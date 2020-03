Los 3 resultados más probables del supermartes 2

Noticias

(CNN) — Solo ha pasado una semana desde el supermartes, pero la forma de la carrera presidencial demócrata 2020 ha cambiado radicalmente.

El exvicepresidente Joe Biden asumió el liderazgo de los delegados sobre el senador de Vermont Bernie Sanders, impulsado por una avalancha de avales de sus antiguos rivales, incluidos Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Kamala Harris y Cory Booker. Sanders ha pasado la semana a la defensiva, insistiendo en que sigue siendo un jugador muy relevante en la carrera.

MIRA: Encuesta de CNN: Biden tiene una ventaja de dos dígitos sobre Sanders para la candidatura demócrata

Lo que nos lleva a hoy, también conocido como “Super Tuesday II” (el supermartes 2). En total, seis estados -Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte y Washington- emitirán votos. El gran premio es Michigan, con 125 delegados en juego; tanto Biden como Sanders han pasado tiempo en el estado, y Sanders ha dejado en claro que necesita el estado.

“Estamos trabajando tan duro como podemos porque Michigan es muy, muy significativo en términos del proceso primario”, dijo Sanders a Jake Tapper de CNN el domingo en “State of the Union”. “Esperamos repetir la victoria que tuvimos en 2016”.

Eso es especialmente cierto ya que Biden está bien posicionado para ganar a lo grande en Mississippi y Missouri, y con el estado de Washington luciendo competitivo también.

MIRA: Biden vs. Sanders: cómo se comparan en salud, inmigración y otros temas clave

A continuación se presentan los tres escenarios más probables para este supermartes, de menos probable a más probable.

(Nota: Estas son proyecciones basadas en encuestas actuales. Como lo demostró la semana pasada, las encuestas a menudo pueden no reflejar realmente dónde está el público).

¿EE.UU. votaría a Trump o a Joe Biden en las elecciones? 2:31

3. Sanders gana Michigan:

Hace cuatro años, todas las encuestas sugirieron que Hillary Clinton superaría a Sanders en Michigan. Clinton tuvo todo el apoyo del establishment. Todos, incluida la gente de Sanders, esperaban que ella ganara. Y ella perdió.

Lo que significa, en palabras inmortales de Kevin Garnett, ¡todo es posible! El estado, en términos demográficos, se adapta bien a Sanders. En 2016, 7 de cada 10 votantes en las primarias eran blancos y más de 1 de cada 3 eran blancos sin un título universitario, un grupo que ha sido uno de los pilares del apoyo del senador de Vermont en estas elecciones y en 2016. El estado no es, sin embargo, significativamente hispano, solo un 3% en 2016, lo que hace que sea más difícil para Sanders ya que los latinos han sido un bloque de votación confiable para él.

Aún así, ¡las sorpresas suceden! Y si este escenario llega a pasar, la carrera se reiniciará por segunda vez, y podría ser un final de fotografía entre Biden y Sanders.

Análisis: ideas económicas en la contienda Biden vs Sanders 6:11

2. Biden gana Michigan por un solo dígito:

Una victoria es una victoria, y dada la fuerza de votación de Biden en Mississippi y Missouri, probablemente todavía estaría perfectamente bien con este tipo de resultado. Pero cuanto más estrecho es un triunfo de Biden en Michigan, más capacidad tiene Sanders para argumentar que incluso con todo el peso del establecimiento del partido detrás de él, Biden no pudo encerrarlo por completo en el estado.

Sería un duro golpe para la campaña de Sanders, sin duda, pero tal vez no uno que deje en claro que simplemente no tiene un camino viable para la candidatura. Le permitiría argumentar que el aumento de Biden está comenzando a disminuir y, debido a la notable (y continua) recaudación de fondos de Sanders, así como a la lealtad de sus principales partidarios, aún puede ganar esto particularmente con otros estados del Medio Oeste como Wisconsin y Ohio aún no ha votado.

1. Biden gana a lo grande En Michigan, Mississippi y Missouri (al menos):

Desde que ganó las primarias de Carolina del Sur el 29 de febrero, Biden se ha visto como un monstruo absoluto.

Las encuestas en Michigan sugieren que Biden está cómodamente por delante de Sanders en un estado donde el senador de Vermont venció a Clinton en 2016. Y la decisión de Sanders de retirarse efectivamente de Mississippi para concentrarse más tiempo en Michigan aumenta la probabilidad de que Biden pueda barrer la mayoría de los delegados entre lo que se espera que sea un electorado fuertemente negro. Se han realizado pocas encuestas en Missouri, pero lo que hay por ahí sugiere otra gran victoria de Biden.

Castañeda: Biden o Sanders, mejores para América Latina 1:36

Barrer los tres estados por dos dígitos, lo que parece probable en este punto, no solo le daría a Biden una victoria de delegado por el día, sino que también consolidaría la idea de que la carrera es suya en ese punto. ¿Pero Sanders dejaría la carrera? Me declaro escéptico.