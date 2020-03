El mensaje de la novia de Paulo Dybala tras dar positivo por coronavirus

Noticias

(CNN Español)– Oriana Sabatini, actriz, cantante, modelo y novia del futbolista Paulo Dybala, explicó en un video lo que ha vivido junto al jugador de la Juventus en los últimos días, luego de que ambos dieran positivo por coronavirus.

Dybala ya había publicado el fin de semana en sus redes sociales que tenían el coronavirus, pero dijo que se encontraban en buen estado de salud.

El argentino fue el tercer jugador de la Juventus en dar positivo por covid-19, junto a sus compañeros Blaise Matuidi y Daniele Rugani.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 Hi everyone, I just wanted to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages. 💪🏼💪🏼💪🏼

