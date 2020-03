Tom Hanks ofrece buenas noticias

Noticias

(CNN) — Tom Hanks nos está haciendo sentir mejor como solo él puede.

El actor publicó una actualización en su cuenta oficial de Instagram el martes por la noche.

Hanks y su esposa, Rita Wilson, se encuentran actualmente en Australia, donde se han estado recuperando después de dar positivo por el coronavirus.

Hey folks. Good News: One week after testing Positive, in self-isolation, the symptoms are much the same. No fever but the blahs. Folding the laundry and doing the dishes leads to a nap on the couch. Bad news: My wife @ritawilson has won 6 straight hands of Gin Rummy and leads by 201 points. But I have learned not to spread my Vegemite so thick. I travelled here with a typewriter, one I used to love. We are all in this together. Flatten the curve. Hanx

“Hola amigos. Buenas noticias: una semana después de la prueba positiva, en autoaislamiento, los síntomas son muy parecidos”, escribió Hanks en el pie de foto que muestra su antigua máquina de escribir Corona. “No hay fiebre sino bla. El doblar la ropa y lavar los platos conduce a una siesta en el sofá”.

El lunes se anunció que la pareja había sido dada de alta de un hospital de Queensland y se había sometido a cuarentena.

El martes Hanks bromeó sobre la desventaja de su unión.

“Malas noticias: mi esposa @ritawilson ha ganado 6 manos seguidas de Gin Rummy y lleva una ventaja de 201 puntos”, escribió. “Pero he aprendido a no extender mi Vegemite tan grueso”.

Wilson mientras tanto publicó un video (cuya foto de portada está al revés, pero no el resto) de ella y dos músicos interpretando la canción “Broken Man”.

Written with Gary Burr. People aren’t perfect. Gotta love them flaws and all.

“Escrito con Gary Burr”, escribió en el pie de foto. “La gente no es perfecta. Tengo que amarlos con defectos y todo eso”.

Wilson había programado fechas de conciertos en Sydney y South Brisbane y estaba de gira en Australia en apoyo de su nuevo álbum “Halfway to Home”.

Mientras tanto, su esposo estaba allí trabajando en una película de Elvis Presley aún sin título para Warner Bros. Está interpretando al director del cantante, el coronel Tom Parker, y Baz Luhrmann está dirigiendo.

En cuanto a esa máquina de escribir Corona, Hanks escribió: “Viajé aquí con una máquina de escribir, una que solía amar”.

“Estamos todos juntos en esto”, escribió. “Aplanemos la curva. Hanx”.