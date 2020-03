Un diplomático chino dice que el ejército de EE.UU. llevó el coronavirus a Wuhan

Noticias

Hong Kong (CNN) — Un destacado funcionario chino afirma que el ejército de Estados Unidos podría haber llevado el nuevo coronavirus a China, y que no se originó en la ciudad de Wuhan, como se pensaba.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, publicó a sus más de 300.000 seguidores en Twitter un video de Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., dirigiéndose a un comité del Congreso de EE. UU. el 11 de marzo.

En el video, Redfield dijo que algunas muertes por influenza en EE. UU. se identificaron más tarde como casos de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Redfield no dijo cuándo habían muerto esas personas o durante qué período, pero Zhao hizo sus comentarios para respaldar una creciente teoría de conspiración de que el coronavirus no se originó en la provincia de Hubei, en el centro de China. Sin embargo, no ofreció ninguna otra evidencia para esta afirmación..

“Los CDC fueron atrapados en el acto. ¿Cuándo comenzó el paciente cero en EE. UU.? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿En qué hospitales? Puede que haya sido el ejército de EE. UU. el que trajo la epidemia a Wuhan. ¡EE.UU. nos debe una explicación!”, dijo el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cientos de atletas del ejército de EE.UU. estuvieron en Wuhan para los Juegos Mundiales Militares en octubre de 2019.

El video de Redfield también fue publicado en Twitter por otros medios de comunicación estatales, incluida la cadena nacional de televisión CCTV y el popular periódico sensacionalista Global Times.

El viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Zhao, Geng Shuang, dijo que había “opiniones variadas” sobre el origen del virus en la comunidad internacional.

“China siempre considera esto como una cuestión científica, que debe abordarse de manera científica y profesional”, dijo, evitando preguntas sobre si el tuit de Zhao representaba la posición oficial del gobierno chino.

Teorías de origen

Partes de las redes sociales chinas, e incluso el gobierno del país, parecen haber lanzado una campaña concertada para cuestionar el origen del nuevo coronavirus, que ha infectado a más de 125.000 personas en todo el mundo.

Los primeros casos reportados del virus fueron en Wuhan, y desde entonces la ciudad ha tenido más infecciones y muertes que en cualquier parte del mundo.

Hablando en su capacidad oficial en una conferencia de prensa en Beijing el 4 de marzo, Zhao dijo a los periodistas que “aún no se ha llegado a ninguna conclusión sobre el origen del virus”, y que los científicos chinos todavía están rastreando de dónde proviene.

El 27 de febrero, el reconocido experto chino en enfermedades infecciosas Zhong Nanshan también cuestionó de dónde provenía el coronavirus.

“La infección se detectó por primera vez en China, pero el virus puede no haberse originado en China”, dijo Zhong en una conferencia de prensa.

El jueves, Hua Chunying, jefe de Zhao que encabeza el Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, tuiteó un enlace al testimonio de Redfield, diciendo que era “absolutamente incorrecto e inapropiado llamar a esto el coronavirus chino”.

El embajador de China en Sudáfrica, Lin Songtian, dijo en Twitter el 8 de marzo que aunque la primera epidemia se registró en China, no significa que el virus “se originó en China”.

Sin embargo, el colega de Zhao, Geng, advirtió este jueves que el origen del virus solo puede ser determinado “por la ciencia”.

“No esperamos que nadie resuelva este problema para estigmatizar a otros países”, dijo. “Con el COVID-19 convirtiéndose en una pandemia, el mundo debería unirse para combatirlo en lugar de lanzar acusaciones y ataques entre sí, lo cual no es constructivo en absoluto”.

Diplomacia de Twitter

Los comentarios de Zhao son otro ejemplo de las cifras del gobierno chino que usan en Twitter para defender a China de las críticas, a pesar de que la plataforma está prohibida en el país, junto con Facebook, Instagram y otros sitios importantes de las redes sociales occidentales.

Antes de 2019, pocos funcionarios chinos habían verificado las cuentas de Twitter. Pero desde entonces, los embajadores, jefes de misión y portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en todo el mundo se han unido a Twitter.

En enero, el embajador chino en el Reino Unido, Liu Xiaoming, intervino en la decisión del Reino Unido sobre si prohibir o no al gigante de telecomunicaciones Huawei de sus redes 5G en Twitter.

Cui Tiankai, el embajador chino en EE. UU., acudió a Twitter en diciembre para negar las acusaciones de abusos contra los derechos humanos de los uigures de mayoría musulmana en Xinjiang. “En última instancia, los hechos siempre prevalecerán sobre las mentiras”, tuiteó.

Zhao fue promovido a mediados de 2019 después de construir una reputación para sí mismo en Twitter como un feroz defensor de los intereses chinos, discutiendo con políticos occidentales y bloqueando a los críticos de Beijing, durante su tiempo como diplomático de alto rango en la embajada china en Pakistán.