandes grupos de personas congregándose”, dijo Giménez en un comunicado de prensa el domingo. “Estamos en estado de emergencia y no puedo enfatizar lo suficiente la necesidad de responsabilidad personal”.

El viernes, varias playas del estado cerraron al público y se ordenó la desocupación de los hoteles en el condado de Miami-Dade el lunes por la noche.

El alcalde dijo que el Departamento de Policía de Miami-Dade estará en el agua “intensificando la aplicación” de la orden de no hacer canotaje emitida por el alcalde el viernes para evitar grandes reuniones y fiestas en barcos.

Cierre de parques en todo el país

Los parques de costa a costa fueron cerrados por las autoridades locales durante el fin de semana en un esfuerzo por detener la propagación del coronavirus.

Oregon State Parks anunció en Facebook el domingo que todos los parques estatales estarán cerrados al menos hasta el 8 de mayo.

El Servicio de Parques Nacionales ha cerrado algunos lugares y mantiene otros abiertos cuando sea posible, según su sitio web. El Servicio de Parques también eximió las tarifas de entrada para ayudar a los visitantes a mantener la distancia social.

En la ciudad de Nueva York, el Zoológico Prospect Park y el Centro de Tenis fueron cerrados y los deportes de equipo fueron prohibidos.

Los parques en el condado de Fairfax, Virginia, también se cerraron un comunicado de prensa del condado, dijo el viernes.