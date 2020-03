Empresarios y trabajadores de Puerto Rico recibirán incentivos y bonos serán otorgados a trabajadores de salud

Noticias

(CNN Español) — La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció una serie de medidas económicas para mitigar el impacto que tendrá en la economía de la isla la lucha contra el coronavirus.

El Gobierno continuará pagando los salarios de los empleados públicos durante el período de cuarentena. Vázquez pidió que alcaldes adopten la misma medida para también proteger a empleados municipales.

Para el sector privado, Vázquez dijo que instruyó al departamento de Hacienda:

extender el periodo de pagos de contribuciones sobre ingresos hasta el 15 de julio

suspender el cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU( en los muelles y en la cadena de reventa por los próximos 3 meses

suspender por un periodo de 3 meses la retención del 10% en el origen de pagos por servicios profesionales.

no imponer penalidades por incumplimiento con el IVU quincenal por dos meses; ni imponer penalidades por incumplimiento con el pago de los primeros plazos de la contribución estimada

Además, la gobernadora anunció que los trabajadores por cuenta propia, unas 170.000 personas según datos del Gobierno, recibirán un incentivo de US $500 “para mitigar cualquier situación de emergencia que pudieran estar pasando”, dijo Vázquez.

Medianas y pequeñas empresas que hayan tenido que cerrar en medio de la crisis del coronavirus también recibirán un incentivo. El Departamento de Desarrollo Económico destinará US$ 1.500 para cada empresa, informó Vázquez.

Adicionalmente, se otorgará financiamientos a los hospitales y se entregará un bono a trabajadores de salud así como personal de respuesta de emergencia y bomberos. Según la gobernadora, se estableció un bono de hasta US$ 4.000 para todas las enfermeras en el sistema público y privado y hasta US$ 2.500 para los técnicos de salud; hasta US$ 4.000 para personal de respuesta de emergencias médicas y una aportación de hasta US$ 3.500 para policías, bomberos y oficiales correccionales.

Entre otras medidas Vázquez aseguró que no se suspenderán los servicios públicos, dijo que se aumentó los servicios de desempleo y estableció y un periodo de 90 días de moratorias en el pago de hipotecas, autos, préstamos personales, préstamos comerciales y tarjetas de créditos.