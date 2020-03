Crea una rutina familiar efectiva cuando estés confinado en casa por el coronavirus

Noticias

Nota del editor: Go Ask Your Dad son consejos para padres con una inclinación filosófica mientras un padre explora lo que queremos de la vida, para nosotros y para nuestros hijos, a través de paradigmas útiles y mejores prácticas.

(CNN) — Cuando finalmente llegó la noticia oficial de que cerraron las escuelas de nuestros hijos “indefinidamente”, mi nueva palabra menos favorita, mi esposa y yo pensamos lo mismo: ¡Necesitamos un horario!

La respuesta al caos es la rutina, ¿verdad? No podemos tener a los niños sentados en pijama, comiendo cereal, viendo dibujos animados y discutiendo todo el día, como un remake de Disney de “El señor de las moscas”.

Convocamos una reunión familiar esa misma noche. Y fuimos tranquilizadores y honestos al hablar sobre lo que cada uno de nosotros necesitábamos para manejar este desafío juntos. Y la clave de todo eso, pensamos, era un horario.

Mi esposa tomó notas, las escribió y las pusimos en nuestro refrigerador. Este era el horario que evitaría obstáculos para no solo trabajar y no solo jugar. “Brillante”.

Home-bound because of coronavirus? Have you created a schedule for you and your family to get work/school/fun all planned out? Ours is below. Take a pix and share it with others by using #cnnwellness pic.twitter.com/6uTiJ5Z30Y

— David Allan (@davidgallan) March 17, 2020

Todos en la Tierra parecen haber tenido la misma noción.

Porque necesitamos orden. Necesitamos saber qué hacer con nosotros mismos con todo este nuevo tiempo no estructurado, incluso si se trata principalmente de niños mientras los padres trabajan desde casa. Necesitamos una manera de llenar constructivamente las muchas, muchas horas que ahora estaremos con nuestros hijos … indefinidamente.

Y si tener un horario te brinda tranquilidad y mantiene a tus hijos adecuadamente involucrados, entonces hazlo. Tal vez ni siquiera tienes otra opción porque sabes que tus hijos solo prosperan de la rutina.

Si construyes un horario, te sugiero que lo escribas físicamente en papel. O tal vez en una pizarra con marcadores de borrado en seco para revisiones fáciles. Pero no solo en tu computadora. Publícalo donde todos puedan verlo.

Y adáptalo para niños más pequeños, tal vez agregando iconos similares a emoji para los que no saben leer y escribir. O haz copias y haz que los niños marquen las cosas, coloquen calcomanías a su lado o las tachen a medida que las completen durante el día.

O no programar

¿Cómo estudiar efectivamente desde casa? 5:11

Sin embargo, hay un argumento contrario a este reflejo de horario. Uno que abraza la repentina libertad que los gobiernos exigen y que los expertos en salud recomiendan encarecidamente.

Aquí hay una oportunidad para repensar lo que podría ser nuestra vida diaria en ausencia de clases de música y deportes después de la escuela, sin fechas de juego, ni yendo a restaurantes y películas.

Eso todavía deja muchas actividades disponibles.

Camina afuera (con un perro si tienes uno). Haz un fuerte. Juega un juego de mesa. Monta en bicicleta. Habla con un amigo por FaceTime. Escríbele a alguien una carta. Erigir una tienda de campaña. Cocina. Tengo un número creciente de ideas sobre lo que llamo la lista “Estoy aburrido” para recordarme dónde buscar si alguna de mis hijas pronuncia la palabra A.

“Sabemos que los niños de hoy están más ansiosos que nunca, y sabemos que al menos parte de la razón es que no tienen suficiente tiempo de inactividad”, dijo Elissa Strauss, una colaboradora de padres para CNN.

“Estoy a favor de cierta estructura durante este período, tanto para la cordura de los niños como para los padres, pero creo que deberíamos equilibrarlo con algunos buenos viejos tiempos jugando en la casa”.

¡Siempre y cuando limpies después! Pero sí, deberíamos tratar de fomentar la alegría en este momento. Y hay un tipo de aprendizaje que proviene del tiempo creativo y no estructurado. Esta vez es una oportunidad para abrazar caprichos, proyectos y pasiones. No es necesario ponerlos en un horario rígido o tener una agenda.

“¿Qué sucede cuando los niños tienen la oportunidad de hacer lo que quieran con, y esto es importante, cero expectativas en cuanto al resultado?” Strauss preguntó. “¿Y cómo podemos apoyarlos con esto?”

Entonces, si estás dispuesto a programar los días en casa, ¿por qué no tratar de programarlos de tal manera que no se sientan programados? La mejor palabra probablemente es “estructurada”.

A mitad del camino budista

Estamos en los días de un solo dígito del confinamiento de nuestra familia, así que tome este consejo con cuidado, pero lo que más o menos nos ha funcionado es un orden diario de eventos. El horario responde a la pregunta “¿qué sigue?” pero no asigna líneas de tiempo y tiene muchas opciones incorporadas.

El objetivo es darnos un patrón y una rutina que transmita que el mundo no está completamente al revés. Pero eso tampoco es tan rígido como para que no podemos improvisar y evolucionar.

Comenzamos con “dormir bien”. Eso es para los niños. Dormir es vital para la salud mental y física, y si se quedan despiertos hasta tarde o se acuestan temprano, mientras más duerman, mejor. Eso también es cierto para mi esposa y para mí, pero también tenemos trabajo, si ellos están durmiendo eso significa tiempo productivo ininterrumpido. Mi esposa y yo decidimos seguir con nuestra rutina matutina de meditar juntos, parte de nuestro kit de herramientas mentales.

Después del desayuno es la “escuela”, tareas de los maestros para nuestro estudiante de secundaria (y sin uso del teléfono), hojas de cálculo de matemáticas y mucha lectura para el de segundo grado. Mi esposa y yo seguimos trabajando.

El trabajo escolar generalmente dura aproximadamente dos horas y es seguido por educación física o recreo. Los niños llevan su patineta y monopatín al parque, pasean al perro o junto a mi esposa hacen una rutina de ejercicios. Sigo trabajando con el objetivo de hacer una carrera de media hora que promueve la salud mental en algún momento.

Después del almuerzo es tiempo libre para ellos. Hay muchas opciones aquí: juego imaginativo, lectura, escritura, decoración de habitaciones, Legos (dos juegos difíciles están en camino), hornear, juego de croquet, juegos de mesa (“¿Podemos jugar monopolio?” “¿Por qué no, finalmente tenemos tiempo?”), fuertes, caminatas y tiempo de pantalla.

El autor de libros para niños y tesoro nacional Mo Willems es el anfitrión de una tarde a diario de “doodle” para los niños del mundo. Así que eso lo incluimos rápidamente en nuestro horario.

Entonces las 5:30 es hora se termina la jornada para todos menos para mí, pero me tomo un descanso y me uno al resto de la familia en el jardín delantero, visitando a los vecinos desde una distancia segura de casi dos metros. Llevamos la bebida que elegimos, sillas de jardín y las mascotas. Es una liberación increíble estar afuera y conectarte con personas distintas de las que has estado tratando de llevarte bien todo el día.

Cenamos juntos –obviamente, pero también hay algo de lo que estoy agradecido que podamos hacer ahora– a veces con un juego de mesa o un programa de televisión o simplemente hablando. La hora de acostarse se ha desviado para más tarde, pero todavía nos las arreglamos para leerles la mayoría de las noches.

Nuestra rutina y reglas son un trabajo en progreso. Durante esa primera reunión familiar después del cierre, acordamos tener reuniones al menos una vez por semana y ver cómo nos está yendo.

Estamos prestando atención a cómo nos sentimos cada día, cómo nos llevamos y qué hacemos.

Esa atención consciente tiene dos beneficios. Uno, podemos ajustar nuestro horario según sea necesario para capear las semanas (¿meses?) por delante. Pero, dos, podemos prestar atención a cómo se siente estar menos programado y libre para determinar nuestros días.

Entonces, cuando nuestra larga pesadilla nacional llegue a su fin y la vida normal se reanude, lo que hemos aprendido puede dar forma a una vida que tenga un poco más de espacio para respirar que antes.

David G. Allan es el director editorial de CNN Travel, Style, Science and Wellness. También escribe “The Wisdom Project” sobre la aplicación de la filosofía a nuestra vida cotidiana. Puedes suscribirte aquí.