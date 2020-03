Coronavirus, ¿cómo limpiar y desinfectar superficies, ropa, muebles y más? ¿Qué productos puedes usar?

Noticias

(CNN Español) — Lávate las manos, al menos por 20 segundos, con agua y jabón. Si no hay disponibles, puedes usar un desinfectante en gel. Esa es la recomendación que no se cansan de repetir las autoridades sanitarias en medio de la pandemia de coronavirus, y es la medida más eficiente para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad.

Dicho eso, además de lavarte las manos, también te puedes cuidar limpiando y desinfectando apropiadamente las superficies y objetos con los que interactúas diariamente.

Esta es la manera correcta de lavarse las manos, según la OMS 0:50

El coronavirus puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable hasta por tres días, dijeron investigadores en un estudio publicado como una carta al editor en The New England Journal of Medicine.

Y puede permanecer en los aerosoles, suspendido en pequeñas partículas o gotas en el aire, durante tres horas, según el estudio.

Los resultados se suman a la comprensión de los investigadores de cuánto tiempo puede permanecer el nuevo coronavirus en las superficies y el aire, aunque los científicos han dicho que se necesita más investigación.

El estudio indica que la transmisión del nuevo coronavirus es posible por aerosol y materiales, “ya que el virus puede permanecer viable e infeccioso en aerosoles durante horas y en superficies hasta días”, escribieron los investigadores.

Mira de qué manera puedes hacerlo y qué productos puedes usar

Dos pasos: limpiar y desinfectar

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) han dicho que se cree que el nuevo coronavirus se propaga principalmente por las gotas respiratorias, como las gotas al toser o estornudar.

“Puede ser posible que una persona pueda contraer covid-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero no se cree que esta sea la forma principal en que el virus se propaga”, según el sitio web de los CDC.

En sus pautas para desinfectar un hogar si alguien está enfermo, los CDC recomiendan limpiar y desinfectar superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como mesas, encimeras, interruptores de luz, pomos de las puertas y manijas de gabinetes.

MIRA: El nuevo coronavirus puede durar en superficies hasta por tres días, según estudio

Para limpiar

Los CDC recomiendan usar agua y jabón y limpiar frecuentemente las superficies y objetos que tocamos a diario.

Para superficies blandas como tapetes, cortinas y muebles, se recomienda lavar con agua y jabón o con limpiadores apropiados para el tipo de tela, y los que se puedan ponerlos en la lavadora.

Para la ropa, si hay alguien enfermo en casa, hay que usar guantes desechables. Se recomienda no sacudir la ropa sucia y lavarla a la mayor temperatura posible.

Limpia y desinfecta el cesto de la ropa sucia igualmente con agua y jabón y luego con un desinfectante.

Puedes limpiar tu teléfono móvil con alcohol, así como tus gafas, después de salir.

Walmart y Publix modifican sus horarios ante el virus 1:05

Para desinfectar

Se pueden usar soluciones diluídas de cloro (lejía, lavandina) verificando que no estén vencidas y siguiendo las instrucciones de quienes las fabrican.

Los CDC indican cómo se debe hacer una solución de cloro:

5 cucharadas (1/3 de taza) de cloro por galón de agua (unos 3,8 litros)

4 cucharaditas de cloro por un litro de agua

También se puede usar para desinfectar soluciones con al menos el 70% de alcohol

Los limpiadores comerciales también funcionan, indican los CDC. “Limpia al área u objeto con agua y jabón, u otro detergente si está sucio. Luego, usa un desinfectante”.

Recuerda seguir las instrucciones, como mantener el producto sobre la superficie durante varios minutos antes de limpiar y secar y usar guantes y ventilar el lugar que estás limpiando.

MIRA: Paciente de coronavirus en Argentina cuenta cómo ha sido su recuperación

Otros desinfectantes que puedes usar

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. está armando a los consumidores con una lista de desinfectantes que las personas pueden usar para protegerse del nuevo coronavirus.

Estos son algunos de los desinfectantes registrados en la lista de la EPA:

Clorox Multi Surface Cleaner + Bleach

Toallitas desinfectantes Clorox

Clorox Commercial Solutions® Clorox® Spray desinfectante

Limpiador concentrado desinfectante de servicio pesado marca Lysol

Lysol Desinfectante Max Cover Mist

Limpiador de superficies múltiples Clean & Fresh de la marca Lysol

Toallitas desinfectantes para superficies profesionales Purell

Spray germicida Sani-Prime

Puede leer la lista completa de desinfectantes aquí.