Durante una pandemia, ¿qué significa ser el país más feliz del mundo?

(CNN) — Para Samuel Kopperoinen, vivir en el país más feliz del mundo durante la pandemia de coronavirus no se trata de felicidad a corto plazo.

Se trata de la red de seguridad social y otros sistemas de apoyo que tiene su país antes de que surjan problemas.

Kopperoinen vive en Finlandia, que fue nombrado el país más feliz del mundo por tercer año consecutivo el viernes según el último Informe de Felicidad Mundial de las Naciones Unidas.

Finlandia es seguida por Dinamarca, Suiza, Islandia y Noruega.

El informe fue publicado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible para las Naciones Unidas el 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad de la ONU.

Los países se clasifican en seis variables clave que apoyan el bienestar: ingresos, libertad, confianza, esperanza de vida saludable, apoyo social y generosidad.

“Una gran parte del bienestar es la atención de salud pública de buena calidad”, dijo Kopperoinen, un contratista de Helsinki que está casado y tiene tres hijos. Los finlandeses “tienen la sensación de que en caso de dolencias y discapacidades recibiremos tratamiento”.

“Confiamos en su calidad y disponibilidad”, dijo, “y nuestra red de seguridad social es importante. Nos ayuda si perdemos nuestro trabajo, nos enfermamos o [nuestros] niños se enferman. Perderemos ingresos, pero podemos obtener una compensación, lo que nos ayuda a sobrevivir y ajustar nuestro consumo diario”.

Y no son solo los cuidados de salud, cuidado de niños, sistema educativo y beneficios de desempleo los que hacen una buena sociedad, especialmente en una situación inquietante en que el coronavirus se propaga por todo el mundo.

“Las municipalidades y las iglesias locales están organizando ayudas y apoyos para sus miembros”, dijo Kopperoinen. También hay servicios de igual a igual organizados en la web como Nappi Naapuri, “donde la gente puede dar y pedir ayuda a sus vecinos”.

‘Es un régimen muy duro’

Los compradores se enfrentan a escaparates vacíos en los supermercados el 14 de marzo en Wassenaar, Países Bajos.

La felicidad no vacunará a estos países contra el nuevo virus, dijo el coautor del informe Jeffrey Sachs, profesor de economía y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. “Los sistemas de salud tampoco pueden hacer frente por sí mismos”.

“Las medidas clave en las próximas semanas serán el distanciamiento social, el autoaislamiento, la cuarentena, el refugio en el hogar y otras medidas de confinamiento, deliberada y sistemáticamente, si está bien hecho, partes clave de la vida social y económica”, dijo Sachs.

“Es un régimen muy difícil, difícil de implementar y seguir, y uno de alto costo económico a corto plazo. Todo para evitar un desastre de mortalidad”, dijo. “Estoy seguro de que los gobiernos que funcionan bien terminarán mejor porque esta epidemia requiere gobiernos e implementación fuertes y efectivos”.

En contraste, la situación en Estados Unidos, que ocupa el puesto 18 en el Informe Mundial de la Felicidad, “es caótica”, dijo. “En este caso, refleja una baja confianza en el gobierno y un bajo desempeño y expectativas del gobierno por parte del público. No estamos completamente preparados”.

Las personas prosperan en sociedades de alta confianza

Este centro comercia en el centro de Estocolmo, Suecia, estaba casi desierto el 17 de marzo.

Cuando una pandemia como el coronavirus ataca la salud y los ingresos de los residentes de un país, los residentes de “una sociedad de alta confianza buscan y encuentran formas cooperativas para trabajar juntos para reparar el daño y reconstruir mejores vidas”, según el informe. “Esto ha llevado a veces a incrementos sorprendentes en la felicidad a raíz de lo que de otro modo podrían parecer desastres no mitigados”.

“La explicación más frecuente parece ser que la gente está gratamente sorprendida por la disposición de sus vecinos y sus instituciones para trabajar en arnés y ayudarse mutuamente”, continuó el informe.

“Esto brinda un mayor sentido de pertenencia y orgullo por lo que han podido lograr a través de la mitigación. Estas ganancias a veces son lo suficientemente grandes como para compensar las pérdidas materiales”.

La profesora finlandesa de historia y cívica Ville Jäättelä estuvo de acuerdo.

Jäättelä no cree que el gobierno de Finlandia sea perfecto, pero la residente de Tampere dijo que confía en que la administración actual haga lo mejor durante esta crisis.

“Tal vez en retrospectiva uno puede encontrar algunas cosas que deberían haberse hecho antes o después o no haberse hecho”, dijo. “Pero durante una crisis como esta, tienen que operar con la información que tienen y no pueden ver el futuro. Y no todos los desarrollos pueden estimarse con 100% de certeza. Así que creo que harán lo mejor que puedan y todo lo que puedan”.

Las superpotencias no están contentas

Peatones cruzan el puente Millennium sobre el río Támesis en Londres el 17 de marzo.

Incluso sin el impacto del coronavirus, ninguna de las economías más grandes del mundo llegó al top 10 del ranking. El Reino Unido ocupó el puesto 13, subió desde el puesto 15 el año pasado, mientras que Alemania se mantuvo en el puesto 17 por segundo año consecutivo. Japón ocupó el puesto 62 (bajando desde el 58); Rusia ocupó el puesto 73 (bajando desde el 68) y China ocupó el puesto 94 (bajando del 93).

Y en el otro lado del espectro, las personas en Afganistán son las más infelices con sus vidas, según la encuesta de 153 países, seguido por Sudán del Sur (puesto 152), Zimbabwe (puesto 151), Ruanda (puesto 150) y República Centroafricana (puesto 149).

Comenzó con Bután

Al primer ministro de Bután se le da el crédito de haber lanzado el Día Mundial de la Felicidad.

Bután propuso un Día Mundial de la Felicidad a las Naciones Unidas en 2011, que atrajo la atención internacional a la felicidad como una medida de bienestar.

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de marzo como Día Mundial de la Felicidad, reconociendo “la relevancia de la felicidad y el bienestar como metas y aspiraciones universales en la vida de los seres humanos en todo el mundo y la importancia de su reconocimiento en los objetivos de las políticas públicas”.

Este informe es el octavo en salir desde 2012. La clasificación de los países más felices del mundo provino de un análisis de datos de encuestas en 156 países, incluida la Encuesta Mundial Gallup.

Países más felices del mundo

1. Finlandia

2. Dinamarca

3. Suiza

4. Islandia

5. Noruega

6. Países Bajos

7. Suecia

8. Nueva Zelandia

9. Austria

10. Luxemburgo

Países menos felices del mundo

1. Afganistán

2. Sudán del Sur

3. Zimbabwe

4. Ruanda

5. República Centroafricana

6. Tanzania

7. Botswana

8. Yemen

9. Malawi

10. India