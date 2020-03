Los precios de la gasolina caen por debajo de US$ 2 por galón en 12 estados

Noticias

(CNN Business) — El precio promedio de un galón de gasolina cayó por debajo de US$ 2 en casi una cuarta parte de los estados del país, según la AAA.

El promedio nacional actualmente es de US$ 2,19 por un galón de gasolina regular, el más bajo desde principios de diciembre de 2016. Eso es 13 centavos menos que hace una semana y 36 centavos menos que hace un año.

Oklahoma es el más barato, con un costo por galón de producción regular de US$ 1,84. Hawái y California son los dos estados más caros por un galón de regular, a US $ 3,52 y US$ 3,28 respectivamente.

“Esto no tiene precedentes”, le comentó a CNN Business Tom Kloza, jefe de análisis de energía del Servicio de Información de Precios del Petróleo. Él espera que el promedio nacional pronto baje entre US$ 1,99 por galón y que algunos estados alcancen US$ 1 por galón o menos.

El precio promedio nacional probablemente disminuirá aún más, quizás entre US$ 1,25 y US$ 1,50 por galón, en los próximos meses, indicó.

Los precios minoristas de la gasolina han bajado constantemente durante varias semanas debido a la intensificación de los temores de recesión provocados por la pandemia de coronavirus y la lucha entre Rusia y Arabia Saudita por su papel como estabilizadores de precios.

Los precios del petróleo en Estados Unidos cayeron un asombroso 24% el miércoles, a US$ 20,37 por barril. Ese es el nivel más bajo desde febrero de 2002. La incesante venta está siendo impulsada por una combinación aplastante de exceso de oferta y una demanda que se reduce rápidamente.

Dos tercios de todos los estados de EE.UU. están viendo caídas de precios de dos dígitos esta semana, dijo la AAA. A pesar de los precios más bajos, muchos conductores ni siquiera podrán aprovechar los precios baratos debido a restricciones de viaje y requisitos para trabajar desde casa.

Matt Egan de CNN Business contribuyó a este informe.