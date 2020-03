El futuro de Tom Brady está en Hollywood

Noticias

(CNN)— ¿Se quedará con los Patriots de Nueva Inglaterra o comenzará de nuevo con otro equipo? Si bien muchas interrogantes sin respuesta rondan el futuro de la carrera de Tom Brady en la NFL, el jugador de 42 años está haciendo movimientos decisivos para planificar su futuro a largo plazo. Entre ellos, irse a Hollywood.

“Estoy emocionado de anunciar al mundo el lanzamiento oficial de 199 Productions. Cuando fui la selección número 199 del sorteo en el 2000, sabía que tenía que trabajar duro todos los días para probarme a mí mismo. Lanzar una compañía de producción no es diferente y me siento honrado de tener la oportunidad de asociarme con @therussobrothers, @agbofilms y @gchopra en nuestro primer proyecto “Unseen Football”. Creo en la esencia del trabajo en equipo, y no tengo dudas, nuestro equipo y socios de 199 Productions crearán un contenido inspirador para compartir con el mundo. Estén atentos … se avecinan tiempos emocionantes, tanto dentro como fuera del campo. -Tom Brady @tombrady Instagram

La estrella de la NFL lanzó una compañía de contenido multiplataforma llamada 199 Productions. Para ello se asoció con los directores de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, Joe y Anthony Russo, además de la subsidiaria AGBO Films, Wonderburst.

En una publicación en Facebook, la estrella de la NFL capturó una imagen de pantalla de una historia de ‘Deadline’, anunciando que la productora había reunido una lista de proyectos que incluyen lo tendrán en cámara, aboradando temas de deportes, entretenimiento, salud y bienestar, entre otros.

Tom Brady y Gisele Bündchen venden su casa de Massachusetts 0:57

s

Por su parte, los hermanos Russo dijeron que, como seguidores del fútbol americano, estaban encantados de trabajar con Brady.

El nombre de la compañía alude al turno en el sorteo de la NFL (Draft como se le conoce en inglés), cuando Brady fue seleccionado en el año 2000 por los Patriots de Nueva Inglaterra.

El quarterback fue escogido en ese entonces en la sexta ronda en el turno 199, ello sin pensar que en su prolífica carrera ganaría seis títulos de Super Bowl y tres premios al Jugador Más Valioso con el equipo.

Futuro incierto

Brady ha jugado todas sus 20 temporadas en la NFL con los Patriots, disfrutando de un éxito sin igual. Pero cuando el período de agencia libre se abra el 18 de marzo no tendrá restricciones contractuales, lo que significa que puede firmar con el equipo que quiera.

Esto ha alimentado la especulación sobre qué uniforme podría ponerse cuando comience la temporada 2020.

Habiendo nacido en la Costa Oeste de Estados Unidos y creciendo como amante de los 49ers de San Francisco, finalistas del Super Bowl 2019, mucho se ha especulado sobre su llegada al mismo.

Quedarse en Nueva Inglaterra con quien ha sido su entrenador en jefe, Bill Belichick, es otra opción. Mientras que los Titans de Tennessee y los Chargers de Los Ángeles han sonado como pretendientes del jugador, que cumplirá 43 años en agosto.

¿Es Tom Brady el mejor de todos los tiempos? 1:08

Incluso la esposa de Brady, la modelo Gisele Bundchen, no parece saber dónde vivirá su familia para la próxima temporada. “Me encantaría saber dónde viviré este año”, dijo en una historia de Instagram el mes pasado. “Pero aún no lo sé. Espero que sea un lugar agradable y donde mi esposo esté feliz jugando, así que ya veremos”.

Mirá también: La NFL busca acuerdo salarial con jugadores