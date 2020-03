Muere Kenny Rogers, legendario cantante de country, a los 81 años

Noticias

(CNN) — Kenny Rogers, cuya legendaria carrera musical abarcó seis décadas, murió a los 81 años, confirmó a CNN su publicista Keith Hagan.

La familia del artista anunció su fallecimiento en la cuenta verificada de Twitter de Rogers, diciendo que murió el viernes por la noche por causas naturales bajo el cuidado de un hospicio y rodeado de familiares.

“Kenny Rogers dejó una marca indeleble en la historia de la música estadounidense. Sus canciones han atraído a los amantes de la música y han tocado la vida de millones de personas en todo el mundo”, indicó un comunicado publicado por Hagan.

Rogers fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country en 2013, quien para los funcionarios de la organización era una “voz distintiva y ronca”.

Tuvo 24 éxitos número 1 y a lo largo de su carrera se vendieron más de 50 millones de álbumes solo en EE.UU.

Fue seis veces ganador de los Country Music Awards y tres veces ganador del Grammy, señaló Hagan.

“La música country ha perdido al gran Kenny Rogers, quien dejó para siempre una marca en la historia de la música country”, expresó la Country Music Association en un comunicado. “Su familia y amigos están en nuestros pensamientos durante este momento difícil”.

Algunos de sus éxitos incluyen “Lady”, “Lucille”, “We’ve Got Tonight” y “Through the Years”.

Su canción de 1978 “The Gambler” inspiró múltiples películas de televisión, con Rogers como personaje principal.

En 1985 participó en la grabación original de “We Are the World” junto con más de tres docenas de artistas. Un año después, según su sitio web, copresidió “Hands Across America”, una campaña que buscaba crear conciencia sobre las personas sin hogar y con hambre en Estados Unidos.

En 2015 Rogers anunció su retiro.

“He tenido tanta suerte de haber disfrutado de una carrera tan larga y de contar con el increíble apoyo de mis fanáticos y de todos los que me han ayudado en el camino, pero llega un momento en que necesito concentrarme en pasar tiempo con mi familia ” afirmó, según su sitio web oficial.

“Mi vida en este momento es con mi esposa y mis hijos gemelos de 11 años. Hay muchas cosas que quiero hacer con ellos para crear algunos recuerdos especiales. No tengo una lista de cosas para mí. … Tengo una lista de cosas que quiero hacer con ellos”.

La familia de Rogers planea un pequeño servicio privado por preocupación por la pandemia de coronavirus, “pero esperamos celebrar la vida de Kenny Rogers públicamente con sus amigos y admiradores en una fecha posterior”, informó la declaración de su publicista.

Fanáticos y celebridades muestran sus respetos

Los homenajes al cantante de country llegaron de los fanáticos en las redes sociales.

Dolly Parton recordó a su compañero en el exitoso dúo “Islands in the Stream”.

“Nunca sabes cuánto amas a alguien hasta que se ha ido”, escribió en Twitter. “Tuve tantos años y momentos maravillosos con mi amigo Kenny, pero por encima de la música y el éxito, lo amé como un hombre maravilloso y un verdadero amigo”.

En un video publicado junto con el mensaje, una Parton visiblemente conmovida sostuvo una foto de sí misma con Rogers diciendo: “Sé que estás tan triste como yo. Pero Dios te bendiga Kenny, vuela alto a los brazos de Dios”.

Chuck Woolery, presentador de programa de juegos estadounidense, rindió homenaje el sábado en Twitter escribiendo: “Kenny Rogers y yo nos conocimos y fuimos amigos desde los años 60. Todos extrañaremos esa gran voz”.

El Comediante Patton Oswalt – quien protagonizó con Rogers en un episodio del programa de televisión “Reno 911!” – lo alabó a él y a su música.

Oswalt tuiteó: “El elenco lo amaba, contó grandes historias y fue un placer estar con ellos. Y ‘The Gambler’ es una canción realmente genial”.